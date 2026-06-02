Ai được giảm 70% tiền chuyển đổi đất vườn lên đất ở theo quy định mới?

Người dân thuộc 3 trường hợp liên quan đến đất vườn, ao gắn liền với đất ở chỉ phải nộp 30% khoản chênh lệch tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở theo hướng dẫn mới.

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai. Trong đó, cơ quan này làm rõ cách xác định tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đất vườn, ao có nguồn gốc gắn liền với đất ở khi chuyển mục đích sử dụng.

Theo hướng dẫn, người dân chỉ phải nộp 30% khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp đối với diện tích nằm trong hạn mức giao đất ở. Điều này đồng nghĩa với việc người dân được giảm 70% nghĩa vụ tài chính so với mức thu thông thường.

Chính sách được áp dụng đối với 3 nhóm trường hợp.

Thứ nhất là đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng chưa được công nhận là đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai là đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng đã được tách thửa để chuyển quyền sử dụng đất.

Thứ ba là đất vườn, ao gắn liền với đất ở được tách thành thửa riêng trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở nhưng không quá một lần hạn mức, người sử dụng đất cũng chỉ phải nộp 50% khoản chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Trong khi đó, phần diện tích vượt trên 2 lần hạn mức giao đất ở sẽ phải nộp toàn bộ khoản chênh lệch theo quy định.

Bộ Tài chính cũng lưu ý chính sách ưu đãi chỉ được áp dụng cho một thửa đất của mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân. Trường hợp có nhiều thửa đất đủ điều kiện, người sử dụng đất được lựa chọn một thửa để hưởng mức giảm này.

Trước khi có Nghị quyết 254/2025, người sử dụng đất trong trường hợp trên phải đóng tiền theo Nghị định 103/2024 (có hiệu lực ngày 1/8/2024). Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được tính bằng mức chênh lệch tiền sử dụng đất của loại đất sau chuyển đổi so với loại đất trước chuyển đổi.

Quy định này khiến một số trường hợp khi chuyển đổi đất vườn, đất ao lên đất ở phải nộp thuế tiền tỷ do chênh lệch giá đất giữa 2 mục đích sử dụng.

Nghị định này không quy định trường hợp ngoại lệ đối với các thửa đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp gắn liền với đất ở, tức người dân phải đóng 100% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.