Dòng tiền đổ về phía đông Thủ đô săn căn hộ tiềm năng khai thác dài hạn

Một căn hộ có thể ở như nghỉ dưỡng hay vận hành cho thuê đang trở thành “đích ngắm” mới của thị trường. Sunshine Legend City vì thế liên tục ghi nhận sức nóng tại phía đông Hà Nội.

Không chỉ là một đại đô thị quy mô lớn đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, Sunshine Legend City của Sunshine Group được đánh giá là dự án hiếm hoi ở khu đông Hà Nội hội tụ đồng thời 3 yếu tố quan trọng của bất động sản cho thuê: vị trí đón nhu cầu lưu trú lớn, hệ tiện ích đủ sức giữ chân khách và sản phẩm được thiết kế theo chuẩn khai thác vận hành hiện đại.

Sunshine Legend City - Đại đô thị sinh thái lấy cảm hứng từ di sản phố Hiến xưa.

Vị trí tâm điểm phía đông đón nhu cầu lưu trú lớn

Nằm kế cận nội đô Hà Nội, sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và trục Vành đai 3.5 kết nối thẳng cầu Ngọc Hồi, Sunshine Legend City là một trong số ít đại đô thị sở hữu lợi thế đón đồng thời cả dòng cư dân nội đô Hà Nội lẫn nhu cầu lưu trú liên vùng đang gia tăng mạnh mẽ.

Sunshine Legend City được đánh giá là tọa lạc tại “tâm điểm vàng” phía đông Thủ đô.

Từ dự án, cư dân chỉ mất chưa đầy 20 phút để di chuyển tới hồ Hoàn Kiếm. Đây được xem là lợi thế đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dòng dịch chuyển dân cư và chuyên gia ra các đô thị vệ tinh đang diễn ra ngày càng rõ nét.

Đáng chú ý, chỉ trong bán kính vài phút quanh dự án là Đại học Bách Khoa phân hiệu Hưng Yên quy mô khoảng 30.000 sinh viên và cán bộ giảng dạy vào năm 2028, sân vận động PVF lớn bậc nhất miền Bắc với sức chứa 60.000 người.

Sự xuất hiện đồng thời của các trung tâm giáo dục, thể thao tạo ra nguồn cầu lưu trú rất lớn tại khu vực, từ sinh viên, giảng viên, chuyên gia, kỹ sư đến nhóm khách công tác, khách ngắn hạn phục vụ sự kiện và thương mại.

Đặc biệt, dự án còn hưởng lợi kép hạ tầng khi nằm trong vùng kết nối thuận tiện tới Quốc lộ 1A 16 làn xe, sân bay Gia Bình quy mô lớn thứ hai Việt Nam trong tương lai. Khi các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và Vành đai 3,5 - cầu Ngọc Hồi hoàn thiện, khu Đông được dự báo sẽ trở thành cực giao thương - dịch vụ mới của vùng Thủ đô, kéo theo nhu cầu ở thực và lưu trú tăng trưởng mạnh trong dài hạn.

Lợi thế hiếm có của dòng căn hộ “khai thác được ngay”

Một trong những nguyên nhân khiến Sunshine Legend City liên tục thu hút người mua chính là việc dự án được phát triển theo hướng tối ưu khai thác vận hành thực tế.

Với quy mô gần 50 ha, dự án cung cấp gần 8.000 căn hộ cao cấp cùng gần 700 sản phẩm thấp tầng. Hệ sản phẩm căn hộ đa dạng từ Studio, 1 PN, 1 PN+, 2 PN, 3 PN đến Sky Villa giúp đáp ứng nhiều nhóm khách thuê khác nhau, từ sinh viên, chuyên gia, kỹ sư đến các gia đình trẻ.

100% căn hộ tại dự án đón nắng gió tự nhiên nhờ giải pháp thiết kế đa cánh.

Dự án còn được đánh giá cao nhờ tiêu chuẩn bàn giao vượt mặt bằng chung khu vực. Các căn hộ được hoàn thiện với hệ vật liệu và thiết bị đến từ nhiều thương hiệu danh tiếng như Grohe, Bosch, Hafele, Kohler… hoặc tương đương nhập khẩu chính hãng. Khách hàng cũng có thể xách vali về ở luôn hoặc khai thác cho thuê được ngay khi sử dụng gói hoàn thiện full nội thất từ các thương hiệu quốc tế như Suofeiya, Haier…giúp tiết kiệm tới 40% chi phí, 3-6 tháng hoàn thiện nhà, nhận được không gian sống đồng bộ nội thất cao cấp 5 sao.

Theo nhiều nhà đầu tư, chất lượng bàn giao đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bài toán cho thuê. Một căn hộ hoàn thiện tốt giúp chủ sở hữu gần như không phải đầu tư thêm quá nhiều chi phí sau khi nhận nhà, đồng thời dễ tiếp cận nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao.

Giá căn hộ tại dự án chỉ từ 50 triệu đồng/m2 - được đánh giá là hiếm gặp trên thị trường.

Hệ sinh thái tiện ích tạo sức hút với khách thuê trẻ

Theo khảo sát thị trường, nhóm khách thuê hiện nay không chỉ tìm kiếm một căn hộ để ở mà ưu tiên các khu đô thị có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu sống, làm việc, giải trí và kết nối cộng đồng.

Dự án sở hữu loạt tiêu chuẩn hiếm gặp tại khu đông như 3 tầng hầm đỗ xe, 5 tầng thương mại dịch vụ khối đế, mật độ thang máy chỉ khoảng 2 căn hộ/thang máy/tầng… Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống - yếu tố then chốt trong thị trường cho thuê trung và cao cấp.

Zen Z Hub là một trong những tiện ích nổi bật dành cho giới trẻ tại dự án.

Dự án phát triển theo mô hình đô thị all-in-one với hơn 31.000 m2 cảnh quan mặt nước cùng chuỗi tiện ích 5 sao đồng bộ như tổ hợp thương mại bên dòng sông di sản, hệ thống trường học liên cấp, nhà cộng đồng, nhà để xe nổi 7 tầng… giúp giữ chân khách lưu trú lâu dài, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường cho thuê.

Dự án hiện áp dụng đồng thời hai chính sách NobleX Home+ và “An cư thảnh thơi”.

Với NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ sau các ưu đãi khác, hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày, khấu trừ thẳng vào giá trị hợp đồng mua bán và có bảo lãnh ngân hàng.

Đồng thời, chính sách "An cư thảnh thơi": Lãi suất 0% kéo dài đến tận 6 tháng sau khi nhận nhà, chiết khấu lên đến 10% dành cho khách thanh toán sớm, và hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ.

Song song, khách hàng nhận quà tặng lộc vàng đến 5 chỉ, gói "Passport Thịnh vượng" trị giá đến 200 triệu đồng, và gói hoàn thiện nội thất cao cấp đến 500 triệu đồng - hoặc quy đổi 3 triệu/m2; miễn phí 3 năm phí quản lý và thêm 1% ưu đãi khi giao dịch qua ứng dụng NobleX.