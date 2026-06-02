Sau đổi tên, Sacombank đổi mẫu con dấu

Sau khi đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, Sacombank tiếp tục công bố mẫu dấu mộc mới với nhiều thay đổi so với con dấu cũ.

Trụ sở làm việc hiện tại của Sacombank. Ảnh: STB.

Ngày 1/6 vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) thông báo chính thức được Ngân hàng Nhà nước cho phép đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc. Ngay sau động thái đổi tên này, ngân hàng cũng đã công bố thay đổi thiết kế dấu mộc của doanh nghiệp.

Dấu mộc mới được thiết kế theo hình tròn, phần trên của đường viền khắc tên thương mại mới của ngân hàng là “NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TÀI LỘC”, phần dưới là tên viết tắt theo tiếng Anh “SACOMBANK” đi kèm với tên chi nhánh hoặc phòng giao dịch tùy theo chủ thể sử dụng.

Hình dấu mộc mới của Sacombank. Ảnh: STB.

Ngoài thay đổi mới nhất liên quan tới mẫu dấu mộc kể trên, Sacombank còn đang ghi nhận một loạt thay đổi lớn, đánh dấu giai đoạn chuyển mình mới của nhà băng này, từ tên gọi, logo, bộ nhận diện thương hiệu đến đại sứ thương hiệu...

Những thay đổi này diễn ra khi Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy vào ban lãnh đạo, hiện giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT. Ông Thụy là người nổi tiếng với mô hình “thay áo, đổi vận”. Điển hình là LPBank, ngân hàng này dưới thời lãnh đạo của ông Thụy cũng đã ghi nhận một loạt thay đổi từ tên gọi, bộ nhận diện cho tới cơ cấu bộ phận kinh doanh.

Tại Sacombank, ông Thụy cũng đang thực hiện việc tái cấu trúc mạnh mẽ. Trong đó, bộ máy kinh doanh của ngân hàng đã được tinh gọn từ 12 khối nghiệp vụ xuống còn 9 khối, cơ cấu nhân sự chuyển dịch theo hướng tăng cường lực lượng kinh doanh.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng , tăng 6% so với năm 2025. Cũng trong năm nay, ngân hàng dự kiến nâng tổng tài sản thêm 10%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng . Dư nợ tín dụng tới cuối năm dự kiến đạt 699.400 tỷ đồng (+12%) hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao; tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (+10%); tỷ lệ nợ xấu nội bảng dự kiến giảm xuống dưới 5%.

Đáng chú ý, dù ghi nhận nhiều thay đổi trong hoạt động kinh doanh, trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu STB lại đang phản ứng tích cực với những thay đổi này. Thị giá STB có thời điểm vượt mốc 76.000 đồng/cổ phiếu, cũng là đỉnh lịch sử của cổ phiếu này kể từ khi niêm yết. Hiện tại, thị giá STB dao động quanh mức 67.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 15% so với đầu năm.