Sacombank thay đổi nhân sự cấp cao

Sau nhiều thay đổi ở thượng tầng ban lãnh đạo kể từ đầu năm, Sacombank tiếp tục ghi nhận thêm một lãnh đạo cấp cao từ nhiệm khỏi Ban điều hành.

Ông Vũ Minh Quân từ nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc Sacombank sau nửa năm giữ vị trí này. Ảnh: STB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông qua quyết định từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Vũ Minh Quân theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/5.

Ông Vũ Minh Quân sinh năm 1972 và gia nhập Sacombank từ năm 2005. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank từ năm 2025.

Hiện Ban điều hành Sacombank gồm ông Faussier Loic Michel Marc giữ vị trí quyền Tổng giám đốc cùng 10 Phó tổng giám đốc và 2 thành viên Ban điều hành.

Trong vòng 6 tháng vừa qua, Sacombank ghi nhận nhiều thay đổi trong bộ máy lãnh đạo. Đáng kể nhất là việc ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập nhà băng và tham gia vào Ban điều hành. Đầu tháng 3, ông Thụy nắm giữ vị trí Tổng giám đốc. Đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, ông được bầu làm Phó chủ tịch thường trực. Ngân hàng này sau đó đã bổ nhiệm ông Faussier Loic Michel Marc giữ vị trí quyền Tổng giám đốc.

Sang tháng 5, nhà băng này bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Đáng chú ý, cả 2 nhận sự này đều từng giữ vai trò Phó tổng giám đốc tại LPBank - nơi ông Nguyễn Đức Thụy từng làm Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, Sacombank cũng bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro vào Ban điều hành phụ trách lĩnh vực quản lý rủi ro. Ông Hiệp (sinh năm 1974) bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2006 và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát và quản lý tín dụng.

Bên cạnh dàn lãnh đạo cấp cao, ngân hàng này cũng triển khai hàng loạt thay đổi về cấu trúc vận hành như tinh gọn bộ máy xuống còn 9 khối nghiệp vụ, chuyển đổi mô hình quản lý theo ngành dọc từ ngày 22/1.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng số nhân viên ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất của Sacombank (bao gồm ngân hàng mẹ và các công ty con) chỉ còn 14.080 người, giảm tới 2.736 nhân sự so với đầu năm. Nếu tính riêng ngân hàng mẹ Sacombank, quy mô lao động cũng giảm 2.570 người so với cuối năm 2025.

Tính đến hiện tại, đây được xem là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất toàn ngành ngân hàng kể từ đầu năm 2026.

Năm nay, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng , tăng 6% so với năm 2025.

Mục tiêu tổng tài sản năm 2026 là tăng 10%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng . Dư nợ tín dụng tới cuối năm nay dự kiến đạt 699.400 tỷ (+12%) hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao; tổng huy động vốn dự kiến đạt 921.300 tỷ (+10%); tỷ lệ nợ xấu nội bảng dự kiến giảm xuống dưới 5%.