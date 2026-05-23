Sẽ có cao tốc hơn 30.000 tỷ nối sân bay Nội Bài - Bắc Ninh?

Cao tốc kết nối sân bay Nội Bài với Bắc Ninh và khu vực Đông Bắc đang được đẩy nhanh nghiên cứu, mở ra kỳ vọng tạo cú hích mới cho công nghiệp, logistics và liên kết vùng.

UBND tỉnh Bắc Ninh mới làm việc với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về Dự án đường cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông chiến lược có quy mô lớn khu vực phía Bắc trong giai đoạn tới.

Theo đề xuất của VEC, tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 68 km, kết nối từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường Vành đai 5. Tuyến đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng; riêng đoạn qua tỉnh Bắc Ninh dài khoảng hơn 48 km.

Hướng tuyến được đề xuất đi về phía Bắc sân bay Nội Bài, sau đó đi trùng quốc lộ 18 (QL) hiện trạng, rồi đi trùng đường Vành đai 4, đi song song với tuyến đường sắt Lim - Phả Lại, đi về phía Tây Bắc Khu công nghiệp Quế Võ 3 và kết nối với đường dẫn cầu Đồng Việt, vượt sông Thái Bình sang địa phận thành phố Hải Phòng và kết nối với đường Vành đai 5.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng), với mặt cắt ngang nền đường rộng tới 100 m, quy mô 6 làn xe cao tốc. Tốc độ thiết kế đoạn từ Nội Bài đến nút giao Vành đai 4 dài khoảng 42 km đạt 100 km/h; đoạn từ Vành đai 4 đến Vành đai 5 đạt 120 km/h.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng, đây là công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò trục kết nối chiến lược giữa vùng Thủ đô với khu vực Đông Bắc.

Tuyến cao tốc không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, logistics mà còn tăng cường liên kết vùng, tạo dư địa thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Ông Phượng yêu cầu chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, hoàn thiện phương án đầu tư bảo đảm đồng bộ, khoa học và hiệu quả lâu dài.

Một trong những nội dung được Bắc Ninh đặc biệt lưu ý là phương án tổ chức thu phí. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị nghiên cứu kỹ để hài hòa giữa hiệu quả đầu tư, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tạo sự đồng thuận của người dân.

Bên cạnh đó, hệ thống đường gom, đường song hành cũng được yêu cầu tổ chức đồng bộ với các tuyến phục vụ khu, cụm công nghiệp nhằm tăng khả năng kết nối. Các cơ quan chuyên môn sẽ rà soát kỹ lưu lượng phương tiện để xác định quy mô đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu, cập nhật quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các tuyến kết nối đang chuẩn bị đầu tư.

Trên cơ sở đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ nghiên cứu phương án tổ chức giao thông đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng kết nối thuận lợi giữa tuyến cao tốc mới với các khu công nghiệp, khu đô thị và các trục giao thông quan trọng trên địa bàn.