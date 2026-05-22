Lý do Đèo Cả rút khỏi 'siêu' dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đèo Cả từng nghiên cứu nhiều dự án quy mô lớn như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (736.963 tỷ), cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (17.228 tỷ) nhưng sau đó đều quyết định rút lui.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: CĐT.

Trả lời cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 22/5, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) cho biết doanh nghiệp luôn chủ động nghiên cứu các dự án lớn, nhưng không có nghĩa là dự án nào cũng làm bằng mọi giá.

Lý do rút khỏi liên danh làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo lãnh đạo Đèo Cả, với các dự án lớn, nếu chỉ nhìn vào quy mô mà không nhìn vào pháp lý, dòng tiền, nguồn vốn, cơ chế chia sẻ rủi ro và khả năng tổ chức thực hiện, rất dễ biến cơ hội thành gánh nặng.

"Có những dự án chúng tôi đã bỏ nhiều công sức, tài chính và thời gian để nghiên cứu. Tuy nhiên, khi đánh giá thấy rủi ro pháp lý, dòng tiền, nguồn vốn, cơ chế chia sẻ rủi ro hoặc điều kiện triển khai chưa bảo đảm, chúng tôi sẽ chủ động dừng lại hoặc chưa tiếp tục", lãnh đạo Đèo Cả nói.

Theo ông Minh, tập đoàn không né việc khó, nhưng việc khó phải có cơ chế phù hợp, phương án tài chính phù hợp và tạo ra giá trị thật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp khẳng định không lấy tiền của cổ đông để phiêu lưu và không dùng thương hiệu Đèo Cả để đánh cược vào những dự án chưa đủ điều kiện thành công.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ảnh: Đèo Cả.

Hiện, siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng kỳ vọng là "kỳ tích sông Hồng" được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của TP Hà Nội.

Công trình được định hướng hình thành trục phát triển không gian đô thị mới, kết hợp hạ tầng giao thông, công viên cảnh quan, tái thiết đô thị hai bên sông Hồng, tạo động lực tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội trong dài hạn.

Với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả cho biết khi dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư mới và bước sang giai đoạn triển khai, doanh nghiệp cũng chủ động rút khỏi vai trò nhà đầu tư để tránh chồng lấn trách nhiệm, đảm bảo dự án có một đầu mối chỉ huy thống nhất.

Trước đó, khi hai thành viên liên danh rút khỏi dự án, Đèo Cả vẫn tiếp tục theo đuổi. Tuy nhiên thời điểm đó, tập đoàn cũng bày tỏ khó khăn trong việc thu xếp vốn do địa hình chủ yếu là đồi núi, khiến tổng mức đầu tư của dự án rất lớn.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ, Tổng giám đốc Ngọ Trường Nam cho biết thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét tham gia các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tính kết nối liên vùng và đáp ứng đầy đủ điều kiện về pháp lý, cơ chế, phương án tài chính, năng lực quản trị và phù hợp với chiến lược tăng trưởng tập trung.

Còn trước mắt, doanh nghiệp sẽ tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai, trong đó có cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 2)...

Bên cạnh đó, HHV trong hệ sinh thái Đèo Cả đang nghiên cứu các dự án theo phương thức PPP, BOT, BT và các cấu trúc hợp tác phù hợp. Tiêu chí lựa chọn các dự án phải thuộc mảng cốt lõi hạ tầng giao thông (cầu lớn, hầm, đường cao tốc...), có cơ chế minh bạch, phương án tài chính khả thi, kiểm soát được rủi ro, tạo được dòng tiền dài hạn và giá trị thật cho cổ đông.

Đèo Cả khẳng định không chạy theo quy mô, mà ưu tiên các dự án có giá trị thật và phù hợp với năng lực thực hiện.

Đặt mục tiêu lãi 766 tỷ đồng năm nay

Năm 2025, HHV ghi nhận nhiều chỉ tiêu trọng yếu vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Theo đó, doanh thu hợp nhất đạt 3.801 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 671 tỷ đồng , đều tăng so với năm liền trước và vượt kế hoạch đề ra.

Theo ông Nam, kết quả này đến từ việc công ty kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung, phát triển trên 3 năng lực cốt lõi là đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành hạ tầng giao thông.

Trong đó, mảng đầu tư BOT tiếp tục tạo dòng tiền dài hạn khi các dự án đi vào giai đoạn khai thác ổn định. Mảng thi công xây lắp đóng góp doanh thu trung hạn, đồng thời giúp tích lũy năng lực cho các dự án tiếp theo. Còn mảng quản lý vận hành tạo nguồn thu thường xuyên, ổn định và mở rộng thị phần khi nhiều tuyến cao tốc mới được đưa vào khai thác.

Năm 2026, HHV đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất hơn 4.468 tỷ đồng , tăng khoảng 18%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 766 tỷ đồng , tương ứng với mức tăng khoảng 14% so với năm trước.