Sunshine Group tính làm trung tâm R&D 4 tỷ USD tại Đồng Nai

Sunshine Group công bố kế hoạch phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ quy mô gần 400.000 m2 tại khu đô thị ven sông Đại Phước, Đồng Nai.

Phối cảnh Trung tâm R&D của Sunshine Group tại Đồng Nai. Ảnh: Sunshine Group.

Sunshine Group đang lên kế hoạch phát triển Trung tâm Sunshine R&D tại Khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước (Đồng Nai). Dự án có diện tích sàn gần 400.000 m2, vốn đầu tư ước tính khoảng 4 tỷ USD và dự kiến quy tụ khoảng 20.000 nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư công nghệ trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp cho biết trung tâm được quy hoạch trong khu đô thị có quy mô gần 2.000 ha, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 818.000 tỷ đồng . Nếu so sánh về diện tích sàn, dự án có quy mô lớn hơn Apple Park - trụ sở và trung tâm nghiên cứu phát triển của Apple - hiện có diện tích khoảng 260.000 m2.

Theo phối cảnh được công bố, công trình lấy cảm hứng từ hình tượng “trống đồng hiện đại”, tái hiện biểu tượng văn hóa Đông Sơn theo phong cách kiến trúc công nghệ. Thiết kế đồng tâm kết hợp các không gian xanh, mặt nước và hệ thống khối nghiên cứu công nghệ cao.

Lõi trung tâm dự án được bố trí công viên, hồ nước và không gian giao lưu dành cho giới nghiên cứu. Bao quanh là hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm công nghệ cùng các không gian hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Sunshine Group cho biết toàn bộ công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn kiến trúc xanh, tối ưu thông gió và ánh sáng tự nhiên.

Theo định hướng công bố, Trung tâm Sunshine R&D sẽ tập trung vào 9 lĩnh vực công nghệ gồm trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot và hệ thống tự hành, đô thị thông minh, fintech và tài sản số, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghệ hàng không vũ trụ, vật liệu tiên tiến và nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với AI.

Doanh nghiệp cho biết mỗi lĩnh vực sẽ được phát triển theo mô hình hệ sinh thái khép kín, bao gồm phòng thí nghiệm, khu thử nghiệm, không gian phát triển nguyên mẫu, hỗ trợ startup và chuyển giao công nghệ. Mô hình này được Sunshine Group đánh giá có nhiều điểm tương đồng với các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế như Silicon Valley, Pangyo Techno Valley hay Hsinchu Science Park.

Theo doanh nghiệp, mục tiêu dài hạn của dự án là phát triển một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tích hợp giữa hoạt động R&D, startup, quỹ đầu tư, trường đại học và khu chuyên gia quốc tế.

Việc công bố dự án diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng Nai vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hiện được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics và đổi mới sáng tạo mới phía Nam, nhờ lợi thế kết nối với Sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng Cảng Cái Mép - Thị Vải và TP.HCM.