Đồng Nai sắp có 2 khu đô thị ven sông hơn 800.000 tỷ

2 dự án khu đô thị thông minh ven sông Đồng Nai sẽ được xây dựng tại xã Đại Phước với tổng vốn 818.000 tỷ đồng. Hiện, cả 2 dự án đều do liên danh liên quan Sunshine đề xuất đầu tư.

Một phần phân khu Đại Phước 1. Ảnh: SISP.

HĐND TP Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết chấp thuận thông tin dự án, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với 2 dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 818.000 tỷ đồng .

Theo định hướng, hai dự án sẽ góp phần phát triển phân khu Đại Phước 1 thành khu đô thị thông minh ven sông gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Đại Phước, đô thị Nhơn Trạch và TP Đồng Nai.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, dự án thứ nhất là Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc), tên thương mại Sunshine Rivernia Grand Marina. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án là liên danh gồm CTCP Sunshine R&D, CTCP Sunshine Dream House, CTCP Noblex Hub Finance và CTCP Xây dựng và Phát triển OKC.

Dự án có quy mô khoảng 945 ha, dân số dự kiến khoảng 129.000 người. Tổng vốn đầu tư sơ bộ, bao gồm chi phí thực hiện dự án và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khoảng 463.416 tỷ đồng .

Dự án còn lại là Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam), tên thương mại Sunshine Rivernia Finance & Tech Hub. Nhà đầu tư đề xuất là liên danh CTCP Sunshine Golf & Resort và CTCP Xây dựng Hạ tầng Beta Land.

Dự án có diện tích khoảng 963 ha, quy mô dân số khoảng 75.058 người, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 354.508 tỷ đồng .

Tiến độ thực hiện của cả hai dự án dự kiến trong 7 năm kể từ thời điểm được phê duyệt thông tin dự án và phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt.

Theo tờ trình của UBND TP Đồng Nai, phân khu Đại Phước 1 được xác định là khu vực trung tâm động lực của xã Đại Phước và toàn đô thị mới Nhơn Trạch.

Khu vực này nằm ở vị trí cửa ngõ, kết nối các trục hạ tầng liên vùng quan trọng và tiếp giáp sông Đồng Nai, hưởng lợi từ nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái, cầu Phước Khánh hay cao tốc Bến Lức - Long Thành, qua đó được kỳ vọng tạo lợi thế kết nối giữa Nhơn Trạch với TP.HCM, Tây Ninh và khu vực cảng Cát Lái, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Tây Nam.

UBND TP Đồng Nai đánh giá hai dự án khu đô thị thông minh ven sông tại Đại Phước chiếm phần lớn quỹ đất phát triển đô thị của phân khu Đại Phước 1. Vì vậy, việc triển khai các dự án này được xem là yếu tố hạt nhân, có vai trò quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quy mô lớn tại địa phương.