Đồng Nai duyệt quy hoạch khu đô thị hơn 3.100 ha tại Đại Phước

Đồng Nai vừa phê duyệt quy hoạch phân khu Đại Phước 1 rộng hơn 3.131 ha tại xã Đại Phước, định hướng phát triển đô thị thông minh ven sông, trung tâm khoa học - đổi mới sáng tạo.

Phân khu Đại Phước 1 nằm giáp sông Đồng Nai và TP.HCM. Ảnh: SISP.

UBND tỉnh Đồng Nai mới đây đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu Đại Phước 1 Khu đô thị thông minh ven sông, khoa học và đổi mới sáng tạo tại xã Đại Phước.

Theo quyết định, khu vực quy hoạch có diện tích hơn 3.131 ha, nằm ở phía tây đô thị mới Nhơn Trạch, giáp sông Đồng Nai và TP.HCM. Phân khu có ranh giới phía bắc giáp sông Ông Chuốc, sông Cầu Tàu và phân khu Đại Phước 2; phía nam giáp rạch Tắc Miếu, rạch Ông Mai và phân khu Đại Phước 3; phía đông giáp tuyến đường Cát Lái theo quy hoạch; phía tây giáp sông Đồng Nai và TP.HCM.

Phân khu Đại Phước 1 được định hướng phát triển thành khu đô thị thông minh ven sông, trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Đại Phước nói riêng và đô thị mới Nhơn Trạch nói chung. Đồng thời, khu vực này cũng được kỳ vọng góp phần lan tỏa phát triển vùng động lực gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quy mô dân số dự kiến khoảng 180.000-230.000 người. Trong cơ cấu sử dụng đất, đất đơn vị ở chiếm gần 616 ha (khoảng 20%), trong đó đất nhóm nhà ở khoảng 413 ha với đa dạng loại hình như cao tầng, thấp tầng và hỗn hợp.

Đất ngoài đơn vị ở chiếm hơn 1.598 ha (51%), bố trí cho các chức năng thương mại, dịch vụ, công trình công cộng cấp đô thị, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Phần diện tích còn lại khoảng 917 ha (gần 30%) là sông, kênh, rạch tự nhiên, được giữ lại nhằm phát triển không gian mở, công viên và cảnh quan ven sông. Định hướng này nhằm tận dụng lợi thế tự nhiên để hình thành đô thị sinh thái, kết hợp du lịch và dịch vụ.

Vị trí khu vực lập quy hoạch trên ảnh vệ tinh. Ảnh: SISP.

Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình nén, đa chức năng, gắn với phát triển giao thông công cộng. Các khu chức năng chính gồm khu hỗn hợp, thương mại - dịch vụ, khu đổi mới sáng tạo, khu văn hóa - thể dục thể thao và các công viên chuyên đề.

Hệ thống giao thông cũng được quy hoạch với các trục chính như Phú Mỹ - 25C, các tuyến ĐT.769F, ĐT.769G - đường Liên Cảng, cùng mạng lưới đường liên khu vực và nội bộ. Giao thông đường thủy được khai thác qua hệ thống sông rạch kết nối sông Đồng Nai - Nhà Bè.

Ngoài ra, khu đô thị dự kiến phát triển các tuyến vận tải công cộng như BRT, kết hợp hạ tầng giao thông thông minh, bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện. Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, cấp điện và viễn thông được thiết kế đồng bộ, đi ngầm.

Theo lộ trình, giai đoạn 2025-2030 sẽ hoàn thiện các thủ tục quản lý quy hoạch, cắm mốc ngoài thực địa, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu vực trọng điểm, đồng thời triển khai hạ tầng kỹ thuật khung và các công trình thiết yếu.

Giai đoạn 2030-2040 tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và phát triển các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị và đơn vị ở. Đến giai đoạn 2040-2045, dự án sẽ được đầu tư hoàn chỉnh, phát triển đồng bộ theo quy hoạch được duyệt.

Trước đó, Đồng Nai đã thông qua kế hoạch đấu thầu hai khu đất tại phân khu này với tổng diện tích gần 1.800 ha để triển khai dự án.