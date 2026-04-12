Quốc hội xem xét đưa Đồng Nai trực thuộc Trung ương vào cuối tháng 4

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết xây dựng thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương tại kỳ họp thứ nhất, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4.

Đồng Nai hấp dẫn các nhà đầu tư khi nhu cầu thuê đất và tài sản công nghiệp bật tăng thời gian qua. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 12/4, Quốc hội thống nhất điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, bổ sung nội dung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Dự kiến tại đợt 2 của kỳ họp, ngày 20-23/4, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết này.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đề án lập 10 phường thuộc Đồng Nai, đồng thời hoàn thiện thủ tục trình Quốc hội thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ngày 25/3, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đã thống nhất chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo hồ sơ trình, sau khi hoàn tất việc thành lập 10 phường, TP Đồng Nai dự kiến có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

10 phường của Đồng Nai được đề xuất gồm Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 10 xã cùng tên.

Cùng với đó Chính phủ đề xuất lập TP Đồng Nai lên trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 12.737,18 km2, quy mô dân số hơn 4,49 triệu người.

Sau khi sắp xếp, Đồng Nai không thay đổi về diện tích và dân số, song cơ cấu đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh theo hướng tăng số phường từ 23 lên 33, giảm số xã từ 72 xuống 62, đưa tỷ lệ đô thị hóa lên 54,1%.

Đồng Nai nằm ở vùng Đông Nam Bộ, có lịch sử hình thành hơn 325 năm. Sau khi sáp nhập với Bình Phước, địa phương có diện tích hơn 12.000 km2, dân số khoảng 4,5 triệu.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt khoảng 677.932 tỷ đồng , thu ngân sách trên 102.000 tỷ đồng , GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước.

Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics tiếp tục được đầu tư đồng bộ; đặc biệt Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xác định là động lực mới để Đồng Nai vươn lên thành cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm kết nối kinh tế và cửa ngõ hội nhập quốc tế của khu vực phía Nam.

Hiện Đồng Nai có 89 khu công nghiệp được quy hoạch, thu hút gần 2.300 dự án từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 44 tỷ USD . Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng chiếm gần 55% GRDP, dịch vụ 26%, nông - lâm - thủy sản hơn 12%.

Hiện cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.