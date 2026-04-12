Hôm nay, QH thông qua Nghị quyết thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu

Hôm nay (12/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ bảy (ngày làm việc cuối cùng của đợt 1), Kỳ họp thứ nhất, bàn về các dự Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) và thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo chương trình, trong buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến các dự án luật quan trọng trên.

Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Từ chiều nay 12/4 đến ngày 19/4/2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.