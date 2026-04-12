Chính thức miễn nhiều loại thuế xăng dầu đến hết tháng 6

Quốc hội đã quyết nghị giảm các loại thuế với xăng, dầu, nhiên liệu bay gồm thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt về 0 đến hết ngày 30/6.

Tiếp tục chương trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 12/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, với 100% đại biểu tham gia tán thành (460/460).

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Cùng với đó, xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay cũng thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được áp dụng mức 0%.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Đáng chú ý, để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này.

Trường hợp khẩn cấp, Chính phủ có thẩm quyền điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại nghị quyết.

Trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết.

Nghị quyết nêu rõ cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, chính sách này dự kiến làm giảm thu ngân sách Nhà nước bình quân 1 tháng khoảng 7.300 tỷ đồng .

Tuy nhiên, Chính phủ nêu rõ đây là biện pháp tài khóa đặc biệt được áp dụng trong bối cảnh đặc biệt nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội.