Thêm ngân hàng đăng ký niêm yết trên HoSE

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 640 triệu cổ phiếu trên HoSE.

BVBank nộp hồ sơ niêm yết hơn 640 triệu cổ phiếu lên HoSE. Ảnh: BVB.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo hôm 8/6 đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank). Hiện cổ phiếu ngân hàng này đang giao dịch trên thị trường UPCoM với mã BVB.

Theo hồ sơ, BVBank đăng ký niêm yết hơn 640 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 6.408 tỷ đồng . Đơn vị tư vấn cho đợt niêm yết là CTCP Chứng khoán Vietcap.

Kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE từng được ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt, tuy nhiên ngân hàng chưa thực hiện do bối cảnh thị trường chưa thuận lợi và một số yếu tố khách quan. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, BVBank tiếp tục trình cổ đông thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành trên HoSE.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 216 tỷ đồng , gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập thuần đạt gần 900 tỷ đồng , tăng hơn 60%, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 56% nhờ quy mô tài sản sinh lời mở rộng và biên lãi thuần được cải thiện.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của BVBank đạt gần 136.884 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 79.900 tỷ đồng , tăng 11%, trong khi tổng huy động đạt 126.700 tỷ đồng , tăng 24%. Ngân hàng cho biết gần 95% danh mục tín dụng hiện tập trung vào phân khúc bán lẻ, phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bước sang năm 2026, ban lãnh đạo BVBank đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều cơ hội tích cực hơn, trong đó có kỳ vọng được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đồng thời, ngân hàng cũng đặt mục tiêu cải thiện mạnh hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, BVBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 700 tỷ đồng , tăng 34% so với thực hiện năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 155.000 tỷ đồng , dư nợ cấp tín dụng tăng lên 92.552 tỷ đồng , huy động khách hàng đạt 111.686 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Sau quý đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 31% mục tiêu lợi nhuận cả năm, tạo nền tảng thuận lợi để hiện thực hóa kế hoạch tăng trưởng đã đề ra.

Song song với kế hoạch niêm yết trên HoSE, BVBank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn tất các phương án này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ hơn 6.408 tỷ đồng lên khoảng 9.912 tỷ đồng , tương đương mức tăng gần 55%.