Sàn chứng khoán Nasdaq sắp có thay đổi lớn

Từ tháng 12, Nasdaq dự kiến bắt đầu giao dịch cổ phiếu 23 giờ/ngày, 5 ngày/tuần nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Nasdaq đang lên kế hoạch kéo dài thời gian giao dịch lên gần 23 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Ảnh: Reuters.

Nasdaq đang lên kế hoạch kéo dài thời gian giao dịch lên gần 23 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, trong bối cảnh nhu cầu của nhà đầu tư toàn cầu đối với cổ phiếu Mỹ ngày càng tăng cao, theo chuyên trang Investing.

Sàn Nasdaq cho biết lịch giao dịch mở rộng sẽ bổ sung một phiên giao dịch qua đêm mới từ 21h đến 4h sáng hôm sau theo giờ miền Đông Mỹ (ET), bên cạnh các phiên giao dịch ngoài giờ hiện tại.

Cụ thể, thị trường sẽ mở cửa từ 21h ngày Chủ nhật đến 20h ngày thứ Sáu, với một giờ tạm ngừng giao dịch từ 20h đến 21h mỗi ngày để xử lý dữ liệu và chuyển sang ngày giao dịch tiếp theo. Phiên giao dịch chính, diễn ra từ 9h30 đến 16h (giờ ET), vẫn được giữ nguyên và tiếp tục là phiên xác lập mức giá tham chiếu, góp phần đảm bảo tính minh bạch cho toàn thị trường.

Phiên giao dịch qua đêm mới dự kiến bắt đầu từ ngày 6/12, song kế hoạch này vẫn phải chờ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt, cũng như phụ thuộc vào việc bộ xử lý thông tin chứng khoán đáp ứng đủ điều kiện vận hành. Ngoài thay đổi trên, khung giờ giao dịch hiện tại của Nasdaq từ 4h đến 20h sẽ không có thay đổi đáng kể.

Việc mở rộng thời gian giao dịch sẽ yêu cầu các thành viên thị trường thiết lập các cổng kết nối mới để đặt lệnh trong phiên từ 21h đến 4h sáng hôm sau. Đáng chú ý, một số loại lệnh, bao gồm lệnh thị trường và nhiều loại lệnh mở cửa, đóng cửa, sẽ không được áp dụng trong phiên qua đêm. Những lệnh được đặt trong phiên này nhưng vẫn còn hiệu lực đến 4h sáng sẽ bị hủy và có thể được nhập lại khi phiên giao dịch tiếp theo bắt đầu.

Nasdaq cũng lên kế hoạch áp dụng thêm các biện pháp bảo vệ đối với giao dịch qua đêm, trong đó có biên độ giá cố định để từ chối các lệnh nằm ngoài giới hạn được quy định, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Dữ liệu giao dịch trong phiên mới sẽ được phân phối thông qua một luồng dữ liệu thị trường riêng, trong khi các sản phẩm Nasdaq Plus mới sẽ cung cấp phạm vi dữ liệu rộng hơn cho toàn bộ khung giờ giao dịch được mở rộng.

Theo kế hoạch, lịch giao dịch mới sẽ áp dụng đối với Nasdaq Stock Market. Trong khi đó, Nasdaq Texas, PSX và các sàn giao dịch quyền chọn của Nasdaq sẽ tiếp tục hoạt động theo khung giờ hiện tại.

"Với kế hoạch triển khai vào ngày 6/12, chúng tôi kỳ vọng thiết lập một chuẩn mực mới liên quan đến cách mà các thị trường được quản lý và vận hành trong một nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa và số hóa", bà Adena Friedman, Chủ tịch kiêm CEO Nasdaq chia sẻ.

Theo bà Friedman, khoảng 2% tổng khối lượng giao dịch hiện diễn ra ngoài khung giờ giao dịch chính và ngành đang kỳ vọng tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng lên trong tương lai.

Nasdaq đảm bảo rằng đến ngày 6/12, hệ thống dữ liệu giao dịch hợp nhất sẽ sẵn sàng và dữ liệu thị trường cũng được cung cấp đầy đủ. Khi đó, thị trường sẽ có môi trường giao dịch minh bạch hơn trong suốt 23 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

Bên cạnh các đổi mới trên, Nasdaq cũng sẽ mở rộng thời gian hoạt động của MarketWatch, bộ phận cung cấp dịch vụ giám sát thị trường theo thời gian thực, đồng thời kéo dài thời gian làm việc của đội ngũ vận hành và bộ phận hoạt động thị trường.