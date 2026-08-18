Giá vàng thế giới vượt 4.400 USD, dầu thô vượt 90 USD/thùng

Ở phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng trên 4.430 USD/ounce, trong khi giá dầu Brent đã vượt 90 USD/thùng sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - Iran hết hiệu lực.

Giá vàng lại bứt tốc lên 4.434 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh: Reuters.

Trên biểu đồ giá hàng ngày được cập nhật trên Kitco, giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch đang diễn ra có lúc tăng gần 50 USD lên 4.428 USD /ounce. Sau đó, kim loại quý thu hẹp đà tăng xuống sát vùng giá 4.400 USD , nhưng nhờ đồng USD suy yếu, giá vàng lại bứt tốc lên 4.434 USD /ounce hiện tại.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng tăng 0,3%, lên 4.487,7 USD /ounce.

Các kim loại khác cũng hưởng lợi khi giá vàng tiếp tục tăng. Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng 0,8%, lên 66,33 USD /ounce, giá bạch kim tăng 0,5%, lên 1.779,5 USD /ounce, trong khi palladium gần như đi ngang ở mức 1.332,5 USD /ounce.

Không chỉ riêng kim loại, giá dầu thô cũng nhích lên sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực và Tehran tuyên bố sẽ chuyển sang trạng thái quân sự “hoàn toàn tấn công”, theo Reuters. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 0,24% lên 91 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ tăng 0,4% lên sát 85 USD /thùng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,8 điểm cơ bản lên 4,72% khi giá dầu bật tăng mạnh mẽ. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 0,6 điểm cơ bản lên 5,31%, mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ.

Ngược lại, trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa trong trạng thái giảm điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 40,39 điểm (-0,52%) xuống 7.745,37 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 272,39 điểm (-0,51%) xuống 53.460,02 điểm và Nasdaq Composite giảm 84,25 điểm (-0,32%) xuống 26.644,91 điểm.

Theo khảo sát của Reuters với các chuyên gia kinh tế, phần lớn chuyên gia dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong tháng tới và duy trì mức lãi suất này cho đến hết năm.

Thị trường hiện nghiêng gần 65% về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, đảo chiều so với trước đó khi thị trường từng đặt cược vào khả năng Fed tăng 0,25%. Sự thay đổi này diễn ra sau khi số việc làm tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7, lạm phát tiêu dùng thấp hơn dự kiến và doanh số bán lẻ yếu hơn kỳ vọng.

Tâm điểm của thị trường sẽ là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất của Fed, dự kiến được công bố vào ngày 19/8 (giờ Mỹ).