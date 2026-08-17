Giá vàng miếng SJC đảo chiều, mỗi lượng tăng gần 1 triệu đồng

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (17/8), giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn cùng tăng thêm gần triệu đồng cho mỗi lượng.

Trong phiên giao dịch sáng 17/8, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng thêm 800.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (15/8).

Vàng miếng bật tăng gần triệu đồng mỗi lượng

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng tương đương SJC, bán ra sát mức 145 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng miếng quanh vùng 142 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng so với giá chốt phiên ngày 15/8.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Từ mức đỉnh tuần trước ở 145,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giá liên tục đi xuống và có thời điểm chạm đáy tuần ở 143,3 triệu đồng/lượng trước khi hồi phục về mức hiện tại.

Tính trong một tuần qua, giá vàng miếng vẫn tăng 800.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, với chênh lệch giá mua - bán lên tới 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng ở thời điểm hiện tại có thể chịu khoản lỗ hơn 2 triệu đồng/lượng nếu bán ra ngay.

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá trong phiên sáng 17/8. PNJ hiện niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 141 - 144,7 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ lên 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần. Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tăng 800.000 đồng, lên 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng hiện niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 142 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng.

Cùng lúc đó, DOJI niêm yết vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Đây là hai thương hiệu neo giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện tại.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.8

Giá vàng thế giới tăng nhờ hưởng lợi kép

Giá vàng trong nước tăng chủ yếu được hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng 20 USD (+0,5%) lên mức 4.396 USD /ounce.

Chỉ số USD giảm 0,16%, giúp vàng và các kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Thị trường vàng cũng được hỗ trợ bởi những tín hiệu mới từ kinh tế Mỹ. Số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 7 bất ngờ giảm, trong khi dữ liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát giá tiêu dùng chỉ tăng nhẹ. Những yếu tố này làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 9.

Theo công cụ đo lường FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 33%, giảm đáng kể so với 47% một tháng trước. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng - tài sản không sinh lời - thường được hưởng lợi khi chi phí cơ hội nắm giữ giảm đi.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, dự kiến công bố vào thứ tư, để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 65,2 USD /ounce. Bạch kim tăng 0,4% lên 1.755 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,2% lên 1.329 USD /ounce.

Hiện quy đổi giá vàng thế giới sang tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 139,6 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5-6 triệu đồng/lượng.