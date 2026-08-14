Giá vàng thế giới trượt dài, mất mốc 4.400 USD

Sau khi chinh phục thành công mức 4.400 USD và thậm chí leo lên 4.450 USD/ounce, giá vàng đã quay đầu giảm trở lại trong phiên sáng nay.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới trượt dài xuống 4.320 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới nhanh chóng rời khỏi mốc 4.400 USD /ounce và trượt dài xuống 4.320 USD /ounce. Như vậy, nếu so từ vùng đỉnh cao nhất 2 tháng mà kim loại quý đạt được ở phiên liền trước, mặt hàng này hiện đã mất gần 3% giá trị.

Bên cạnh đó, hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng đã giảm hơn 40 USD so với giá chốt phiên và đang giao dịch quanh 4.377 USD /ounce.

Lý giải cho việc giá vàng quay đầu giảm, ông Tai Wong, một nhà phân tích độc lập, cho biết vàng đã tăng khá mạnh, khoảng 9% chỉ trong một tuần, nhờ lực mua từ Trung Quốc và nhà đầu tư bán lẻ. Vì vậy, việc chốt lời quanh đường trung bình động 100 ngày là điều dễ xảy ra.

Sau khi đã đạt mức 4.400 USD /ounce, hiện tại, giới giao dịch đang hướng tới mốc 4.500 USD /ounce. Tuy nhiên, ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định 4.500 USD là một ngưỡng kháng cự lớn đối với vàng, bởi thị trường đã 2 lần chạm mức này và giá vàng đều giảm mạnh từ đó.

Trong nhóm kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2%, xuống 64,51 USD /ounce, bạch kim giảm 2,4%, còn 1.715,54 USD /ounce, trong khi palladium giảm 3,9% xuống 1.316,28 USD /ounce.

Cũng trong phiên sáng nay, thị trường đón tin vui khi giá dầu có xu hướng hạ nhiệt, sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz cao hơn so với ước tính của nhiều nguồn độc lập.

Cập nhật số liệu trên TradingEconomics cho thấy giá dầu Brent chuẩn toàn cầu cùng dầu WTI tại Mỹ đều giảm nhẹ 0,3%, lần lượt xuống quanh 86,7 USD /thùng và 81 USD /thùng.

Trong khi đó trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính đều đóng cửa phiên 13/8 (giờ Mỹ) trong sắc xanh. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lên mức kỷ lục 7.798,99 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,8%, lên 26.803,03 điểm; còn Dow Jones tăng 0,1%, lên 53.839,99 điểm.

Mới đây, báo cáo cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đi ngang trong tháng 7, khi giá hàng hóa giảm đã bù đắp cho mức tăng của chi phí dịch vụ, cho thấy áp lực lạm phát có thể vẫn dai dẳng, theo Reuters.

Dữ liệu này được công bố sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hôm thứ tư, cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng 3,4% trong 12 tháng tính đến tháng 7, giảm từ mức 3,5% trong tháng 6 và phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là 35%, giảm từ mức 40% ngay sau khi dữ liệu PPI được công bố.