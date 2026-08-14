Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng thế giới trượt dài, mất mốc 4.400 USD

  • Thứ sáu, 14/8/2026 08:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi chinh phục thành công mức 4.400 USD và thậm chí leo lên 4.450 USD/ounce, giá vàng đã quay đầu giảm trở lại trong phiên sáng nay.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới trượt dài xuống 4.320 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới nhanh chóng rời khỏi mốc 4.400 USD/ounce và trượt dài xuống 4.320 USD/ounce. Như vậy, nếu so từ vùng đỉnh cao nhất 2 tháng mà kim loại quý đạt được ở phiên liền trước, mặt hàng này hiện đã mất gần 3% giá trị.

Bên cạnh đó, hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng đã giảm hơn 40 USD so với giá chốt phiên và đang giao dịch quanh 4.377 USD/ounce.

Lý giải cho việc giá vàng quay đầu giảm, ông Tai Wong, một nhà phân tích độc lập, cho biết vàng đã tăng khá mạnh, khoảng 9% chỉ trong một tuần, nhờ lực mua từ Trung Quốc và nhà đầu tư bán lẻ. Vì vậy, việc chốt lời quanh đường trung bình động 100 ngày là điều dễ xảy ra.

Sau khi đã đạt mức 4.400 USD/ounce, hiện tại, giới giao dịch đang hướng tới mốc 4.500 USD/ounce. Tuy nhiên, ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định 4.500 USD là một ngưỡng kháng cự lớn đối với vàng, bởi thị trường đã 2 lần chạm mức này và giá vàng đều giảm mạnh từ đó.

Trong nhóm kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2%, xuống 64,51 USD/ounce, bạch kim giảm 2,4%, còn 1.715,54 USD/ounce, trong khi palladium giảm 3,9% xuống 1.316,28 USD/ounce.

Cũng trong phiên sáng nay, thị trường đón tin vui khi giá dầu có xu hướng hạ nhiệt, sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz cao hơn so với ước tính của nhiều nguồn độc lập.

Cập nhật số liệu trên TradingEconomics cho thấy giá dầu Brent chuẩn toàn cầu cùng dầu WTI tại Mỹ đều giảm nhẹ 0,3%, lần lượt xuống quanh 86,7 USD/thùng và 81 USD/thùng.

Trong khi đó trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính đều đóng cửa phiên 13/8 (giờ Mỹ) trong sắc xanh. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lên mức kỷ lục 7.798,99 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,8%, lên 26.803,03 điểm; còn Dow Jones tăng 0,1%, lên 53.839,99 điểm.

Mới đây, báo cáo cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đi ngang trong tháng 7, khi giá hàng hóa giảm đã bù đắp cho mức tăng của chi phí dịch vụ, cho thấy áp lực lạm phát có thể vẫn dai dẳng, theo Reuters.

Dữ liệu này được công bố sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hôm thứ tư, cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng 3,4% trong 12 tháng tính đến tháng 7, giảm từ mức 3,5% trong tháng 6 và phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là 35%, giảm từ mức 40% ngay sau khi dữ liệu PPI được công bố.

Giá vàng thế giới vừa lên đỉnh 2 tháng

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên mốc 4.450 USD/ounce, là mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây.

26:1539 hôm qua

Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới thấp nhất nhiều năm

Giá vàng trong nước sáng 12/8 tiếp tục tăng lên sát mốc 144 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch so với giá thế giới chỉ còn trên dưới 4 triệu/lượng, thấp nhất nhiều năm.

09:46 12/8/2026

Giá vàng thế giới vượt 4.400 USD/ounce

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới lần đầu vượt 4.400 USD/ounce sau 2 tháng, đặc biệt khi giới đầu tư đang tập trung vào các số liệu lạm phát sắp công bố.

08:53 11/8/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới Dow Jones Nasdaq S&P 500 mốc 4.400 USD kim loại quý dầu thô chứng khoán Mỹ

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý