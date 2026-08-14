Giới tỷ phú đều dành hàng giờ mỗi ngày để đọc sách

Nhà đầu tư Marc Andreessen dành 2-3 giờ mỗi ngày để nghe sách nói, chủ yếu về lịch sử, tiểu sử và những lĩnh vực mới như AI.

Marc Andreessen, đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, từng chia sẻ trong podcast How I Write năm 2023 rằng ông đọc sách gần như mọi lúc rảnh. Trước đây, ông dành khoảng 2 giờ đọc sách trong hầu hết ngày làm việc, theo lịch sinh hoạt được công bố năm 2020.

Nhưng cách ông đọc đã thay đổi. Thay vì chỉ ngồi với một cuốn sách, Andreessen hiện dành khoảng 2-3 giờ mỗi ngày để nghe sách nói. Tính cả tuần, thời gian này tương đương gần một ngày trọn vẹn dành cho việc tiếp nhận kiến thức.

Từ đọc sách đến nghe sách

Danh sách nội dung Andreessen lựa chọn khá rộng. Ông thường luân phiên giữa sách về lịch sử, tiểu sử và những lĩnh vực mới mà ông muốn tìm hiểu, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Việc chuyển sang sách nói giúp Andreessen tận dụng những khoảng thời gian trước đây khó dành cho việc đọc. Ông cho rằng AirPods là một trong những bước tiến công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất đến thói quen này.

"Nếu không có việc gì khác đang diễn ra, tôi luôn nghe một thứ gì đó", Andreessen từng nói.

Fortune dẫn một số nghiên cứu cho thấy khả năng ghi nhớ thông tin từ sách nói có thể tương đương với đọc văn bản. Vì vậy, với Andreessen, chuyển từ sách giấy sang sách nói không hẳn là sự đánh đổi về chất lượng mà có thể xem như một cách tối ưu hóa thời gian.

Nhiều tỷ phú dành hàng giờ cho sách

Andreessen không phải người duy nhất trong giới siêu giàu coi đọc sách là một phần quan trọng của quá trình học hỏi.

Theo một báo cáo của JPMorgan khảo sát hơn 100 tỷ phú với tổng tài sản trên 500 tỷ USD , đọc sách là thói quen được nhắc đến phổ biến nhất khi những người tham gia nói về các yếu tố góp phần vào thành công dài hạn.

Bên cạnh đọc sách, các thói quen được nhắc đến nhiều gồm tập thể dục, duy trì sự nhất quán, dậy sớm, ưu tiên công việc, đặt mục tiêu và dành thời gian suy nghĩ sâu.

Bill Gates là một trong những tỷ phú nổi tiếng với thói quen này. Nhà đồng sáng lập Microsoft từng duy trì việc đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm và thường xuyên công bố danh sách sách ông khuyến nghị.

Mark Cuban, tỷ phú và nhà đầu tư từng tham gia chương trình Shark Tank, cũng từng chia sẻ rằng ông đọc hơn 3 giờ mỗi ngày.

Theo Cuban, điều đáng chú ý là những điều ông đọc đều là thông tin công khai. Sách và tạp chí ông đọc đều có thể được người khác mua và đọc. Sự khác biệt nằm ở việc phần lớn mọi người không dành thời gian làm điều đó.

Đọc sách nhìn chung vẫn là nền tảng quan trọng để phát triển tư duy sâu sắc và khả năng giao tiếp, những kỹ năng ngày càng cần thiết đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, theo Brooke Vuckovic, Giáo sư tại Trường Quản lý Kellogg thuộc Đại học Northwestern.

“Đọc tiểu thuyết, tiểu sử và lịch sử đòi hỏi sự tập trung, khả năng chấp nhận những điều chưa rõ ràng và những câu hỏi chưa có lời giải, cũng như sự sẵn sàng để những định kiến của chúng ta bị đảo ngược”, Vuckovic nói với Fortune trước đó.

Theo bà, tất cả những phẩm chất này đều cần thiết đối với một nhà lãnh đạo giỏi.