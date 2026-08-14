'Núi tiền' trong tay các doanh nghiệp dầu khí

Quy mô tiền, tương đương tiền và tiền gửi của 11 doanh nghiệp dầu khí niêm yết hiện lên tới gần 180.000 tỷ đồng, riêng 2 "ông lớn" BSR và PV GAS đang nắm hơn 55% số này.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh khởi sắc, lượng tiền mặt tích lũy tại nhiều doanh nghiệp dầu khí tiếp tục tăng mạnh. Số liệu từ báo cáo tài chính cho thấy 11 doanh nghiệp lớn trong hệ sinh thái dầu khí đang nắm tổng cộng khoảng 178.500 tỷ đồng số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng.

Đáng chú ý, phần lớn doanh nghiệp trong danh sách đều có số dư tiền này tăng so với cùng kỳ. Diễn biến ghi nhận trong bối cảnh nhóm lọc hóa dầu khí, xăng dầu và dịch vụ dầu khí trải qua 6 tháng kinh doanh tương đối thuận lợi với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

BSR vượt PV GAS, nắm gần 54.000 tỷ "tiền tươi"

Dẫn đầu danh sách là CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) với số dư 53.775 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi. Con số này tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng ròng khoảng 10.000 tỷ đồng chỉ sau nửa năm.

BSR hiện là doanh nghiệp có lượng tiền mặt lớn nhất trong nhóm được thống kê, vượt Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) khoảng 8.300 tỷ.

Nếu đặt con số này cạnh kết quả kinh doanh, vị thế của BSR càng đáng chú ý. Doanh nghiệp ghi nhận 58.716 tỷ đồng doanh thu thuần trong nửa đầu năm nay, tăng tới 60% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 7.461 tỷ đồng , tăng tới 780%.

Như vậy, BSR không chỉ có lượng tiền lớn nhất mà còn là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong nhóm dầu khí niêm yết.

Mức tăng lợi nhuận đặc biệt mạnh khiến BSR trở thành một trong những doanh nghiệp nổi bật nhất của nhóm dầu khí trong kỳ.

KHO TIỀN KHỔNG LỒ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DẦU KHÍ BSR GAS PLX OIL PVS DPM DCM PVT PVD PVC PVB 53.775 45.456 17.784 17.602 17.163 10.180 7.257 5.811 2.797 454 210 BSR Tiền nhàn rỗi 53.775 GAS Tiền nhàn rỗi 45.456 PLX Tiền nhàn rỗi 17.784 OIL Tiền nhàn rỗi 17.602 PVS Tiền nhàn rỗi 17.163 DPM Tiền nhàn rỗi 10.180 DCM Tiền nhàn rỗi 7.257 PVT Tiền nhàn rỗi 5.811 PVD Tiền nhàn rỗi 2.797 PVC Tiền nhàn rỗi 454 PVB Tiền nhàn rỗi 210 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Sau BSR là PV GAS với số dư 45.456 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi tại thời điểm cuối tháng 6, tăng 14% so với đầu năm.

PV GAS cũng vừa trải qua một kỳ kinh doanh tích cực với doanh thu đạt 43.205 tỷ đồng , tăng 44%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 6.021 tỷ đồng , tăng 25%.

Nếu cộng lượng tiền của BSR và PV GAS, 2 doanh nghiệp đang nắm trên 99.000 tỷ đồng , tương đương hơn 55% tổng lượng tiền của 11 doanh nghiệp dầu khí niêm yết được thống kê.

Đứng thứ 3 là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) với số dư 17.784 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi.

Số dư "tiền tươi" của Petrolimex thấp hơn đáng kể so với BSR và PV GAS, nhưng vẫn thuộc nhóm doanh nghiệp sở hữu lượng tiền lớn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi có lượng tiền thu hẹp mạnh, giảm 30% so với đầu năm.

Nếu quy đổi theo giá trị tuyệt đối, Petrolimex đã giảm khoảng 7.800 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi sau 6 tháng.

Đà sụt giảm này diễn ra trong khi hoạt động kinh doanh của Petrolimex vẫn ghi nhận tăng trưởng rất mạnh.

Nửa năm qua, doanh thu thuần của tập đoàn này đạt tới 136.218 tỷ đồng , tăng 78%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.045 tỷ đồng , tăng 122%.

Nhiều doanh nghiệp dầu khí đang tích lũy thêm tiền

Sau nhóm dẫn đầu, lượng tiền mặt của các doanh nghiệp dầu khí tiếp tục được phân bổ khá rộng.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV OIL (UPCoM: OIL) đang nắm 17.602 tỷ đồng , đứng thứ 4 trong danh sách, dù giảm 8% so với đầu năm.

Tổng CTCP Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) cũng sở hữu 17.163 tỷ đồng, tăng 9%, trong khi Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE: DPM) sở hữu 10.180 tỷ đồng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi, tăng 12%.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp dịch vụ dầu khí và phân bón cũng đang duy trì lượng "tiền tươi" tương đối lớn so với quy mô vốn.

Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE: DCM) có 7.257 tỷ đồng, tăng 9%; Tổng công ty Vận tải Dầu khí (HoSE: PVT) có 5.811 tỷ đồng , tăng 19%; Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Dầu khí (HoSE: PVD) có 2.797 tỷ đồng , tăng 11%.

Tổng cộng, 8/11 doanh nghiệp dầu khí được thống kê có lượng tiền mặt, tiền gửi tăng so với đầu năm. Chỉ 3 doanh nghiệp ghi nhận mức giảm là Petrolimex, PV OIL và CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX: PVB).

NHIỀU DOANH NGHIỆP DẦU KHÍ LÃI LỚN KQKD quý II/2026 -2,0K 0 2,0K 4,0K 6,0K 8,0K BSR GAS PLX OIL PVS DPM DCM PVT PVD PVC PVB BSR Lợi nhuận sau thuế 7.461 GAS Lợi nhuận sau thuế 6.021 PLX Lợi nhuận sau thuế 3.045 OIL Lợi nhuận sau thuế 1.067 PVS Lợi nhuận sau thuế 916 DPM Lợi nhuận sau thuế 678 DCM Lợi nhuận sau thuế 563 PVT Lợi nhuận sau thuế 178 PVD Lợi nhuận sau thuế 31 PVC Lợi nhuận sau thuế 12 PVB Lợi nhuận sau thuế -95 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Cùng xu hướng này, trong 11 doanh nghiệp, có tới 10 cái tên ghi nhận doanh thu tăng so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 11-125%.

Đặc biệt, có tới 9 doanh nghiệp tăng lợi nhuận sau thuế, chỉ PVD giảm lợi nhuận và PV OIL chuyển từ lãi 201 tỷ sang lỗ 95 tỷ đồng .

Ngoài ra BSR ghi nhận mức lợi nhuận 6 tháng tăng tới 780%, nhiều doanh nghiệp dầu khí khác cũng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực như Petrolimex tăng 122%; DPM tăng 121%; PVT tăng 88%; PVS tăng 76%; PVB tăng 55% và PVC tăng 50%...