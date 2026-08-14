Đào donut Trung Quốc giá 200.000 đồng/kg về Việt Nam vẫn 'cháy hàng'

Dù có mức giá đắt đỏ, sản phẩm đào dẹt hoàng kim, hay còn gọi là đào donut, vẫn "cháy hàng" và được nhiều khách tìm mua.

Từ cuối tháng 6 đến nay, một loại đào dẹt hoàng kim, hay còn gọi là đào donut nội địa Trung Quốc, được nhiều người săn đón dù có mức giá lên đến 200.000 đồng/kg. Thậm chí, ở một vài thời điểm, giá bán loại đào này vượt ngưỡng 250.000 đồng/kg. Trên các hội nhóm online, người bán giới thiệu loại đào này có hình dáng dẹt, ruột vàng, thịt dày, có vị ngọt xen lẫn chua nhẹ thanh mát.

Siêu thị bán gần 3 tấn đào donut

Chị Ngọc Oanh (hiện sinh sống tại phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cho biết do mức giá khá cao nên chị chỉ đặt online nửa kg đào donut để ăn thử. "Với ngoại hình bắt mắt và được người bán giới thiệu kỹ về xuất xứ cũng như hương vị, nên tôi cũng muốn mua về cho gia đình ăn thử", chị Oanh bày tỏ.

Không chỉ bán online, một số chuỗi siêu thị và cửa hàng trái cây cao cấp tại TP.HCM hiện cũng bày bán loại đào dẹt Trung Quốc này, đồng thời chạy một số chương trình khuyến mãi giúp thu hút khách hàng.

Đơn cử tại chuỗi siêu thị Kingfoodmart TP.HCM, hệ thống này đang bán đào dẹt giá 89.000 đồng/500 gr, tương đương khoảng 178.000 đồng/kg. Trong khi đó, chuỗi siêu thị thực phẩm cao cấp Farmers Market chạy chương trình "mua 3 tặng 1" đối với sản phẩm này, với mỗi hộp 500 gr có giá 99.000 đồng (khoảng 200.000 đồng/kg).

Đào dẹt hoàng kim (đào donut) Trung Quốc được cửa hàng Farmers Market áp dụng chương trình khuyến mãi "mua 3 tặng 1". Ảnh: Anh Nguyễn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại tại Farmers Market, cho biết đào dẹt hoàng kim (còn gọi là đào donut) được trồng phổ biến cũng như cho chất lượng tốt nhất tại khu vực Tân Cương và Sơn Đông (Trung Quốc), với mùa vụ chính kéo dài từ cuối tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. 2 khu vực này có lợi thế về thổ nhưỡng và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho loại đào này phát triển.

Về sức mua, dù thị trường cũng bày bán thêm nhiều giống đào khác nhau như đào mỏ quạ, đào lông Bắc Kinh, đào dẹt hoàng kim vẫn được săn đón. Tính từ đầu mùa đến nay, hệ thống này đã bán ra gần 3 tấn đào donut.

"Vị ngọt đậm, thịt giòn vừa, ít chua cùng hình dáng độc đáo giúp loại quả này có tệp khách hàng riêng biệt. Đặc biệt trong các đợt đầu mùa hoặc vào những ngày lễ hội, rằm và mùng 1, tình trạng cháy hàng vẫn xảy ra", ông Lộc nói thêm.

Dù sức mua tăng mạnh, siêu thị này cho biết không nhập hàng ồ ạt trong một lần mà chia thành các chuyến hàng liên tục hàng tuần. Đào được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc thông qua chuỗi cung ứng lạnh chuyên dụng, nhằm giảm tỷ lệ hao hụt xuống mức thấp nhất và duy trì độ tươi mới của sản phẩm khi lên kệ.

Năm nay, đại diện Farmers Market nhận định giá đào dẹt hoàng kim hiện đã hạ nhiệt và ổn định hơn nhiều so với 2-3 năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chuỗi cung ứng logistics, đặc biệt là hệ thống xe lạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc, đã được tối ưu hóa. Bên cạnh đó, sự tham gia của nhiều nhà nhập khẩu lớn cũng tạo ra tính cạnh tranh trên thị trường, qua đó giúp sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn với đông đảo người tiêu dùng.

Đáng chú ý hiện tại, người mua rất khó để tìm thấy loại đào này tại các chợ truyền thống. Lý giải điều này, ông Lộc cho hay đào dẹt hoàng kim chưa được bán rộng rãi trên thị trường xuất phát từ cả yếu tố giá cả, nguồn cung và đặc tính bảo quản khắt khe của sản phẩm.

Cụ thể, đào dẹt có đặc điểm mọng nước, vỏ mỏng, dễ bầm dập và nhạy cảm với nhiệt độ. Nếu không được bảo quản trong điều kiện lạnh chính xác, tỷ lệ hao hụt có thể rất lớn. "Đây cũng là lý do các chợ truyền thống hoặc tiểu thương nhỏ lẻ thường ngại nhập loại đào này để kinh doanh", ông Lộc cho biết.

Lợi thế khi vận chuyển trái cây Trung Quốc về Việt Nam

Những năm gần đây, người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm trái cây nội địa Trung độc đáo, thông qua các chuỗi siêu thị bán lẻ hay người bán online.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cho biết nông nghiệp Trung Quốc ngày càng phát triển theo hướng bài bản và chuyên nghiệp, góp phần thay đổi nhận thức cũng như gia tăng niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đối với trái cây nhập khẩu từ nước này.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tăng cường áp dụng các quy định về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, tương tự những yêu cầu mà Việt Nam phải đáp ứng khi xuất khẩu nông sản sang thị trường này. Việc quản lý chặt chẽ giúp hoạt động sản xuất, trồng trọt và đóng gói trái cây của Trung Quốc ngày càng minh bạch, bảo đảm an toàn hơn so với trước đây.

Bên cạnh yếu tố quản lý chất lượng, theo ông Nguyên, trình độ sản xuất của nông dân Trung Quốc cũng không ngừng cải thiện, từ khâu chọn giống, canh tác đến bảo quản sau thu hoạch. Nhờ đó, trái cây Trung Quốc ngày càng có mẫu mã đẹp và thời gian bảo quản lâu hơn.

Một lợi thế khác của trái cây Trung Quốc là chi phí logistics về VIệt Nam. Sau khi các xe container lạnh chở hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc hoàn thành chuyến đi, nhiều xe quay trở về trong tình trạng rỗng. Các doanh nghiệp và thương nhân Trung Quốc tận dụng chiều xe quay đầu này để vận chuyển trái cây sang Việt Nam, giúp chi phí vận chuyển chỉ bằng khoảng một nửa so với chiều đi.

Yếu tố trên góp phần làm giảm giá thành trái cây Trung Quốc và tạo lợi thế cạnh tranh so với nhiều nguồn cung khác, qua đó giúp người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận sản phẩm với mức giá hợp lý.