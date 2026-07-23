Trái cây Trung Quốc 'đổ bộ' siêu thị Việt

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều loại trái cây Trung Quốc như hồng táo, mận róc hạt... được các hệ thống siêu thị lớn tại TP.HCM bày bán.

Quýt và lê Trung Quốc bày bán tại siêu thị với giá chưa đến 50.000 đồng/kg. Ảnh: Thảo Liên.

Ghé ngang qua quầy trái cây nhập khẩu Trung Quốc trong siêu thị MM Mega Market (phường An Phú, TP.HCM), chị Trâm Nguyễn (sống tại phường Gia Định) bỏ vô giỏ hàng một hộp hồng táo và một túi lê.

"Nhiều loại trái cây Trung Quốc có tem nhãn đầy đủ và giá cả phải chăng nên tôi cũng xuống tiền mua về ăn thử", chị Trâm cho biết.

Trái cây Trung Quốc rẻ hơn 2-3 lần

Thực tế theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ đầu tháng 7 đến nay, siêu thị MM Mega Market đã mở bán đa dạng các loại trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc với mức giá ưu đãi, đặc biệt trên các tem nhãn đều ghi rõ dòng chữ "nhập khẩu chính ngạch".

Cụ thể, sản phẩm hồng táo có giá khoảng 109.000 đồng/hộp 500 gr, trong khi lựu Trung Quốc được bán với giá khoảng 129.000 đồng/kg. Thậm chí, người tiêu dùng có thể mua các loại quýt vàng, lê, đào nhập khẩu từ Trung Quốc với giá chỉ khoảng 49.000 đồng/kg. Mức giá này rẻ hơn khoảng 2-3 lần so với quýt hay lê nhập khẩu từ một số nước khác.

Trong khi đó tại siêu thị Emart, hồng táo hộp 500 gr được giảm từ 195.000 đồng xuống còn 128.000 đồng vào thời điểm gần cuối tháng. Hệ thống này cũng giảm giá mận róc hạt xuống chỉ còn khoảng 39.000 đồng/hộp 500 gr.

Ngoài các sản phẩm trên, hệ thống siêu thị Tops Market hiện bán thêm loại nho Shine Muscat nhập từ Trung Quốc, với giá giảm 40.000 đồng chỉ còn 129.000 đồng/kg, tức rẻ hơn khoảng 600.000-700.000 đồng so với sản phẩm nho cùng loại đến từ Hàn Quốc.

Sản phẩm nho Shine Muscat, hồng táo và mận róc hạt được nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc. Ảnh: Anh Nguyễn.

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục tăng sản lượng rau quả nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc, qua đó giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn khi mua sắm.

Theo số liệu Cục Hải quan Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm, nhập khẩu rau quả vào Việt Nam đạt gần 1,6 tỷ USD , tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu nguồn cung, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp rau quả lớn nhất với thị phần 38,9%, tiếp theo là Mỹ (25,2%) và Australia (7%). Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 49%; Mỹ tăng 32% và Australia tăng 65%.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cho biết nông nghiệp Trung Quốc ngày càng phát triển theo hướng bài bản và chuyên nghiệp, góp phần thay đổi nhận thức cũng như gia tăng niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đối với trái cây nhập khẩu từ nước này.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tăng cường áp dụng các quy định về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, tương tự những yêu cầu mà Việt Nam phải đáp ứng khi xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc. Việc quản lý chặt chẽ này giúp hoạt động sản xuất, trồng trọt và đóng gói trái cây của Trung Quốc ngày càng minh bạch, bảo đảm an toàn hơn so với trước đây.

Kiểm tra chất lượng đầu vào nghiêm ngặt

Bên cạnh yếu tố quản lý chất lượng, theo ông Nguyên, trình độ sản xuất của nông dân Trung Quốc cũng không ngừng cải thiện, từ khâu chọn giống, canh tác đến bảo quản sau thu hoạch. Nhờ đó, trái cây Trung Quốc ngày càng có mẫu mã đẹp và thời gian bảo quản lâu hơn.

Một lợi thế khác của trái cây Trung Quốc là chi phí logistics. Sau khi các xe container lạnh chở hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc hoàn thành chuyến đi, nhiều xe quay trở về trong "tình trạng rỗng". Các doanh nghiệp và thương nhân Trung Quốc tận dụng chiều xe quay đầu này để vận chuyển trái cây sang Việt Nam, giúp chi phí vận chuyển chỉ bằng khoảng một nửa so với chiều đi.

Yếu tố trên góp phần làm giảm giá thành trái cây Trung Quốc và tạo lợi thế cạnh tranh so với nhiều nguồn cung khác, qua đó giúp người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận sản phẩm với mức giá hợp lý.

Liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng đầu vào, đại diện VINAFRUIT khẳng định trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam được quản lý tương tự như nông sản nhập khẩu từ các quốc gia khác.

Chỉ những lô hàng có đầy đủ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và đáp ứng đầy đủ các quy định mới được cơ quan hải quan và kiểm dịch Trung Quốc cấp giấy chứng nhận xuất khẩu. Khi nhập khẩu vào Việt Nam, các lô hàng này tiếp tục phải trải qua quy trình kiểm tra, kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam trước khi được lưu thông trên thị trường.

Đối với triển vọng hợp tác với các vùng trồng của Trung Quốc trong thời gian tới, ông Nguyên cho rằng nếu kim ngạch thương mại giữa 2 nước tiếp tục mở rộng thì việc Việt Nam nhập khẩu trái cây từ nhiều địa phương của Trung Quốc hơn là điều tất yếu, tương tự như việc trái cây Việt Nam ngày càng được xuất khẩu tới nhiều địa phương của Trung Quốc.

Dự báo về những tháng cuối năm, VINAFRUIT nhận định kim ngạch nhập khẩu trái cây của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ông Nguyên nhấn mạnh rau quả vẫn là nhóm hàng mà Việt Nam đang xuất siêu, với giá trị xuất khẩu vượt nhập khẩu ở mức đáng kể.