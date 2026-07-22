Sầu riêng Việt Nam, Thái Lan rớt giá ở Trung Quốc

Tại Trung Quốc, hệ thống logistics cải thiện cũng như mức thuế quan giảm đã kéo giá sầu riêng bán lẻ giảm mạnh.

Sầu riêng Monthong của Thái Lan và Việt Nam hiện được bán với giá 40-60 nhân dân tệ (khoảng 77.000-116.000 đồng) mỗi kg. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 6 đạt hơn 936 triệu USD , tăng 31,4% so với tháng 5 và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt hơn 3,7 tỷ USD , tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, đạt hơn 2 tỷ USD và tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 55% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam.

Top 5 thị trường xuất khẩu hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026 Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam. Nhãn Trung Quốc Mỹ Hàn Quốc Nhật Bản Hà Lan Tháng 6/2026 USD 621281000 59400000 28711000 26321000 30015000 6 tháng đầu năm 2026

2038402000 292129000 170415000 126490000 117035000

Xếp thứ hai là Mỹ với kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt hơn 292 triệu USD , tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025. Các thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan...

Đáng chú ý, xuất khẩu sang một số thị trường lớn như Hà Lan, Australia, Malaysia, Đức, Nga... vẫn duy trì được đà tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với thị trường Trung Quốc, Cục Hải quan cho biết hệ thống logistics cải thiện và thuế quan giảm giúp giá bán lẻ sầu riêng tại Trung Quốc giảm. Theo đó, sầu riêng giống Monthong của Thái Lan và Việt Nam hiện được bán với giá 40-60 nhân dân tệ/kg (khoảng 155.000-233.000 đồng), thấp hơn nhiều so với mức giá 70-90 nhân dân tệ/kg (khoảng 272.000-350.000 đồng) cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, giá bán buôn sầu riêng Monthong loại A của Việt Nam tại các chợ đầu mối Trung Quốc đã giảm mạnh từ khoảng 73 nhân dân tệ/kg (khoảng 267.000 đồng) vào tháng 4 xuống còn 26 nhân dân tệ/kg (khoảng 95.000 đồng) vào tháng 6.

Trong cùng giai đoạn, giá sầu riêng Monthong loại A của Thái Lan cũng giảm từ 53 nhân dân tệ/kg (khoảng 205.000 đồng) xuống còn 36 nhân dân tệ/kg (khoảng 139.000 đồng).

Việc cải thiện hệ thống hậu cần đã làm tăng nguồn cung trên thị trường. Trong mùa cao điểm, sầu riêng Thái Lan được vận chuyển qua dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh Lancang-Mekong Express có thể đến Côn Minh chỉ trong vòng 26 giờ và được phân phối đến hơn 30 thành phố của Trung Quốc trong vòng 48 giờ.

Các doanh nghiệp dự đoán các giống sầu riêng cao cấp sẽ vẫn nằm trong phân khúc giá riêng biệt, trong khi sầu riêng loại thấp hơn có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh giá cả gay gắt hơn.