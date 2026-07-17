Cục Hải quan yêu cầu thông quan sầu riêng trong ngày

Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu trong ngày, tăng cường phối hợp tại cửa khẩu và không để phát sinh chi phí, gây khó cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phải tạo điều kiện tối đa để giải quyết thủ tục và thông quan đối với nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là sầu riêng. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về tình hình thị trường sầu riêng, quả vải năm 2026 và thông báo về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thông quan hàng hóa, đặc biệt là sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu.

Cụ thể, các đơn vị phải tạo điều kiện tối đa để giải quyết thủ tục và thông quan ngay trong ngày đối với hàng hóa xuất khẩu là nông, lâm, thủy sản trên địa bàn, đồng thời bố trí cán bộ, công chức thực hiện thủ tục và giám sát hàng hóa ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, đơn vị phải báo cáo, đề xuất Cục Hải quan để được hướng dẫn và xử lý.

Các Chi cục Hải quan khu vực cần phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại cửa khẩu để bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Ngoài ra, các đơn vị được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý, cung cấp thông tin và khuyến cáo kịp thời cho doanh nghiệp xuất khẩu qua các cửa khẩu. Đồng thời, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng điều tiết giao thông, tránh ùn tắc phương tiện ra vào cửa khẩu, bảo đảm tiến độ thông quan.

Mặt khác, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị duy trì trao đổi thường xuyên với Hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vướng mắc giữa hai bên, cũng như thông báo cho doanh nghiệp Việt Nam về những thay đổi trong chính sách quản lý, kiểm tra của Hải quan Trung Quốc để chủ động thực hiện đúng quy định.

Đối với các lô hàng đã thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tái nhập, các đơn vị phải ưu tiên, tạo điều kiện giải quyết nhanh thủ tục tái nhập. Lãnh đạo Cục Hải quan nhấn mạnh yêu cầu về việc nghiêm cấm mọi hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu hoặc kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.