YouTube thay đổi chính sách kiếm tiền

Cùng với mạng lưới quy tụ hơn 3 triệu nhà sáng tạo hiện nay, YouTube sẽ thay đổi đáng kể chính sách kiếm tiền trên nền tảng kể từ ngày 1/2/2027.

Youtube đã công bố loạt thay đổi lớn đối với Chương trình Đối tác YouTube (YPP). Ảnh: Reuters.

Mới đây, nền tảng chia sẻ video YouTube đã công bố loạt thay đổi lớn đối với Chương trình Đối tác YouTube (YPP), trong đó bao gồm việc mở rộng nguồn thu cho nhà sáng tạo thông qua các gói đăng ký của nền tảng.

Đáng chú ý, đây là những thay đổi lớn đáng chú ý đầu tiên về chương trình đối tác của nền tảng này kể từ lần thay đổi gần nhất vào năm 2018.

Trong thông báo, nền tảng cho biết đang mở rộng gói Premium Lite đến tất cả quốc gia hiện có dịch vụ YouTube Premium, trong đó có Việt Nam. Gói thuê bao này mới được triển khai tại Việt Nam với mức giá 49.000 đồng/tháng, tuy nhiên một số quyền lợi sẽ bị rút gọn so với bản Premium (giá 79.000 đồng/tháng).

Đối với gói này, các nhà sáng tạo sẽ nhận được doanh thu thông qua một quỹ chung được thiết lập riêng cho từng hạng mức: 30% doanh thu ròng đối với gói Premium và 60% đối với gói Premium Lite. Mức phân bổ này đã bao gồm các chi phí vận hành và quảng bá dịch vụ, bao gồm cả những khoản chi trả cho các đối tác âm nhạc.

Cách hoạt động của mô hình doanh thu từ Premium. Ảnh minh họa: YouTube.

Quỹ sẽ được phân bổ dựa trên thời lượng xem và lượt xem của hội viên. Từ mức phân bổ đó, các nhà sáng tạo sẽ nhận được tỷ lệ chia sẻ doanh thu tương ứng, 55% đối với video dài và 45% đối với Shorts.

YouTube cũng nói thêm với sự gia tăng của tệp người đăng ký mới, các nhà sáng tạo có thể kỳ vọng vào mức thu nhập hấp dẫn hơn. Trung bình, một người dùng đăng ký gói Premium sẽ mang lại cho các đối tác mức doanh thu cao hơn so với trải nghiệm xem có quảng cáo thông thường.

Bên cạnh đó, YouTube cũng cập nhật cơ chế phân bổ doanh thu từ Shorts, nhằm ghi nhận nỗ lực của những nhà sáng tạo tạo ra các luồng thảo luận và thúc đẩy tương tác trên YouTube. Đáng chú ý, những nhà sáng tạo đang có nguồn thu ổn định từ Shorts gần như sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này.

Kể từ ngày 1/2/2027, các nhà sáng tạo đạt 10 triệu lượt xem Shorts hợp lệ trong vòng 90 ngày gần nhất sẽ đủ điều kiện tham gia chia sẻ doanh thu từ quảng cáo và các gói đăng ký trên định dạng này. Những kênh dưới ngưỡng này vẫn sẽ duy trì tư cách thành viên YPP và tiếp tục tạo ra nguồn thu từ nội dung video dài, với tính năng chia sẻ doanh thu trên Shorts sẽ tự động được khôi phục ngay khi họ vượt mốc 10 triệu lượt xem một lần nữa.

Mô hình chia sẻ doanh thu từ hoạt động quảng cáo trên Shorts. Ảnh minh họa: YouTube.

Đồng thời, YouTube đang không ngừng đa dạng hóa các cơ hội doanh thu nhằm ghi nhận đà tăng trưởng, mức độ tương tác và nhiều nỗ lực khác của các nhà sáng tạo thông qua việc giới thiệu các chương trình khuyến khích mới, thay vì chỉ phụ thuộc duy nhất vào doanh thu quảng cáo.

Riêng những kênh chưa đạt ngưỡng 10 triệu lượt xem, nền tảng nhấn mạnh những sáng kiến mới giúp mang đến các phương thức tạo nguồn thu mới dựa trên việc đạt được một số cột mốc nhất định, đơn cử như tiền thưởng từ YouTube Shopping, các ưu đãi từ hợp tác thương hiệu, và cơ hội tăng thu nhập khi khởi xướng các xu hướng mới. Thông tin chi tiết về các chương trình này sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

YouTube hiện ghi nhận hơn 200 tỷ lượt xem Shorts và hơn 1 tỷ giờ xem trên TV mỗi ngày. Với số lượng người xem lớn, YouTube sẽ cập nhật các yêu cầu đầu vào của YPP đối với tính năng chia sẻ doanh thu từ quảng cáo và Premium dành cho các nhà sáng tạo mới. Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các nhà sáng tạo đã tham gia YPP từ trước.

Các nhà sáng tạo mới khi đăng ký tham gia YPP sẽ cần đạt 8.000 giờ xem hợp lệ trong 365 ngày qua, hoặc 20 triệu lượt xem Shorts hợp lệ trong 90 ngày gần nhất. Các ngưỡng điều kiện đầu vào đối với các sản phẩm Tài trợ từ người hâm mộ và Mua sắm vẫn được giữ nguyên.

"Nhìn chung, những thay đổi này mang lại cho chúng tôi nguồn lực để đầu tư mạnh mẽ hơn vào các chương trình hỗ trợ mới, trực tiếp đồng hành cùng sự phát triển của nhà sáng tạo và các mô hình kinh doanh đang gặt hái thành công trên YouTube", thông báo của nền tảng này nêu.