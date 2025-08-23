YouTube lộ rõ tham vọng sau 1 năm 'bắt tay' Shopee

Với chiến lược phát triển YouTube Shopping một năm trước ở Việt Nam, YouTube tham vọng trở thành nền tảng có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với thương mại sáng tạo.

Sản phẩm được gắn trên video YouTube, dẫn đến nền tảng mua hàng Shopee. Ảnh: Xuân Sang.

Sự kiện YouTube Shopping Accelerator vừa qua đã công bố những kết quả đạt được sau một năm triển khai chương trình tiếp thị liên kết YouTube Shopping tại Việt Nam.

Nhắc lại triển vọng quy mô nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt 200 tỷ USD vào năm 2030 (theo báo cáo E-Conomy SEA 2024 của Google, Temasek, và Bain&Company), cùng những con số tăng trưởng sau một năm, bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Đối tác YouTube tại Việt Nam và Thái Lan, định vị nền tảng không chỉ là mạng xã hội đơn thuần mà còn tham vọng trở thành công cụ mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy thành công thương mại.

Tham vọng thống lĩnh thị trường mua sắm trực tuyến

Theo bà, trong bối cảnh người tiêu dùng chuộng các nền tảng giải trí kết hợp mua sắm và Shopee dẫn đầu thị trường Việt Nam với 64% thị phần (2024), YouTube đã chọn Việt Nam trở thành thị trường thứ 3 ở Đông Nam Á để triển khai chương trình tiếp thị liên kết YouTube Shopping, cùng với Indonesia và Thái Lan.

Quyết định này thể hiện rõ tham vọng thống lĩnh thị trường mua sắm trực tuyến khu vực này của liên minh YouTube và Shopee. Trước đó, YouTube Shopping cũng đã có mặt tại Hàn Quốc, Mỹ và Ấn Độ.

Bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Đối tác YouTube tại Việt Nam và Thái Lan phát biểu tại sự kiện YouTube Shopping Accelerator vừa qua. Ảnh: BTC.

Sau một năm triển khai tại Việt Nam, khi hình thức mua sắm kết hợp giải trí ngày càng bùng nổ, bà Mukpim Anantachai cho biết YouTube Shopping đã thúc đẩy thời gian xem các nội dung liên quan đến mua sắm tại Việt Nam tăng vọt hơn 500%.

Chương trình cũng chứng kiến hơn một nửa nhà sáng tạo nội dung Việt Nam đủ điều kiện tham gia, đồng thời tạo ra nhiều nguồn thu mới từ nơi này.

"Những điều này càng chứng tỏ YouTube vẫn luôn là nơi người mua hàng tìm đến trước khi quyết định mua sắm", vị giám đốc này lập luận và trích dẫn một khảo sát độc lập của Kantar cho thấy 89% người xem Việt Nam tin tưởng nội dung từ các nhà sáng tạo trên YouTube.

Song song, bà Mukpim Anantachai dẫn lại báo cáo APAC Breakthrough Behaviours của Kantar, theo đó YouTube đang là nền tảng video số một tại Đông Nam Á, tiếp cận nhiều người tiêu dùng mỗi ngày hơn tất cả nền tảng video khác cộng lại và phủ sóng 94% dân số trực tuyến trên 18 tuổi tại Việt Nam.

Từ đây, khi nhìn thấy tương lai của thương mại điện tử và hệ sinh thái sáng tạo đang phát triển với tốc độ chóng mặt tại quốc gia này, Giám đốc Đối tác YouTube không giấu nỗi tham vọng: "Với YouTube Shopping, mục tiêu của chúng tôi là biến YouTube trở thành nền tảng có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với thương mại sáng tạo".

Trước hàng trăm nhà sáng tạo nội dung tại sự kiện, bà Sarah Nguyễn, Giám đốc Marketing và Tăng trưởng của Shopee Việt Nam cũng khẳng định nền tảng đã chứng kiến "một bức tranh hoàn toàn khác" từ sự phát triển vượt bậc của YouTube Shopping chỉ trong một năm.

Theo dữ liệu nội bộ của Shopee, trong một năm qua, các nhà sáng tạo nội dung đã sản xuất 1,4 triệu video với nhiều định dạng, tương đương 4.000 video mỗi ngày tham gia chương trình YouTube Shopping; và đã có hơn 2,4 triệu sản phẩm trên Shopee được gắn vào nội dung trên YouTube.

Tận dụng mạng lưới nhà sáng tạo rộng lớn của YouTube, Shopee cho biết sẽ tiếp tục bắt tay cùng nền tảng này. Với tham vọng "thâu tóm" thêm nhiều nhà sáng tạo tham gia vào hệ sinh thái mua sắm trên YouTube, Shopee khởi động bằng đợt khuyến mại ngày đôi 9/9 sắp tới.

Cụ thể, Shopee tung ra loạt ưu đãi độc quyền dành cho các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, gồm voucher 20% và mức hoa hồng cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, hoa hồng cơ bản từ Shopee khoảng 12% trong tháng 9 và tăng lên 20% duy nhất vào ngày 9/9, còn hoa hồng từ nhãn hàng lên tới 18%.

Doanh thu tăng gấp 25 lần

Từ kinh nghiệm 8 năm làm YouTube, anh Nam, chủ kênh Đam Mê Công Nghệ với hơn 607.000 người theo dõi, nhận thấy người tiêu dùng Việt Nam khi có ý định mua online một món đồ công nghệ, thường sẽ nhớ đến 2 nền tảng chính là YouTube và Shopee.

"Lên YouTube để tìm kiếm các bài review và thông tin chi tiết về sản phẩm đó, sau khi đã xem và cảm thấy hài lòng, người tiêu dùng sẽ tìm đến Shopee để mua với mức giá rẻ nhất", chủ kênh Đam Mê Công Nghệ giải thích và cho rằng đây là hành vi chung của những bạn trẻ hiện nay.

Theo chủ kênh Đam Mê Công Nghệ, Shopee là nền tảng mua sắm được cộng đồng người xem YouTube ưa chuộng. Ảnh: Phương Lâm.

Anh nhìn nhận sự kết hợp giữa YouTube và Shopee đã giải quyết được vấn đề của người xem YouTube tại Việt Nam, đồng thời giúp anh kiếm thêm thu nhập.

"Trong tháng 6 vừa rồi, tôi đã bán hơn 3.000 đơn hàng từ YouTube Shopping. Điểm đặc biệt là ngay cả khi tôi ngủ, video vẫn có người xem và đơn hàng vẫn phát sinh", Youtuber này tâm đắc.

Theo anh, để đạt được điều này, nhà sáng tạo cần một hành trình xây kênh đủ dài, nội dung trung thực và nắm bắt các dịp khuyến mại lớn để tăng doanh số gấp nhiều lần.

Tương tự, Vê Vê Channel được YouTube giới thiệu là một trong những đối tác đầu tiên của chương trình và thu về doanh thu đáng kể.

Chỉ trong một năm, theo Giám đốc Marketing và Tăng trưởng của Shopee Việt Nam, Vê Vê Channel ghi nhận 16.000 đơn hàng, doanh thu tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ kênh đã thử nghiệm nhiều loại hình nội dung khác nhau, từ vlog, phim ngắn, thử thách đến video đánh giá sản phẩm.

"Vê Vê Channel đã tận dụng thư viện nội dung rất đa dạng của mình để gắn được nhiều thẻ sản phẩm, tối ưu hóa tiềm năng mua sắm từ các video sẵn có", bà Sarah Nguyễn cho biết.

Nhằm tối ưu hóa các hoạt động thương mại dựa trên nội dung cho các nhà sáng tạo và thương hiệu, tại sự kiện, YouTube đã giới thiệu hàng loạt tính năng mới sắp triển khai.

Nổi bật là tính năng Stickers on Shorts, nhãn dán pop-up trực quan để nhà sáng tạo gắn thẻ sản phẩm trên Shorts, giúp người xem mua sắm ngay khi họ muốn; Timestamps - hiển thị chính xác các sản phẩm tại thời điểm chúng xuất hiện trong video; nhà sáng tạo lưu các sản phẩm và ưu đãi từ Shopee để gắn thẻ sau này qua công cụ Chrome Extension.

Với chiến lược phát triển YouTube Shopping tại Việt Nam, đại diện YouTube khẳng định sẽ tiếp tục đặt nền móng cho hành trình tăng trưởng dài hạn trong nền kinh tế số tại quốc gia này.