Trăm nghìn chủ shop mở hàng, TikTok Shop vượt mặt Shopee

Sun Group trúng thầu khu đô thị 21.000 tỷ đồng tại TP.HCM

0

Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc - thành viên Sun Group - vừa trúng thầu dự án khu đô thị Tây An Tây quy mô gần 21.000 tỷ đồng tại phường Phú An và phường An Tây, TP.HCM.