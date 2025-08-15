TikTok Shop sắp vượt Shopee

TikTok Shop dần thu hẹp khoảng cách về thị phần so với Shopee trên thị trường. Nền tảng đã triển khai hiệu quả loạt chiến lược hấp dẫn giúp thu hút tệp khách hàng tiềm năng.

6 tháng đầu năm, TikTok Shop thu về 4 tỷ USD và đạt tốc độ tăng trưởng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Hà Mi.

Chia sẻ tại Hội thảo “Cập nhật xu hướng Thương mại điện tử 2025 - Dữ liệu - Kênh - Khách hàng” do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) và Trung tâm BSA tổ chức sáng 15/8, ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc bộ phận Tư vấn và phân tích Công ty YouNet ECI dự báo tốc độ tăng trưởng của ngành thương mại điện tử (TMĐT) có thể dao động 35-40%/năm.

Tốc độ này phụ thuộc vào 3 trụ cột quan trọng trong TMĐT, bao gồm mua sắm hàng ngày, kết hợp mua sắm và giải trí, giỏ hàng giá trị cao.

TikTok Shop tăng trưởng gấp 1,5 lần

Theo ông Lâm, ở thời điểm ngành TMĐT bắt đầu hình thành và phát triển tại Việt Nam, các nhãn hàng thường đua khuyến mãi và giảm giá. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng và các bạn trẻ Gen Z không đợi đến đợt giảm giá và có xu hướng mua sắm hàng ngày.

TMĐT trở thành một kênh mua sắm yêu thích của họ. Do đó, đây không còn là cuộc chiến về giá và livestream.

Giá cả, livestream và influencer marketing (tiếp thị người ảnh hưởng) chỉ là công cụ để doanh nghiệp làm kênh TMĐT và chúng không phải là điều kiện tiên quyết.

Thay vào đó, nhà bán hàng phải làm sao để có thể xây dựng và trở thành một phần trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng hàng ngày. Trụ cột mua sắm hàng ngày giúp cho TMĐT tăng trung bình 22% mỗi năm.

Mặt khác, từ khi TikTok Shop ra mắt, nền tảng đã bắt đầu giới thiệu phương pháp kết hợp giữa mua sắm và giải trí (Shoppertainment). Đây cũng là yếu tố giúp TikTok Shop bắt kịp đà tăng trưởng của Shopee.

Ông Lâm cho biết trước đây, Shopee chiếm thị phần lên đến 70-80% nhưng hiện giờ con số này đã thu hẹp còn khoảng 50%, trong khi TikTok Shop chiếm 40% thị trường.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Shopee đạt 5 tỷ USD , còn TikTok Shop dần bắt kịp với mức doanh thu 4 tỷ USD . Đồng thời, tốc độ tăng trưởng của TikTok Shop gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng của TikTok Shop còn đến từ tệp khách hàng Gen Z (độ tuổi 15-27). Đây là một trong 3 nhóm người tiêu dùng cốt lõi thúc đẩy doanh thu của các nền tảng thương mại điện tử.

Thống kê cho thấy khoảng 70% người mua sắm trực tuyến ít nhất 1 lần trong tuần là Gen Z, chủ yếu cho nhu cầu cá nhân. Những món hàng mà nhóm khách hàng này mua sắm giá trị không quá cao nhưng bù lại là mua thường xuyên nên doanh thu vẫn cao.

“TMĐT không còn là kênh bán hàng phụ, mà đang trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược đa kênh của doanh nghiệp. Trong đó, trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt là Gen Z sẽ là yếu tố cạnh tranh then chốt”, ông Lâm cho hay.

Trụ cột thứ 3 ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của các sàn TMĐT là giỏ hàng giá trị cao. Ngày xưa, người tiêu dùng hiếm khi lên các nền tảng TMĐT để mua một chiếc iPhone giá 30-40 triệu đồng.

Còn hiện tại, vị chuyên gia nhìn nhận chuyện mua một chiếc điện thoại hoặc thậm chí robot hút bụi, máy hút bụi cầm tay hoặc đồ vật có giá trị cao trên sàn TMĐT là điều bình thường.

Điều này chứng tỏ người tiêu dùng đã tin tưởng hơn trong việc mua hàng hóa chất lượng cao trên các nền tảng TMĐT.

Các "ông lớn" đẩy mạnh bán hàng trên sàn TMĐT

Cũng tại Hội thảo, ông Lâm cho hay ngoài câu chuyện chuyển dịch kênh bán hàng, việc thay đổi về đối tượng mua bán hàng online cũng là một trong những yếu tố mà các doanh nghiệp cần quan tâm.

Trước đây, các nhà bán hàng trên sàn TMĐT thường có quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, hiện nay, các “ông lớn” như Thế Giới Di Động, Hasaki, Con Cưng… đã chuyển hướng sang đầu tư mảng TMĐT dù đã có nhiều cửa hàng lớn và trang web riêng.

Do đó, TMĐT không chỉ xoay quanh việc giảm giá và xây dựng kênh. Thực chất, các kênh TMĐT là một mô hình “offline thu nhỏ” và doanh nghiệp phải có một chiến lược rõ ràng để phân tuyến, phân kênh cũng như phân loại các sản phẩm bán hàng giữa nhiều shop. Từ đó, doanh nghiệp và nhà bán hàng mới có thể tăng trưởng tốt.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng như nhà bán hàng phải chú trọng vào việc tương tác với khách hàng. Chuyên gia chỉ ra rằng một số nhãn hàng chỉ tương tác với người tiêu dùng trong một khoảng thời gian nhất định trong năm.

“Ví dụ, nhóm ngành hàng chuyên bán sản phẩm Tết chỉ tương tác với người tiêu dùng trong mùa Tết. Sau khi bán hàng xong, chúng ta không còn tương tác với khách hàng, trong khi họ lại đang có xu hướng mua sắm mỗi ngày. Vì vậy, nhà bán hàng phải giữ vững được sự tương tác và hình ảnh thương hiệu một cách thường xuyên với khách hàng”, ông nói.