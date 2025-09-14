Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngày càng nhiều kênh YouTube thu hàng tỷ đồng tại Việt Nam

  • Chủ nhật, 14/9/2025 15:35 (GMT+7)
Tính đến cuối năm ngoái, số lượng kênh YouTube tại Việt Nam có doanh thu VNĐ từ 10 con số đã tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Hơn 2.500 kênh ghi nhận trên 1 triệu người theo dõi.

Bà Uyên Lê, Giám đốc Kinh doanh YouTube, Google Việt Nam, chia sẻ tại YouTube Works Awards 2025. Ảnh: Google.

Thông tin được bà Uyên Lê, Giám đốc Kinh doanh YouTube, Google Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện YouTube Works Awards 2025 vừa qua.

Là người gắn bó với YouTube nhiều năm, bà nói bản thân "kinh ngạc" về mức độ tăng trưởng người dùng của nền tảng trong thời điểm này. Đặc biệt, theo báo cáo E-Conomy SEA 2024 của Google, Temasek và Bain & Company, YouTube đã tiếp cận hơn 93% dân số trực tuyến của Việt Nam trong độ tuổi 18-29. Thời lượng xem nội dung liên quan đến Gen Z đã tăng hơn 125% trong năm qua.

Đáng chú ý, không chỉ thu hút người dùng điện thoại di động, nền tảng còn ghi nhận hơn 33 triệu người Việt Nam xem YouTube trên tivi, bao gồm cả video dài và Shorts, trung bình hơn 4 giờ mỗi ngày đối với những người dùng đã đăng nhập, tính đến tháng 6/2024.

"Người dùng ngày nay đang xem nhiều hơn bao giờ hết, dù là video ngắn trên YouTube Shorts hay những nội dung dài vẫn đủ sức giữ chân hàng triệu lượt xem", bà Uyên nói, đồng thời nhấn mạnh sự kết nối giữa người xem và nội dung đã chuyển hóa thành những kết quả kinh doanh cụ thể.

Bà cho hay Việt Nam đứng đầu các nước châu Á về số lượng kênh YouTube được theo dõi nhiều nhất. Trong đó, hơn 2.500 kênh ghi nhận trên 1 triệu người theo dõi. Thậm chí, lượt xem các video liên quan đến mua sắm trên YouTube Việt Nam đã tăng 500% trong thời gian qua.

Tính đến cuối năm 2024, số lượng kênh YouTube tại Việt Nam có doanh thu VNĐ từ 10 con số đã tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu nội bộ của nền tảng cũng cho thấy quảng cáo trên YouTube đã thúc đẩy người dùng tìm kiếm thương hiệu trực tuyến nhiều hơn 20,8% so với những người không xem quảng cáo.

"Tại Việt Nam, YouTube mang lại tỷ suất hoàn vốn (ROI) cao gấp 2,9 lần so với kênh truyền hình truyền thống là tivi, đồng thời vượt trội hơn các nền tảng mạng xã hội lớn khác với hiệu quả cao hơn ít nhất 1,2 lần", bà Uyên khẳng định thêm.

Thực tế, chia sẻ tại sự kiện, đại diện VNG cho hay đã thành công làm "sống lại" một tựa game hơn 20 năm tuổi từ Hàn Quốc, nhờ một chiến dịch lấy các nhà sáng tạo nội dung làm trung tâm, kết hợp các công cụ quảng cáo và livestream trên YouTube, giúp tăng 187% lượt cài đặt game.

"Ngay trong ngày đầu tiên, đã có 438.000 lượt cài đặt và phá vỡ mọi kỷ lục trước đó với hơn 350.000 người chơi hoạt động. Các chiến dịch video khác cũng giúp lượng người chủ động tìm kiếm từ khóa game tăng 157%", đại diện VNG chia sẻ.

Trong khi đó, phía Masan cho biết chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu Chin-su ứng dụng tính năng "Living Room Takeover" của YouTube kết nối tivi đã giúp lượng người tìm kiếm thương hiệu trực tuyến tăng 23%, tỷ lệ cân nhắc sản phẩm tăng 15% và khả năng mua hàng tăng 7%.

Dù vậy, Hannah Olala - một nhà sáng tạo nội dung, đồng thời cũng vận hành doanh nghiệp - cho rằng doanh số bán lẻ trực tuyến chỉ chiếm một phần rất nhỏ, thị trường offline còn lớn hơn. Do đó, ngoài việc tập trung vào thu hút các lượt click mua hàng, cô cho rằng thương hiệu cần chú trọng nâng cao nhận diện thương hiệu và đo lường doanh thu tổng thể.

"Một người xem video trên YouTube có thể chưa mua ngay, nhưng sau đó ra cửa hàng để trải nghiệm và mua sản phẩm", Hannah Olala nói thêm, đồng thời khuyến nghị các nhà sáng tạo nội dung lẫn thương hiệu nên đầu tư chia sẻ những nội dung có chiều sâu và hữu ích để nuôi dưỡng người theo dõi trung thành, từ đó doanh số mới có thể phát triển bền vững.

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

