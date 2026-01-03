Bitcoin hóa nỗi thất vọng lớn nhất năm 2025

Dù có những thời điểm ghi nhận bứt phá mạnh, Bitcoin vẫn khép lại năm 2025 với hiệu suất âm, đánh dấu mức lỗ hàng năm sau 2 năm tăng trưởng liên tiếp.

Thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là Bitcoin, trở thành nỗi thất vọng của giới đầu tư năm 2025. Ảnh: Reuters.

Kết thúc phiên giao dịch 31/12/2025, giá Bitcoin được giao dịch quanh mức 87.474 USD /BTC, thấp hơn 6% so với đầu năm, qua đó ghi nhận hiệu suất âm năm đầu tiên kể từ 2022.

Điều này càng đặc biệt khi giá Bitcoin từng cán mốc kỷ lục ở 126.000 USD /BTC vào đầu tháng 10. Như vậy, nếu tính từ đỉnh giá trong năm, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm hơn 30%.

Nỗi buồn Bitcoin

Năm 2025 của nhà đầu tư Bitcoin mở màn với không khí hưng phấn, khi thị trường đặt cược vào một môi trường chính sách “thân thiện hơn” đối với tài sản số tại Mỹ.

Đúng như kỳ vọng, giá Bitcoin tăng mạnh trong nửa đầu năm nay, trước khi bước vào chuỗi ngày thất thường với diễn biến khó lường của các tài sản rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu.

Đà tăng được đẩy lên cao trào hồi tháng 10, khi giá giao dịch cho mỗi đồng Bitcoin lần đầu vượt 126.000 USD .

Bitcoin ngày càng khó giữ vị thế “đi ngược dòng” như một kênh trú ẩn thay thế cho các danh mục tài sản truyền thống. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên chỉ ít ngày sau, thị trường chao đảo khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế mới với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và phát tín hiệu về khả năng kiểm soát xuất khẩu đối với một số phần mềm quan trọng.

Cú sốc chính sách kể trên kích hoạt một đợt “xả hàng" quy mô lớn trên các thị trường phái sinh. Theo ghi nhận từ FTI Consulting, tổng giá trị của cuộc "đại thanh lý" này đạt đến con số khổng lồ 19 tỷ USD , mức lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử tiền điện tử, trong bối cảnh thanh khoản mỏng khiến biên độ dao động bị khuếch đại.

Trong nhiều giai đoạn của năm 2025, giá Bitcoin biến động song hành với chứng khoán Mỹ, đặc biệt khi ngày càng nhiều tổ chức đầu tư dốc hầu bao vào đồng tiền số này và coi Bitcoin như một tài sản rủi ro trong danh mục hơn là tài sản trú ẩn như vàng.

Không chỉ Bitcoin chịu ảnh hưởng

Không riêng Bitcoin, trong năm 2025, toàn thị trường tiền số đều trải qua những cú "tàu lượn" đầy kịch tính. Ngày 18/7, tổng vốn hóa thị trường tiền số lần đầu vượt 4.000 tỷ USD , theo dữ liệu từ CoinGecko, trước khi bước vào các nhịp điều chỉnh trong nửa cuối năm.

Dù giá Bitcoin giảm, ngành công nghiệp tiền số vẫn ghi nhận các bước tiến đáng kể về mặt pháp lý tại Mỹ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã nộp hồ sơ để bác bỏ vụ kiện nhằm vào Coinbase trong tháng 2, và đến cuối tháng 5, cơ quan này tự nguyện bác bỏ vụ kiện dân sự đối với Binance.

Hành động trên giúp tháo gỡ một nút thắt pháp lý lớn từng phủ bóng lên thị trường tiền số trong giai đoạn trước, thúc đẩy tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư.

Một dấu mốc khác đến từ stablecoin. Reuters cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật tạo khung quản lý liên bang cho stablecoin neo theo đồng USD, với yêu cầu dự trữ 100% bằng tài sản thanh khoản và cơ chế công bố định kỳ.

Lễ ký kết và ban hành "Genius Act", chú trọng phát triển khung pháp lý cho stablecoin và mở rộng sự giám sát đối với ngành công nghiệp này tại Nhà Trắng (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Tại châu Âu, cơ quan giám sát thị trường ESMA mô tả MiCA là khung quy tắc thống nhất của EU cho hoạt động phát hành và cung cấp dịch vụ tài sản số, trong khi EIOPA cho biết quy định DORA áp dụng từ 17/1/2025, yêu cầu các tổ chức tài chính tăng năng lực chống chịu rủi ro công nghệ.

Ở châu Á, Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục xây dựng bộ khung riêng cho stablecoin. HKMA cho biết cơ chế quản lý hoạt động phát hành stablecoin tham chiếu tiền pháp định đã được triển khai từ 1/8/2025 và yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy phép. Chính quyền Hong Kong cũng công bố kế hoạch “Policy Statement 2.0” về phát triển tài sản số, với trọng tâm quản trị rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Song song với mở rộng khung quản lý, rủi ro an ninh mạng tiếp tục là điểm "nóng" của thị trường.

Trong một báo cáo tổng kết cuối năm, Chainalysis ước tính tổng giá trị tiền số bị đánh cắp trong năm 2025 lên tới 3,4 tỷ USD , trong đó các nhóm tin tặc liên quan Triều Tiên chiếm tỷ trọng lớn. Các số liệu này củng cố lý do vì sao nhiều cơ quan quản lý ưu tiên yêu cầu tuân thủ, dự trữ, giám sát và chuẩn hóa vận hành hệ thống.

Nhìn chung, nhiều chuyên gia trong thị trường crypto cảnh báo rằng nếu các cơ quan quản lý không sớm hoàn thiện khung pháp lý và giám sát cấu trúc thị trường, các nhà đầu tư sẽ dần trở nên dè dặt hơn khi loại tài sản này cho thấy mức độ nhạy cảm cao trước các cú sốc vĩ mô trong năm 2025.

Tại Việt Nam, Bitcoin nói riêng và tài sản mã hóa nói chung cũng là nỗi thất vọng lớn của nhà đầu tư trong năm 2025 khi đặt cạnh các tài sản đầu tư truyền thống.

Trong khi giá bất động sản liên tục lập đỉnh giá mới trong năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng khép lại năm 2025 với hiệu suất VN-Index đạt trên 40%. Giá vàng trong nước đầu năm giao dịch ở mức 84 triệu đồng/lượng đến cuối năm cũng kết thúc ở 152,8 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 82%. Giá bạc thậm chí ghi nhận mức tăng mạnh hơn, lên tới xấp xỉ 150%.