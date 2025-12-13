Bitcoin bị bán tháo

Giá Bitcoin tiếp tục suy yếu khi áp lực bán từ nhà đầu tư mua gần đỉnh lịch sử lấn át dòng tiền mới, đẩy thị trường tiền số vào trạng thái căng thẳng và thiếu định hướng rõ ràng.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới cứ hồi phục nhẹ là bị bán tháo trở lại. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đang trượt dần về mức thấp nhất trong phạm vi giao dịch gần đây khi bất kỳ nhịp hồi giá nào cũng nhanh chóng vấp phải lực bán từ các nhà đầu tư đã mua vào ở vùng đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 10.

Công ty phân tích dữ liệu tiền số Glassnode cho biết nhiều chỉ báo đang cùng lúc phát đi tín hiệu về một “giai đoạn giảm nhẹ”, trong đó dòng vốn vào ở mức khiêm tốn nhưng lại bị lấn át bởi áp lực bán đều đặn từ các nhà đầu tư nắm giữ quy mô lớn.

Khi giá bị kẹt trong một phạm vi giao dịch yếu, Glassnode nhận định yếu tố thời gian sẽ trở thành điểm bất lợi khi các khoản lỗ chưa thực hiện tích tụ dần. Tỷ lệ lỗ chưa thực hiện đã vọt lên 4,4%, mức cao nhất trong gần 2 năm sau thời gian dài neo quanh mốc 2%. Tín hiệu này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển từ hưng phấn sang trạng thái căng thẳng và bất định gia tăng.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia từ FxPro, cho rằng thị trường tiền mã hóa thực chất đã bước vào “thị trường gấu” (bear market), đồng thời lập luận rằng bất kỳ nỗ lực hồi phục nào cũng nhiều khả năng chỉ tạo thêm cơ hội cho bên bán quay lại.

Trong ngày giao dịch 12/12, giá Bitcoin có thời điểm giảm tới 3,6% xuống còn 89.502 USD /BTC, gần như đi ngang so với cuối tuần trước. So với mức đỉnh kỷ lục khoảng 126.000 USD /BTC đạt được ngày 6/10, đồng tiền số này đã mất gần 30%.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới trồi sụt khi phe mua và phe bán giằng co. Ảnh: CoinMarketCap.

Trong những tuần gần đây, Bitcoin tiếp tục giảm cùng các tài sản rủi ro khác nhưng lại không hồi phục khi các thị trường này bật lên, phá vỡ mối tương quan tăng giá thường thấy. Đà trượt dốc này phản ánh đánh giá của giới phân tích về một thị trường bị bóp nghẹt bởi thanh khoản yếu và khẩu vị rủi ro suy giảm, ngay cả sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất vào ngày 10/12 cũng không đủ để khơi lại động lực cho tài sản số.

Glassnode cũng lưu ý rằng biến động đã bắt đầu hạ nhiệt và theo lịch sử thường tiếp tục co lại sau sự kiện vĩ mô lớn cuối cùng trong năm, trong trường hợp này là cuộc họp FOMC ngày 10/12. Nếu không có bất ngờ nào theo hướng “diều hâu”, Glassnode kỳ vọng các nhà bán gamma sẽ quay trở lại, đẩy nhanh quá trình suy giảm biến động về cuối năm và đưa thị trường vào trạng thái thanh khoản thấp, có xu hướng quay về mức trung bình.

Nhà bán gamma thường là các nhà tạo lập thị trường hoặc tổ chức lớn đã bán hợp đồng quyền chọn và hưởng lợi khi giá tài sản cơ sở đi ngang, nhưng họ đối mặt rủi ro lớn hơn nếu giá biến động mạnh.

Mitch Galer, nhà giao dịch tại GSR, cho biết bối cảnh vĩ mô ngày càng chi phối diễn biến giá tiền số. Các dòng chảy giao dịch đã có tác động rất lớn trong những tháng gần đây - một đặc trưng của thị trường giá xuống - trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa làm hạn chế khả năng tiếp cận thông tin từ Fed, định hướng chính sách thiếu rõ ràng và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Dù dự báo biến động ngắn hạn vẫn ở mức cao, ông Galer cho rằng vẫn có dư địa cho một nhịp hồi cuối năm bất chấp tâm lý thị trường đang ở mức rất tiêu cực.

Ở góc nhìn khác, Timothy Misir, Trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty phân tích tài sản số BRN, nhận định sự ổn định hiện tại của thị trường đang đứng trên một nền tảng mong manh. Tình trạng thanh khoản mỏng và dòng tiền ETF phân hóa phản ánh một ngành công nghiệp đang tìm hướng đi hơn là sẵn sàng đặt cược vào một kịch bản cụ thể.