Sổ đỏ trên VNeID chính thức thay thế bản giấy trong thủ tục hành chính

  • Thứ năm, 12/2/2026 17:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dữ liệu "sổ đỏ" đã được cập nhật đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được sử dụng thay thế hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441 công bố và hướng dẫn việc kết nối, khai thác dữ liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ - PV) nhằm thay thế giấy tờ bản giấy trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quy định, khi dữ liệu về giấy chứng nhận đã được cập nhật đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, các thông tin này đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thành phần hồ sơ giấy trong quá trình xử lý thủ tục hành chính.

so do anh 1

"Sổ đỏ" điện tử chính thức thay thế bản giấy trong thủ tục hành chính. Ảnh minh hoạ.

Đây được xem là bước tiến lớn nhằm giảm thủ tục hành chính, hạn chế giấy tờ, tăng tính minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đất đai.

Các trường thông tin được chia sẻ bao gồm: dữ liệu về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tin chi tiết về thửa đất và tài sản; nội dung đăng ký thế chấp, ghi chú; số phát hành, ngày cấp và tệp giấy chứng nhận định dạng PDF.

Việc khai thác, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ quy định về bảo mật, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Dữ liệu được cung cấp theo mức độ hoàn thiện của cơ sở dữ liệu, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị quyết 66.

Bộ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Việc sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ áp dụng đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và cấp xã theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, cùng với chủ trương số hóa hồ sơ đất đai, ứng dụng VNeID thời gian gần đây đã được tích hợp thêm tiện ích “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Việc nộp "sổ đỏ" trực tuyến nằm trong chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Giới chuyên gia nhận định, việc "sổ đỏ" điện tử chính thức được công nhận trong thủ tục hành chính sẽ tạo nền tảng quan trọng cho thị trường bất động sản vận hành minh bạch hơn, giảm tình trạng giả mạo hồ sơ, thất lạc giấy tờ, đồng thời thúc đẩy các giao dịch bất động sản trực tuyến trong tương lai...

Yêu cầu đảm bảo xăng dầu quanh cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Bộ Công Thương yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh, đặc biệt quanh cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tỉnh lân cận.

16:23 9/2/2026

VN-Index sẽ ra sao trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán?

Sau tuần giảm mạnh, các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, song có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

05:48 9/2/2026

Điều gì đang xảy ra với VN-Index?

Áp lực bán mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm trụ cột, đã kéo VN-Index giảm sâu chỉ sau nửa tháng, cuốn phăng toàn bộ thành quả tăng điểm đầu năm.

16:57 8/2/2026

    Bo Xay dung yeu cau danh gia tong the cau Long Bien hinh anh

    Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá tổng thể cầu Long Biên

    1 giờ trước 17:05 12/2/2026

    Sau sự cố kỹ thuật tại nhịp 18 cầu Long Biên khiến ngành đường sắt phải tạm dừng cho chạy tàu qua cầu hơn 1 tuần, Bộ Xây dựng có văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ kết cấu công trình 120 năm tuổi này để chuẩn bị phương án bàn giao về Hà Nội.

    Chung khoan giao dich ca ngay khong noi 18.000 ty hinh anh

    Chứng khoán giao dịch cả ngày không nổi 18.000 tỷ

    1 giờ trước 17:05 12/2/2026

    Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đến gần, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất 9 tháng khi giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 17.500 tỷ đồng.

