Kinh doanh

Quỹ bạc lớn nhất thế giới 'quay xe'

  • Thứ năm, 12/2/2026 18:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

iShares Silver Trust đã chi 54,6 triệu USD mua thêm gần 20 tấn bạc, nâng lượng nắm giữ lên 16.700 tấn, trong bối cảnh thị trường hướng tới năm thứ 6 liên tiếp thâm hụt nguồn cung.

Quỹ bạc lớn nhất thế giới đã mua ròng 45 tấn, nâng quy mô nắm giữ lên 44,9 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý vừa quay lại xu hướng mua ròng sau giai đoạn xả hàng mạnh. Trong phiên 11/2, quỹ này đã chi khoảng 54,6 triệu USD để mua thêm gần 20 tấn bạc, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 16.700 tấn, tương đương quy mô tài sản xấp xỉ 44,9 tỷ USD.

Đây là phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp của quỹ, với tổng lượng bạc “gom” thêm khoảng 45 tấn, đánh dấu sự đảo chiều sau chuỗi bán ra đáng kể trước đó. Cụ thể, từ ngày 3/2 đến 6/2, SLV đã bán ròng khoảng 360 tấn bạc trong 4 phiên liên tiếp, tổng giá trị ước tính 928 triệu USD, trước khi tạm thời đứng ngoài quan sát thị trường trong phiên 9/2.

Việc quỹ bạc lớn nhất thế giới trở lại vị thế mua ròng diễn ra trong bối cảnh biến động giá bạc có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau nhịp điều chỉnh mạnh, kim loại quý này đang bước vào giai đoạn tích lũy quanh vùng 80 USD/ounce, cho thấy thị trường dần ổn định hơn sau những đợt dao động lớn.

bac anh 1

Quỹ bạc SLV chi khoảng 54,6 triệu USD để mua thêm gần 20 tấn bạc. Biểu đồ: muavangbac.vn.

Trước đó, trong tháng 1, bạc cùng nhiều kim loại quý khác đã leo lên vùng đỉnh lịch sử nhờ hàng loạt yếu tố hỗ trợ: rủi ro địa chính trị gia tăng, triển vọng kinh tế toàn cầu thiếu chắc chắn và những tranh luận xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong bối cảnh đó, nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn tăng mạnh, kéo giá bạc bứt phá.

Ngoài yếu tố phòng thủ, dòng tiền đầu cơ, đặc biệt từ các nhà giao dịch Trung Quốc, cũng góp phần khuếch đại đà tăng. Tuy nhiên, khi tâm lý thị trường đảo chiều, chính dòng vốn mang tính ngắn hạn này lại khiến giá bạc dễ rung lắc và giảm sâu.

Dù giá bạc chưa trở lại vùng đỉnh thiết lập hồi tháng trước, Silver Institute - tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu và theo dõi thị trường bạc - cho rằng triển vọng dài hạn của kim loại trắng này vẫn được nâng đỡ bởi nền tảng cung - cầu tương đối chặt chẽ.

Theo ước tính sơ bộ do Silver Institute công bố (dựa trên nghiên cứu của Metals Focus), thị trường bạc toàn cầu đang hướng tới năm thứ 6 liên tiếp thâm hụt nguồn cung, với mức thiếu hụt dự kiến khoảng 67 triệu ounce, theo Reuters. Con số này sẽ được cập nhật chính thức vào giữa tháng 4. Trước đó, trong báo cáo tháng 4 năm ngoái, tổ chức này từng dự báo mức thâm hụt năm 2025 có thể lên tới 117,6 triệu ounce.

Về cấu phần nhu cầu, sản lượng chế tác bạc cho mục đích công nghiệp năm 2026 được dự báo giảm khoảng 2%, xuống còn 650 triệu ounce, mức thấp nhất trong 4 năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ xu hướng tiết giảm sử dụng bạc và thay thế bằng vật liệu khác trong lĩnh vực năng lượng mặt trời (photovoltaic).

Nhu cầu trang sức được dự báo giảm năm thứ hai liên tiếp, giảm 9% xuống còn 178 triệu ounce, mức thấp nhất kể từ năm 2020, khi giá bạc cao kỷ lục gây sức ép lên tiêu thụ tại Ấn Độ và các thị trường chủ chốt.

Ở chiều ngược lại, đầu tư bạc vật chất được kỳ vọng trở thành động lực chính cho thị trường. Silver Institute ước tính nhu cầu đầu tư vật chất có thể tăng khoảng 20%, lên 227 triệu ounce, mức cao nhất trong ba năm.

Về nguồn cung, tổng cung bạc toàn cầu năm 2026 được dự báo tăng 1,5%, đạt khoảng 1,05 tỷ ounce, mức cao nhất trong một thập kỷ. Sản lượng khai thác mỏ dự kiến tăng 1% lên 820 triệu ounce, trong khi nguồn cung từ tái chế tăng 7%, vượt mốc 200 triệu ounce lần đầu tiên kể từ năm 2012.

