Quỹ vàng bạc lớn nhất thế giới bán tháo

Các quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới đã liên tiếp bán ròng kim loại quý trong 2 phiên liên tiếp, sau khi thị trường có tín hiệu hồi phục trở lại.

Chỉ trong 2 ngày, các quỹ vàng và bạc lớn nhất thế giới đã liên tục bán ròng dù thị trường kim loại đã phục hồi. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên ngày 3/2, quỹ SPDR Gold Trust đã bán ròng 3,7 tấn vàng. Đến ngày 4/2, quỹ này tiếp tục bán ròng thêm hơn 1,4 tấn vàng, nâng tổng lượng bán ròng sau 2 phiên lên tới hơn 5 tấn. Hiện, quỹ vàng lớn nhất thế giới đang nắm giữ gần 1.082 tấn kim loại quý.

Đáng chú ý, đà bán tháo không chỉ diễn ra đối với vàng. Sau phiên chi gần 3 tỷ USD bắt đáy giá bạc đầu tháng 2, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) cũng đã quay đầu bán thêm trong 2 ngày liên tiếp.

Theo đó, tổng giá trị bán ra của quỹ này vào khoảng gần 500 triệu USD , tương đương 130 tấn bạc. Tính đến ngày 4/2, SLV đang nắm gần 16.400 tấn bạc, quy mô tài sản khoảng 47,7 tỷ USD .

Động thái bán tháo của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc có nhịp hồi phục nhẹ sau phiên giảm lịch sử vào cuối tháng 1. Dù vậy, nhịp hồi phục diễn ra khá ngắn và áp lực bán đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Theo các chuyên gia từ Kitco, giá vàng và bạc đã phục hồi khá vững chắc từ mức đáy thiết lập vào phiên đầu tuần. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá vẫn còn, khi các mức đỉnh kỷ lục đạt được vào tuần trước có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang tạo đỉnh.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Mike McGlone, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết dù không loại trừ khả năng giá vàng có thể tăng lên mốc 6.000 USD /ounce, kịch bản giá vàng sẽ kiểm định quanh vùng hỗ trợ 4.000 USD /ounce vẫn có xác suất cao hơn. Ông cũng cho rằng giá bạc có thể giảm sâu, thậm chí quay trở lại vùng 50 USD /ounce.

"Việc vàng và bạc tăng theo biểu đồ parabol trong tháng 1 cho thấy năm 2026 có thể là một năm suy giảm, như một phần của quá trình tạo đỉnh. Động lượng thị trường có thể đẩy vàng lên tới 6.000 USD /ounce, nhưng theo quy luật hồi về mức trung bình, giá nhiều khả năng quay lại vùng 4.000 USD ", ông McGlone nhận định.

Theo ông McGlone, đà tăng của vàng không chỉ đẩy giá vào vùng quá mua rõ rệt mà còn khiến vàng vượt trội đáng kể so với chỉ số hàng hóa chung. Ông lưu ý rằng ở thời điểm giá vàng đạt đỉnh, tỷ lệ Bloomberg Commodity Index (BCOM/vàng) từng ở mức 68 so với mốc cơ sở 100 năm 1960; trong khi mức 50 từng đánh dấu các đáy vào các năm 1980, 1987 và 2020. Hiện tại, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 32.

Dù cho rằng vàng có thể đang bị định giá cao, ông McGlone vẫn nhấn mạnh vai trò quan trọng của kim loại quý này như một công cụ đa dạng hóa danh mục. Ông chỉ ra ngay cả ở vùng giá cao, tỷ lệ vàng/S&P 500 vẫn duy trì ở mức đáng chú ý.

Vị chuyên gia nhìn nhận nếu thị trường chứng khoán lấy lại đà tăng mạnh, vàng có thể đối mặt với rủi ro giảm giá nhiều hơn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng trong trường hợp thị trường chung suy yếu, vàng vẫn có khả năng vượt trội trên cơ sở tương đối.

Đối với bạc, ông McGlone nhận định tỷ lệ vàng/bạc khó có thể duy trì bền vững dưới mốc 50. Đợt lao dốc mạnh của bạc trong các phiên ngày 30/1 và ngày 2/2 đã đẩy tỷ lệ này trở lại gần mức trung bình lịch sử, hiện ở khoảng 56,6.

Mức đỉnh 121,65 USD /ounce của bạc trong năm nay có thể được kiểm định lại, nhưng việc giá quay về quanh 50 USD là một lộ trình bình thường đối với mặt hàng có "đặc tính biến động rất mạnh".