Ấn định thời điểm hoàn thành quy hoạch TP.HCM sau khi sáp nhập

TP.HCM sẽ hoàn thành việc trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể trước ngày 30/11.

UBND TP.HCM vừa có quyết định giao Viện Nghiên cứu Phát triển T.PHCM lập quy hoạch tổng thể TP.HCM, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai toàn bộ nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Theo UBND TP.HCM, việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM đã mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới, hình thành một siêu đô thị đa chức năng, hội tụ các trung tâm tài chính, công nghiệp và cảng biển hàng đầu cả nước. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng hoàn thiện các công cụ pháp lý để thống nhất quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện.

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM được UBND TP.HCM giao chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch triển khai, tiến độ thực hiện; tham mưu UBND TP.HCM lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch bảo đảm năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật; tổ chức quản lý chất lượng, nghiệm thu sản phẩm và trình thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền. Việc trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể cần hoàn thành trước ngày 30/11.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM được giao chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án huy động và tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp từ tổ chức, cá nhân ngoài xã hội (nếu có) để phục vụ công tác lập quy hoạch.

Việc huy động, tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm không làm phát sinh quyền chi phối của nhà tài trợ đối với nội dung và sản phẩm quy hoạch.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Hồi cuối năm 2025, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tổng thể TP.HCM theo thủ tục rút gọn. Việc ban hành khung quy định riêng nhằm bảo đảm thống nhất công tác quy hoạch trong giai đoạn phát triển mới.

Cụ thể, TP.HCM sẽ chỉ lập một quy hoạch tổng thể, thay thế đồng thời quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị. Quy hoạch tổng thể sau khi được phê duyệt sẽ là căn cứ pháp lý để lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đồng thời làm cơ sở xem xét sự phù hợp của các dự án đầu tư trên toàn địa bàn.

Vào ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 260 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo Nghị quyết 260, TP.HCM chỉ lập một quy hoạch tổng thể, thay thế đồng thời quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị trước đây. Quy hoạch tổng thể này sẽ là căn cứ pháp lý duy nhất để xem xét sự phù hợp của các dự án, tổ chức không gian phát triển đô thị và triển khai các loại quy hoạch cấp dưới.