Thấy gì từ đề án ‘chuyển đổi vai trò’ cho Bình Dương cũ?

Sự chuyển mình của Bình Dương (cũ) sau sáp nhập vào TP.HCM đã đặt ra yêu cầu gấp rút về hạ tầng cơ sở và đáp ứng nhu cầu an cư cho đội ngũ nhân sự.

Đề án chuyển đổi từ thủ phủ công nghiệp sang trung tâm khoa học - công nghệ của Bình Dương (cũ) - nay là phía bắc TP.HCM, đã làm thay đổi cấu trúc kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện nhịp sống đô thị - nơi an cư, làm việc, tiêu dùng và giải trí được tích hợp trọn vẹn.

Nhiều tiềm năng nhưng chưa bật hết lực

Trong nhiều năm, Bình Dương (cũ) được xem là một trong những khu vực phát triển năng động bậc nhất phía nam, với thế mạnh công nghiệp và khả năng hút vốn FDI. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó chủ yếu dựa vào sản xuất, trong khi các chức năng đô thị như tài chính, thương mại, dịch vụ và hệ sinh thái đời sống vẫn chưa được định hình rõ nét.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương dự kiến được chuyển đổi thành Trung tâm khoa học TP.HCM.

Dù được đánh giá cao về quy hoạch bài bản, cấu trúc “ở - làm việc - giải trí” tại đây vẫn chưa thực sự liền mạch. Nghịch lý kéo dài nhiều năm khi chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao làm việc tại Bình Dương, nhưng phần lớn chi tiêu và giải trí cuối tuần lại đổ về trung tâm TP.HCM.

Thực tế đó phản ánh một “khoảng hở” trong cấu trúc phát triển đô thị, đó là khu vực đã thu hút được nguồn nhân lực và dòng vốn sản xuất nhưng chưa giữ được nhịp sống và dòng tiền tiêu dùng tương ứng.

Trong bối cảnh đó, việc sáp nhập địa giới hành chính và định hướng phát triển đồng bộ với TP.HCM cùng hàng loạt dự án hạ tầng huyết mạch đang được triển khai đã mở ra một chu kỳ mới, kích hoạt cung - cầu và tạo tiền đề hình thành nhịp sống đô thị hoàn chỉnh trong giai đoạn tới.

Thời kỳ “phi mã” đánh thức lực tăng trưởng

Đề án Đô thị Khoa học và Công nghệ tại phía bắc TP.HCM được kỳ vọng giúp Bình Dương (cũ) vượt ra khỏi vai trò truyền thống là trung tâm công nghiệp.

Bên cạnh lao động phổ thông, định hướng này còn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kéo theo nhu cầu an cư dài hạn và tiêu chuẩn sống ngày càng cao hơn. Hạ tầng giao thông chiến lược cũng đang được đẩy nhanh: Quốc lộ 13 mở rộng thành đại lộ 10 làn xe, 2 tuyến metro kết nối Bình Dương (cũ) và trung tâm thành phố, các tuyến vành đai 3, 4 kết nối liên vùng góp phần rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm TP.HCM xuống còn 25-30 phút.

Nền tảng hệ sinh thái tiện ích cũng ngày càng được củng cố. Về thương mại - dịch vụ có AEON Mall Bình Dương Canary, WTC Expo, Bệnh viện Columbia Asia; về công nghiệp, các khu công nghiệp VSIP 1, Sóng Thần, Mỹ Phước là điểm đến quen thuộc của nhiều tập đoàn quốc tế; về giáo dục, trường ĐH Quốc tế Miền Đông, trường ĐH Thủ Dầu Một đang từng bước đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia và gia đình trẻ.

Tại Bình Dương, sự hiện hữu của cộng đồng chuyên gia và cư dân ở thực đang mở ra tiềm năng lớn cho mô hình thương mại nội đô như Artisan Park. Ảnh phối cảnh.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng và hệ sinh thái tiện ích tạo nên “bệ phóng kép” cho khu vực. Khi dòng nhân lực chất lượng cao gia tăng, bài toán đô thị không còn dừng lại ở “có việc làm”, mà mở rộng sang yêu cầu về chất lượng sống toàn diện hơn.

Dù vậy, việc thiếu một điểm đến đủ tầm đóng vai trò trung tâm vẫn là “khoảng trống” lớn trong bức tranh phát triển và đây chính là hành trình mà đề án “chuyển vai” đang hướng đến: Không chỉ tăng trưởng kinh tế, mà còn kiến tạo một nhịp sống đô thị tương xứng với vị thế mới.

“Chất xúc tác” kích hoạt nhịp sống đô thị

Song hành với dòng chảy đó, Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong việc kiến tạo những đô thị tích hợp chuẩn quốc tế - đã sớm nhận ra tiềm năng từ vị thế địa lý và nhu cầu thực của người dân. Artisan Park ra đời với kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía bắc TP.HCM.

Dự án sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm trên mặt tiền ba trục đường lớn: Lê Hoàn, Trịnh Hoài Đức và Phó Cơ Điều - những tuyến huyết mạch kết nối trực tiếp đến trung tâm TP.HCM và các đô thị lân cận. Kết nối này còn được tăng cường bởi các công trình giao thông dự kiến hoàn thiện giai đoạn 2025-2026: Vành đai 3, vành đai 4 và tuyến Metro số 1 kéo dài Suối Tiên - Bình Dương hơn 30 km sắp khởi công.

Tại Artisan Park, quy hoạch nhỏ đều được tính toán để tối ưu trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy tiềm năng kinh doanh dài hạn. Ảnh phối cảnh.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của trung tâm phường Bình Dương, TP.HCM, Artisan Park tích hợp không gian ở - kinh doanh - tiện ích - mảng xanh trong một cấu trúc quy hoạch thống nhất, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch trong bán kính đi bộ. Với triết lý phát triển thành một Wow Town - khu phố thương mại all-in-one đưa tiêu dùng và giải trí về ngay tại chỗ, đến Artisan Park, mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng ngay thay vì phải di chuyển vào trung tâm TP.HCM như trước.

Artisan Park được kỳ vọng không chỉ xây dựng cộng đồng và nhịp sống sôi động trong cùng một không gian, mà còn góp phần định hình diện mạo một Bình Dương mới - mạnh về sản xuất, phát triển đúng tầm vóc của một cực tăng trưởng phía bắc TP.HCM.