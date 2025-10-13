Công thức xây dựng cộng đồng tinh anh tại Elysian của Gamuda Land

Giữa vùng lõi khu công nghệ cao TP.HCM, dự án Elysian của Gamuda Land tiên phong định hình lối sống xanh giao hòa với thiên nhiên cho cộng đồng cư dân tinh anh.

Với triết lý đặt trải nghiệm của cư dân làm trọng tâm, Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia - kỳ vọng kiến tạo một cộng đồng tinh anh tại Elysian dựa trên sự kết hợp 3 nền tảng gồm thiết kế kiến trúc Biophilic “ưa sinh học”, hệ sinh thái cảnh quan xanh đa tầng và hệ thống tiện ích nội khu phong phú chuẩn quốc tế. Từ đó, cư dân có thể tận hưởng từng khoảnh khắc sống, bồi dưỡng thân tâm khi hòa vào thiên nhiên và hướng tới phát triển bền vững cho thế hệ tương lai.

Không gian sống bền vững từ kiến trúc Biophilic

Tại Elysian, phương thức thiết kế kiến trúc Biophilic được ứng dụng lên toàn thể công trình, nhờ đó khơi thông và luân chuyển mạch nguồn sinh khí trong không gian sống, tạo nên sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Gamuda Land kỳ vọng kiến tạo Elysian thành chốn an cư của một cộng đồng tinh anh những cư dân toàn cầu. Ảnh phối cảnh.

Mỗi căn hộ Elysian được thiết kế vuông vức, sử dụng chất liệu cao cấp cùng màu sắc hài hòa. Điểm đặc trưng là toàn bộ căn hộ từ studio đa năng đến 1-2-3 phòng ngủ và “biệt thự trên không” Sky Villa (penthouse) đều sở hữu hệ cửa sổ cao kịch trần cùng đa dạng cấu trúc logia, ban công. Thiết kế này đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió mát lành, cho phép gia chủ tận hưởng không gian thông thoáng.

Điểm nổi bật tiếp theo trong kiến trúc của Elysian là sự kết hợp giữa thiết kế “cảm quan” (Sensory design) và thiết kế “ưa sinh học” (Biophilic design), thể hiện rõ qua các bộ sưu tập căn hộ độc bản Lanai và Potted Plant.

Bộ sưu tập căn hộ Lanai mở ra một định nghĩa mới về không gian thư giãn tại gia. Một “hiên nhà giữa không trung” đóng vai trò phòng khách thứ hai ngoài trời tại khoảng ban công rộng 1,8 m, tích hợp hệ lam trượt và sàn gỗ. Trong khi đó, Potted Plant với không gian xanh được bố trí khéo léo trên ban công, mang đến một "vườn treo" cá nhân hóa cho gia chủ và kiến tạo mặt tiền xanh cho các tòa tháp. Những vườn xanh này góp phần mềm hóa kiến trúc, mang đến sắc xanh và không khí trong lành.

Liệu pháp chữa lành thân - tâm - trí từ thiên nhiên

Khu phức hợp căn hộ cao cấp Elysian sở hữu bộ sưu tập thực vật với hàng nghìn cá thể từ hơn 44 loài cây và hoa được chọn lựa kỹ lưỡng, tạo nên hệ sinh thái đa tầng từ mặt đất đến tầng cao.

Những mảng xanh tại Elysian được vun bồi bằng công nghệ trồng rừng đô thị Miyawaki tân tiến, thúc đẩy quá trình phát triển nhanh, hình thành “lá phổi xanh” hoàn thiện ngay khi cư dân dọn vào. Cùng với độ phủ xanh đa tầng là sự sắp đặt nghệ thuật của các khu vườn trên không “Pocket Garden” và “Sky Garden”, tạo nên những hành lang xanh tuyến tính, gia tăng trải nghiệm kết nối thiên nhiên.

Đan xen giữa sắc xanh của thiên nhiên cây cỏ là 1.190 m2 diện tích mặt nước, với thiết kế thác nước màn mưa, cụm 6 hồ bơi đa chức năng gồm đường bơi chuẩn Olympic 50 m, hồ trẻ em, hồ jacuzzi, hồ thư giãn, hồ thủy sinh… Thế giới nước tại Elysian đóng vai trò như "chiếc máy điều hòa tự nhiên", tạo nên vùng vi khí hậu làm dịu không khí và mang đến cảm giác trong lành.

Việc bố trí mảng xanh đa chiều không chỉ tạo điểm nhấn mà còn cải thiện chất lượng không khí, điều hòa vi khí hậu. Ảnh phối cảnh.

Hệ tiện ích khuyến khích thực hành lối sống xanh, kết nối cộng đồng

Tại Elysian, mọi tiện ích cao cấp đều được thiết kế tỉ mỉ, phục vụ đa dạng nhu cầu từ giải trí, thư giãn, đến làm việc và sáng tạo cho mọi thế hệ. Gia đình sẽ tìm thấy không gian đa trải nghiệm với cụm 6 hồ bơi, các tiểu cảnh nước, thảo nguyên xanh cùng trường mẫu giáo nội khu.

Người trẻ được tự do thể hiện cá tính và nuôi dưỡng cảm hứng với các tiện ích sành điệu như phòng game, mini golf, sky gym… và không gian làm việc chung (co-working space) nhìn ra “cánh rừng nội khu”.

Hệ tiện ích cao cấp tại Elysian kiến tạo môi trường sống toàn diện cho cư dân nhiều thế hệ. Ảnh phối cảnh.

Sở hữu 3 yếu tố nội tại vượt trội đó, Elysian được quan tâm hàng đầu thị trường khu đông TP.HCM khi chính thức mở bán cuối tháng 7.

Bên cạnh chất lượng, chính sách bán hàng giúp Elysian được lòng khách mua. Mức giá trung bình để sở hữu một căn hộ tại đây là 72 triệu đồng/m2 - mức giá hiếm hoi tại khu vực này, nơi mặt bằng đã chạm mốc 82 triệu đồng/m2 theo báo cáo quý II/2025 của CBRE. Đi cùng với đó là 4 phương án tài chính linh hoạt cho nhiều nhóm đối tượng khách hàng cùng hàng loạt ưu đãi từ chủ đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng nắm giữ tài sản này trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ khu đông được dự báo có chiều hướng tăng nhanh trong thời gian tới. Hiện tại, thị trường ghi nhận dự án bắt đầu có những giao dịch thứ cấp với mức chênh lệch so với giá sơ cấp tăng 20-30%.