Bitcoin biến động như tàu lượn

Giá Bitcoin bật tăng trở lại mốc 92.000 USD sau cú bán tháo dữ dội, nhưng giới phân tích cho rằng đây chỉ là nhịp hồi ngắn ngủi khi tâm lý thị trường vẫn mong manh và rủi ro dồn nén.

Giá Bitcoin đã phục hồi hơn 7% trong 24 giờ qua. Ảnh: CNBC.

Giá Bitcoin đã bật tăng trở lại trên mốc 92.000 USD , hồi phục sau cú bán tháo dữ dội khiến Phố Wall trở tay không kịp và “thổi bay” gần 1 tỷ USD các vị thế đòn bẩy mới.

Dẫu vậy, theo Bloomberg, đợt phục hồi này chỉ mang tính tạm thời trong chuỗi giảm kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh tâm lý thị trường vẫn mong manh và hàng loạt tín hiệu căng thẳng tiếp tục xuất hiện trên thị trường tài sản số.

Đà hồi phục không bền vững

Trong đợt phục hồi này, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tăng 7% lên 92.323 USD /BTC, trong khi các đồng tiền mã hóa khác như Ethereum tăng hơn 8%, đưa giá trở lại trên vùng 3.000 USD trong chốc lát. Các token nhỏ hơn và kém thanh khoản như Cardano, Solana và Chainlink cũng tăng hơn 10%.

Giới giao dịch cho biết sau nhiều tuần lực cầu suy yếu, thị trường đã xuất hiện loạt tín hiệu tích cực, bao gồm bình luận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) Paul Atkins về kế hoạch công bố các biện pháp liên quan tới “cơ chế miễn trừ đổi mới” cho doanh nghiệp tài sản số, cùng với động thái cho phép giao dịch các ETF và quỹ tương hỗ nắm giữ chủ yếu tiền mã hóa trên nền tảng của Vanguard.

“Có vẻ như sự kết hợp giữa các tin tức riêng của ngành và việc thị trường crypto bắt nhịp lại với đà hồi phục chung đang thúc đẩy diễn biến giá mạnh mẽ này”, Jasper De Maere, chiến lược gia tại Wintermute, nhận định.

Giá trị Bitcoin đã giảm 30% từ đỉnh. Ảnh: CoinMarketCap.

Trong khi đó, Brendan Fagan, nhà phân tích vĩ mô tại Bloomberg Market Live, tin rằng đặc điểm của nhịp tăng lần này cho thấy thị trường đang thoát khỏi trạng thái thanh lý và quay lại hướng tới chấp nhận rủi ro có chủ đích. Nền tảng cơ bản vẫn chưa đồng đều, nhưng vị thế giao dịch được quét sạch và sự tham gia ngày càng lớn của các tổ chức tạo ra nền móng vững hơn so với nhiều tuần trước.

Trước đó, vào hôm 1/12, thị trường tiền số chứng kiến một đợt lao dốc sau khi CEO Strategy - công ty tích lũy Bitcoin nhiều nhất thế giới - tuyên bố có thể phải bán bớt tài sản mã hóa để thanh toán nợ nếu cần. Cùng ngày, Strategy cho biết đang thiết lập quỹ dự trữ 1,4 tỷ USD để chủ động nguồn tiền mặt.

“Thoạt đầu, thị trường coi đây là diễn biến cực kỳ tiêu cực, nhưng việc họ chủ động xử lý vấn đề thanh khoản lúc này thực tế lại làm giảm khả năng xảy ra rủi ro cực đoan về sau”, Spencer Hallarn, Giám đốc giao dịch OTC toàn cầu tại GSR, nhận định.

Dù vậy, nhiều chỉ báo cho thấy đợt hồi phục này có thể không bền vững. Theo CryptoQuant, tỷ lệ funding của Bitcoin - thước đo quan trọng về tâm lý thị trường - đã chuyển sang âm trong vài ngày gần đây, tức là nhu cầu mở vị thế bán đang lớn hơn nhu cầu mở vị thế mua.

“Tâm lý chung là thận trọng. Các trader tiền mã hóa thuần túy đang khá căng thẳng”, Chris Kim, CEO nền tảng quản lý tài sản định lượng Axis, cho biết. Trong khi đó, giới đầu tư tổ chức dường như đang chờ quyết định lãi suất của Fed vào tuần tới trước khi tăng mức chịu rủi ro.

Dòng tiền đứng ngoài quan sát

Dù phục hồi mạnh trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá Bitcoin đã giảm gần 30% kể từ đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 10, khiến thị trường tài sản số rơi vào trạng thái mong manh sau chuỗi bán tháo kéo dài. Đà giảm tăng tốc khi khoảng 19 tỷ USD các vị thế đòn bẩy bị xóa sổ.

Các token gắn với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bị cuốn vào đợt biến động này. Cổ phiếu American Bitcoin - công ty đào Bitcoin do Eric Trump đồng sáng lập - mất hơn một nửa giá trị chỉ trong chưa đầy 30 phút hôm 2/12 và phải ngắt giao dịch nhiều lần vì biến động quá mạnh.

Nhà đầu tư phòng thủ bằng cách chuyển sang stablecoin cho đến khi dòng tiền ETF ổn định và bất định vĩ mô giảm bớt Chuyên gia tại Bitfinex

Memecoin chính thức của Tổng thống Trump cũng rơi từ đỉnh khoảng 73,4 USD ngay sau khi ra mắt hồi tháng 1, hiện giao dịch quanh mức 6 USD , theo CoinGecko. WLFI, token của nền tảng DeFi World Liberty Financial liên quan tới ông Trump đã giảm khoảng 30% so với đỉnh tháng 9. Memecoin của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, cũng đang giao dịch ở mức 0,13 USD , gần như mất toàn bộ giá trị so với đỉnh tháng 1.

Một số tín hiệu khác đang cho thấy sự dè chừng dâng cao trong giới đầu tư. Số dư stablecoin như USDT và USDC trên các sàn giao dịch tăng lên, theo các nhà phân tích tại Bitfinex, cho thấy nhà đầu tư đang “ôm tiền” chờ đợi thay vì mạnh tay bắt đáy.

“Đây là mô típ thường thấy ở giai đoạn cuối chu kỳ điều chỉnh. Nhà đầu tư phòng thủ bằng cách chuyển sang stablecoin cho đến khi dòng tiền ETF ổn định và bất định vĩ mô giảm bớt. Quan trọng là điều này không giống hành vi ở vùng đỉnh dài hạn - khi thanh khoản stablecoin cạn kiệt. Lúc này, thanh khoản đang tích tụ bên lề, cho thấy dòng tiền chờ cơ hội”, nhóm phân tích viết.

Trong khi đó chỉ số "Sợ hãi và Tham lam" của nền tảng CoinMarketCap hôm 2/12 tiếp tục ở vùng “Sợ hãi tột độ”, đánh dấu 3 tuần lình xình quanh mức này.