Bitcoin đối mặt tháng giảm tồi tệ nhất 3 năm

Bitcoin có hiệu suất hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 6/2022. Ảnh: Overearth.

Theo Bloomberg, Bitcoin đang hướng tới mức giảm tồi tệ nhất theo tháng kể từ năm 2022 - giai đoạn hàng loạt doanh nghiệp tiền số sụp đổ và làm rung chuyển thị trường.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm thủng mốc 80.000 USD trước khi hồi phục kỹ thuật về mốc 86.000 USD tính đến ngày 23/11. Theo dữ liệu của CoinGecko, tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền số đã rơi xuống dưới 3.000 tỷ USD , thấp nhất kể từ tháng 4.

Bitcoin "bốc hơi" 1/4 giá trị

Hiện Bitcoin đã mất khoảng 1/4 giá trị trong tháng 11 - mức giảm mạnh nhất trong một tháng kể từ tháng 6/2022. Thời điểm đó, vụ sụp đổ dự án stablecoin TerraUSD của Do Kwon vào tháng 5 đã kích hoạt phản ứng dây chuyền khiến hàng loạt doanh nghiệp phá sản, kết thúc bằng cú đổ vỡ của sàn FTX do Sam Bankman-Fried điều hành.

Bất chấp lập trường ủng hộ tiền số từ Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump và đà tham gia mạnh của nhà đầu tư tổ chức, Bitcoin đã lao dốc hơn 30% kể từ khi lập đỉnh vào đầu tháng 10. Đợt bán tháo diễn ra sau cú thanh lý đòn bẩy quy mô lớn ngày 10/10, “thổi bay” 19 tỷ USD giá trị các vị thế sử dụng đòn bẩy và làm bốc hơi khoảng 1.500 tỷ USD khỏi tổng vốn hóa toàn thị trường.

Bitcoin đánh rơi hết lợi nhuận từ đầu năm. Ảnh: CoinMarketCap.

“Tình trạng ép buộc thanh lý và áp lực bán mang tính cấu trúc từ các ETF đã đẩy thị trường vào trạng thái đặc biệt mong manh. Bất kỳ nỗ lực ổn định nào cũng lập tức bị nguồn cung xả ra từ nhiều phía”, Chris Newhouse, Giám đốc nghiên cứu tại đơn vị chuyên về tài chính phi tập trung Ergonia, nhận định.

Bối cảnh thị trường tài chính quốc tế cũng không hỗ trợ được nhiều. Chứng khoán Mỹ, sau khi bật tăng nhờ sự hứng khởi trở lại đối với trí tuệ nhân tạo sau báo cáo lợi nhuận của Nvidia, đã quay đầu giảm do lo ngại định giá quá cao và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

“Tâm lý thị trường cực kỳ tệ. Có vẻ như đang xuất hiện một bên ép buộc bán và chưa rõ mức độ sâu đến đâu”, Pratik Kala, quản lý danh mục tại quỹ Apollo Crypto (Australia), đánh giá.

Một ví tiền số gắn nhãn “Owen Gunden”, nắm giữ Bitcoin từ năm 2011, đã bắt đầu bán tổng cộng 1,3 tỷ USD Bitcoin từ cuối tháng 10 và xả nốt số còn lại trong ngày 20/11, theo thông tin Arkham Intelligence công bố trên X.

“Xét riêng lẻ, việc bán ra của Owen Gunden không quá quan trọng, tương đương ETF bán tháo. Tuy nhiên, điều này nêu bật một chủ đề xuyên suốt cả năm rằng những người nắm giữ lâu năm đang bán, và họ bán với quy mô lớn”, Vetle Lunde, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại K33, bình luận.

Dòng tiền bắt đáy biến mất

Một chỉ báo tâm lý thị trường tiền số - dựa trên biến động, động lượng và nhu cầu - vừa rơi xuống mức thấp nhất kể từ đợt sụp đổ năm 2022. Chỉ số này hiện cho thấy trạng thái “sợ hãi tột độ” của nhà đầu tư. Chỉ mới hơn một năm trước, ngay sau khi Tổng thống Trump đắc cử, chỉ số này đứng ở mức 94.

Các tổ chức tỏ ra không mặn mà bắt đáy. Nhóm 12 quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ chứng kiến 903 triệu USD bị rút ròng trong ngày 20/11, mức rút ròng lớn thứ hai kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2024. Lượng mở trên thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu cũng giảm 35% so với đỉnh tháng 10 ở mức 94 tỷ USD .

Theo ghi chú của Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG Australia, thị trường “có thể đang thử ngưỡng chịu đau của Strategy” - ám chỉ công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới của Michael Saylor. Chỉ số mNAV - tỷ lệ giữa giá trị doanh nghiệp và lượng Bitcoin nắm giữ - đã rơi xuống chỉ còn khoảng 1,2.

Nhà đầu tư crypto đã chịu quá nhiều tổn thương trong thời gian qua, dẫn đến gần như không còn động lực chấp nhận rủi ro

Trong báo cáo tuần này, các chuyên gia JPMorgan cảnh báo Strategy có nguy cơ bị loại khỏi các chỉ số như MSCI USA và Nasdaq 100. Quyết định dự kiến được đưa ra trước ngày 15/1.

Nhiều doanh nghiệp cố bắt chước chiến lược gom Bitcoin của Saylor trong năm nay cũng đang chịu áp lực, khi các công ty như Sequans Communications, ETHZilla hay FG Nexus phải bán một phần lượng nắm giữ để tài trợ cho các chương trình mua lại cổ phiếu nhằm đỡ giá.

Theo dữ liệu Bloomberg phân tích, Bitcoin đã ghi nhận đáy thấp hơn 11 phiên liên tiếp trong ngày thứ Sáu, chuỗi dài nhất kể từ năm 2010.

“Nhà đầu tư crypto đã chịu quá nhiều tổn thương trong thời gian qua, dẫn đến gần như không còn động lực chấp nhận rủi ro. Từ đó, họ chủ yếu giảm vị thế trên cả coin lớn lẫn altcoin để bảo toàn thành quả cả năm”, Bohan Jiang, chuyên gia giao dịch phái sinh cấp cao tại FalconX, cho biết.