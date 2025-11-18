Bitcoin lao thủng mốc 90.000 USD, hơn 600 tỷ USD bị 'thổi bay'

Giá Bitcoin đã rơi thủng mốc 90.000 USD. Dù nhận đủ hậu thuẫn từ Phố Wall, yếu tố chính trị và dòng tiền, Bitcoin lại thiếu đúng một yếu tố là cơn sốt giá.

Giá Bitcoin vừa xuyên thủng mốc 90.000 USD , đánh dấu mức thấp nhất từng ghi nhận trong vòng 7 tháng qua. Vốn hóa của đồng tiền số lớn nhất thế giới cũng vì thế thu hẹp xuống còn 1.800 tỷ USD .

Theo Bloomberg, các nhà đầu cơ Bitcoin dường như có mọi thứ trong tay, từ sự ủng hộ của Phố Wall, bối cảnh chính trị thuận lợi cho đến dòng tiền từ các định chế tài chính. Tuy nhiên, thị trường chỉ thiếu đúng một nhịp tăng giá.

Hơn 600 tỷ USD bốc hơi

Sau khi vượt mốc 126.000 USD /BTC vào tháng 10, giá Bitcoin lao dốc mạnh, xóa sạch thành quả tăng trong năm 2025. Đà giảm sâu khỏi vùng đỉnh lịch sử diễn ra đúng vào thời điểm Bitcoin được kỳ vọng củng cố vị thế hợp pháp.

Phố Wall đã nhập cuộc, các quỹ ETF đưa tiền mã hóa vào danh mục đầu tư phổ biến và chính quyền Tổng thống Donald Trump thể hiện sự ủng hộ toàn diện với tài sản số.

Thế nhưng, thị trường lại quay đầu giảm. So với đỉnh tháng 10, vốn hóa thị trường của Bitcoin đã bốc hơi hơn 600 tỷ USD . Biến động là điều quen thuộc trong thế giới crypto, nhưng lần này sự thay đổi tâm lý diễn ra quá chóng vánh, còn các lời giải thích đều thiếu sức thuyết phục.

Trên các sàn giao dịch và mạng xã hội, tâm lý lo lắng lan rộng. Nhà đầu tư lần lượt lục lại biểu đồ cũ, bám vào các mô hình quen thuộc để tìm lực mua. Khi không tìm thấy quy luật cho cách Bitcoin nên vận động, nhiều người lại quay về với thứ quen thuộc nhất: chu kỳ halving 4 năm.

Nhà đầu tư Bitcoin trong năm 2025 đã "trắng tay". Ảnh: CoinMarketCap.

Đây là sự kiện khiến tốc độ khai thác Bitcoin bị cắt giảm một nửa. Trong lịch sử, mỗi lần halving đều dẫn tới một chu kỳ đầu cơ mạnh rồi rơi vào suy thoái đau đớn, thường trễ nhịp khi các thợ đào có xu hướng bán tháo đúng lúc giá xấu đi.

Trong chu kỳ này, halving diễn ra tháng 4/2024, sau đó Bitcoin lập đỉnh vào tháng 10. Mô hình nhìn chung khá giống trước đây. Nhưng khi thị trường được định hình bởi các nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính lớn, không còn chắc chắn liệu kịch bản cũ còn đúng hay không.

“Mức độ bi quan của nhà đầu tư cá nhân hiện rất tệ, nên thị trường hoàn toàn có thể còn giảm nữa. Mọi người sợ chu kỳ 4 năm sẽ lặp lại và không muốn trải qua một cú sụt 50% nữa. Họ rời thị trường trước để tránh rủi ro đó”, Matthew Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise Asset Management chia sẻ dù tin rằng giá sẽ tăng vào năm sau.

Một phần thiệt hại phản ánh trạng thái kiệt sức sau giai đoạn hưng phấn. Dòng tiền cá nhân đã cháy túi khi đổ vào các cổ phiếu tiền điện tử ở vùng đỉnh. Đến đầu tháng 10, căng thẳng thương mại bất ngờ leo thang kích hoạt làn sóng bán giải chấp, đúng lúc tỷ lệ đòn bẩy tăng mạnh. Kết quả là thị trường đầy kỳ vọng nhưng cạn niềm tin, quá mong manh để giữ giá khi tâm lý đảo chiều.

Nhà đầu tư chỉ còn biết "bám víu" vào chu kỳ halving của Bitcoin. Ảnh: Bloomberg.

Tất cả diễn ra ngay khi câu chuyện “ủng hộ crypto” trở nên thuận lợi nhất. Các ETF hút hàng tỷ USD từ giữa năm, giúp Bitcoin được xem như một tài sản phòng hộ vĩ mô. Các chính sách ủng hộ tài sản số của Tổng thống Trump tạo thêm kỳ vọng đi lên.

Nhưng dòng tiền vào chững lại. Một số nhà đầu tư lâu năm chốt lời. Và các doanh nghiệp tiêu biểu như Strategy hiện giao dịch gần sát giá trị số Bitcoin họ nắm giữ - dấu hiệu cho thấy niềm tin thị trường không còn được định giá cao.

“Ở thời điểm này, Bitcoin vận động giống một tài sản vĩ mô nằm trong danh mục của các tổ chức, phản ứng với thanh khoản, chính sách và biến động của đồng USD nhiều hơn là những cú sốc nguồn cung mang tính cơ học”, Jake Kennis, chuyên gia phân tích tại công ty dữ liệu Nansen nhận định.

Dù câu chuyện “định chế hóa” được nhắc tới nhiều, thị trường vẫn chịu chi phối bởi tâm lý. Và hiện tại, tâm lý đang xấu. Khẩu vị rủi ro suy yếu. Altcoin giảm mạnh từ đầu năm. Hiệu ứng Trump cũng không đủ để bảo vệ crypto trước lực cản vĩ mô hay trước sự cạnh tranh từ các tâm điểm đầu cơ mới.

“Với vàng và cổ phiếu đều ở sát đỉnh lịch sử, Bitcoin giống phần chóp của tảng băng tài sản rủi ro đang chảy dần. Tôi dự báo Bitcoin và phần lớn crypto sẽ còn giảm”, Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence nhận định.

Giá Bitcoin sẽ trôi về đâu?

Trên thị trường phái sinh, các vị thế bearish tăng vọt khi dòng tiền lớn rút lui, củng cố niềm tin rằng đợt bán tháo này vẫn chưa chạm đáy.

Diễn biến đảo chiều diễn ra nhanh và dứt khoát. Nhu cầu phòng vệ rủi ro giảm sâu - đặc biệt tại các ngưỡng 90.000 USD , 85.000 USD và 80.000 USD - tăng mạnh. Những hợp đồng quyền chọn đáo hạn cuối tháng này ghi nhận khối lượng giao dịch dồn dập, theo dữ liệu từ sàn Deribit thuộc Coinbase.

Chỉ vài tuần sau khi đẩy giá lên đỉnh, giới đầu cơ đã gom hơn 740 triệu USD hợp đồng đặt cược Bitcoin tiếp tục rơi sâu trong tháng 11, vượt xa lượng vị thế tích cực.

“Sự thiếu vắng dòng tiền mua thực sự dựa trên niềm tin đã lộ rõ khi những người gom hàng trong 6 tháng qua giờ đều đang lỗ nặng”, Chris Newhouse, Giám đốc nghiên cứu tại Ergonia, nhận định.

Áp lực lớn nhất rơi vào nhóm doanh nghiệp được gọi là “digital-asset treasuries” - tức các công ty gom lượng lớn tiền số từ đầu năm để biến mình thành những khoản đặt cược crypto trên sàn chứng khoán. Dù công ty của Michael Saylor (Strategy) vừa bổ sung thêm 835 triệu USD Bitcoin, nhiều doanh nghiệp khác đang chịu áp lực bán tài sản để bảo vệ bảng cân đối kế toán.

Tâm lý thị trường vì vậy bị treo lơ lửng khi kẹt giữa nhóm nhà đầu tư đang lỗ quá sâu để dám mua thêm, nhưng cũng chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận cắt lỗ.

Chỉ số tâm lý do CoinMarketCap tổng hợp dựa trên động lượng giá, biến động, phái sinh… cho thấy nhà đầu tư đang rơi vào trạng thái “sợ hãi tột độ”.

Giới giao dịch đang chờ kết quả kinh doanh của Nvidia - thước đo then chốt của nhóm cổ phiếu công nghệ và tài sản đầu cơ - cùng kỳ vọng thay đổi về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Chỉ số S&P 500 giảm hơn 1%, càng gây sức ép lên toàn bộ nhóm tài sản rủi ro.

“Fed và câu chuyện bong bóng AI đang là 2 lực cản lớn nhất với crypto trong giai đoạn cuối năm. Rủi ro từ AI đang lan sang tâm lý thị trường crypto, cộng thêm thông điệp từ các quan chức Fed, khiến Bitcoin nhiều khả năng tiếp tục xu hướng giảm”, Adam McCarthy, chuyên gia tại Kaiko, đánh giá.

Thị trường rộng hơn cũng chìm trong suy yếu kể từ làn sóng thanh lý mạnh hồi đầu tháng 10, khi gần 19 tỷ USD tài sản số bị xóa sổ.

“Tâm lý ngại rủi ro lan sang cả thị trường crypto, nơi niềm tin vẫn rất mong manh. Đợt giảm này phản ánh những lo ngại vĩ mô nhiều hơn là vấn đề nội tại”, Thomas Perfumo, kinh tế trưởng tại Kraken, nhận định.