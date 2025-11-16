Bitcoin rơi về 95.000 USD, nhà đầu tư 'hoảng loạn'

Chỉ số phản ánh tâm lý nhà đầu tư chạm đáy trong bối cảnh Bitcoin thủng mốc 95.000 USD và thị trường tiền số trải qua tuần lao dốc mạnh.

Các chuyên gia nhận định thị trường tiền số sẽ còn diễn biến tiêu cực đến giữa năm sau. Ảnh: Vecteezy.

Theo CoinDesk, giá Bitcoin đã rơi xuống mốc 95.000 USD , đánh dấu tuần “giông bão” kéo giá đồng tiền số này xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới tiếp tục ghi nhận hiệu suất kém hơn thị trường chứng khoán Mỹ, trong khi các chỉ số chính của Mỹ vẫn giữ được mức tăng. Bitcoin đang trên đà ghi nhận mức giảm 9% trong tuần, màn trình diễn tệ nhất trong 8 tháng.

Ethereum thậm chí còn tệ hơn khi lao dốc hơn 11% từ đầu tuần, giao dịch dưới 3.200 USD . Solana (SOL) mất 15% trong cùng giai đoạn. XRP trụ vững hơn, chỉ giảm 1%, có thể nhờ động lực từ sự ra mắt ETF spot đầu tiên tại Mỹ trong tuần này do Canary Capital phát hành.

Cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực tiền số biến động trái chiều sau cú sụt mạnh. MicroStrategy - doanh nghiệp nắm giữ nhiều Bitcoin nhất trong nhóm công ty niêm yết - tiếp tục giảm thêm 4%, xuống dưới 200 USD /cổ phiếu lần đầu kể từ tháng 10/2024.

Vì sao giá Bitcoin giảm mạnh?

Đợt giảm hiện tại chủ yếu xuất phát từ sự thiếu rõ ràng về các điều kiện kinh tế chủ chốt của Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ, theo các nhà phân tích của Bitfinex. Sự “mất tín hiệu” này đến từ đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài, từ 1/10 đến ngày 13/11, khiến các báo cáo về lạm phát và thị trường lao động bị đình trệ.

“Hai yếu tố dẫn đến cú điều chỉnh lần này là khoảng trống thông tin và bất ổn chính trị. Các dữ liệu kinh tế quan trọng vẫn chưa trở lại để dẫn dắt thị trường và Cục Dự trữ Liên bang, khiến nhà đầu tư buộc phải chờ đợi”, nhóm phân tích viết trong bản ghi chú gửi CoinDesk.

Mặt khác, dự luật chi tiêu giúp chấm dứt tình trạng đóng cửa chỉ tài trợ cho chính phủ hoạt động đến ngày 30/1, tiếp tục đè nặng tâm lý thị trường. “Đạo luật tài trợ tạm thời không giải quyết được bất định, nó chỉ đẩy vấn đề về phía trước”, Bitfinex nhận định.

Bitcoin chạm mức thấp nhất 8 tháng qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Noelle Acheson, tác giả cuốn Crypto Is Macro Now, cho rằng đợt điều chỉnh vừa rồi là cần thiết sau nhiều tháng tích lũy đi ngang nhưng không thể vượt mốc 120.000 USD . “Thị trường cần đi qua cú rũ này trước khi có thể thở phào. Khi điều đó xảy ra, luận điểm dài hạn cho Bitcoin sẽ mạnh hơn, nhưng chưa phải lúc này”, bà viết.

Nói thêm, Acheson cho biết yếu tố chính dẫn dắt Bitcoin vẫn là thanh khoản vĩ mô. Dù lần cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed có thể chưa đến trước cuối quý I/2026, kỳ vọng về việc điều chỉnh bảng cân đối kế toán hoặc các biện pháp nới lỏng khác có thể giúp khôi phục tâm lý với các tài sản rủi ro, bao gồm Bitcoin.

Trong khi đó, theo John Glover, Giám đốc đầu tư của công ty cho vay tài sản số Ledn, cho rằng các tín hiệu kỹ thuật chỉ ra rằng Bitcoin vẫn còn dư địa để giảm sâu hơn.

Ông lưu ý rằng việc xuyên thủng mức Fibonacci 23,6% ngay dưới 100.000 USD đã mở ra đường về vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo quanh 84.000 USD .

Glover cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại là một phần của thị trường giá xuống của Bitcoin và giai đoạn tới sẽ còn đầy biến động. “Chúng ta có khả năng thấy giá bật trở lại trên 100.000 USD trước khi có một nhịp giảm xuống dưới 90.000 USD ”, ông nói, đồng thời dự báo chu kỳ điều chỉnh có thể kéo dài đến mùa hè 2026.

Thị trường “cực kỳ sợ hãi”

Tâm lý thị trường tiền số đang xấu đi nhanh chóng, khi chỉ số Fear & Greed rơi xuống mức 10 - ngưỡng “cực kỳ sợ hãi” - đánh dấu mức thấp nhất gần 9 tháng và là chỉ báo tệ nhất kể từ cuối tháng 2.

“Đợt bán tháo lần này là sự kết hợp giữa động thái chốt lời từ nhóm nhà đầu tư dài hạn, dòng tiền rút ra từ các tổ chức, bất ổn vĩ mô và việc các vị thế dùng đòn bẩy bị quét sạch. Có thể thấy thị trường tạm thời chọn hướng đi xuống sau một giai đoạn dài tích lũy và đi ngang”, Jake Kennis, chuyên gia phân tích cấp cao tại Nansen, nhận định.

Các yếu tố phía sau làn sóng bán tháo còn bao gồm kỳ vọng mờ nhạt về việc Fed giảm lãi suất trong tháng này. Công cụ FedWatch của CME hiện chỉ đặt khả năng Fed cắt giảm 0,25% lãi suất ở mức 50%. Trên các thị trường dự đoán như Kalshi và Polymarket, giới giao dịch cũng nghiêng về kịch bản tương tự.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cho biết một số chỉ báo kinh tế quan trọng gần đây, bao gồm lạm phát tháng 10, có thể không được công bố do ảnh hưởng từ đợt đóng cửa chính phủ mới kết thúc. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư có ít dữ liệu vĩ mô để bám vào hơn.

“Gia vị cuối cùng” là thanh khoản thấp. Thị trường vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi cú sập lớn hồi tháng 10, khi độ sâu sổ lệnh trên các sàn giao dịch tập trung lớn vẫn duy trì ở mức thấp một cách có hệ thống kể từ đó.