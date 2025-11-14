Bitcoin rơi thủng mốc 100.000 USD

Các kỳ vọng thiết lập đỉnh giá mới cho Bitcoin đã bị "thổi bay" khi đồng tiền số lớn nhất thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch mới nhất.

Giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng qua và hiện giao dịch quanh 99.700 USD/BTC. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá Bitcoin đã rơi thủng mốc 100.000 USD , giảm về vùng thấp nhất trong 6 tháng qua.

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 9h30 ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) giảm 1,93% so với một ngày trước đó và giao dịch quanh 99.700 USD .

Cú giảm mạnh nhất

Không chỉ Bitcoin, các đồng tiền số khác cũng giảm mạnh. Cụ thể, Ethereum (ETH) giảm 5% xuống 3.233 USD , trong khi các altcoin lớn khác như Dogecoin (DOGE) và Solana (SOL) đồng loạt giảm 4-5%.

Đà suy yếu của đồng tiền số lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh các tài sản rủi ro lao dốc mạnh khi nhà đầu tư dần chấp nhận khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không có ý định cắt giảm lãi suất vào tháng 12, theo CoinDesk.

Trong phiên giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ cũng "đỏ lửa" khi chỉ số Nasdaq giảm 2% và S&P 500 mất 1,3%.

Cổ phiếu liên quan đến crypto tiếp tục chịu áp lực nặng nề, trong 24 giờ qua Bitdeer (BTDR) giảm 19% và Bitfarms (BITF) mất 13%, trong khi Cipher Mining (CIFR) và IREN đều giảm hơn 10%.

Các cổ phiếu khác cũng chứng kiến mức giảm sâu như Galaxy (GLXY), Bullish (BLSH), Gemini (GEMI) và Robinhood (HOOD) đồng loạt giảm 7-8%.

"Crypto hiện phụ thuộc vào yếu tố vĩ mô nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ", Paul Howard, Giám đốc cấp cao tại công ty giao dịch Wincent, nhận định.

Với việc thị trường đang định giá xác suất 50/50 cho một đợt giảm lãi suất 0,25% trong tháng tới, Howard dự báo giá Bitcoin sẽ tiếp tục đi ngang quanh vùng giá hiện tại cho đến cuối năm.

Làn sóng "bi quan" càn quét thị trường tiền số

Một làn sóng bi quan mới đang quét qua thị trường tiền số, tuy nhiên sự dịch chuyển tâm lý này có thể đang mang lại tín hiệu tích cực.

Theo dữ liệu của Santiment, tâm lý trên mạng xã hội quanh các đồng tiền số lớn trở nên xấu đi rõ rệt những ngày gần đây và các nhà giao dịch trở nên cẩn trọng hơn khi giá tiếp tục suy yếu.

"Bitcoin đã rơi xuống dưới 100.000 USD lần thứ 2 trong tháng này. Như dự đoán, điều này đã gây ra làn sóng lan truyền thông tin tiêu cực và hàng loạt bài đăng lo lắng từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ trên mạng xã hội", Santiment cho biết.

Đáng chú ý, bộ chỉ báo tâm lý của Santiment cho thấy tỷ lệ lạc quan - bi quan (bullish - bearish) của Bitcoin đang phẳng một cách bất thường, trong khi Ether chỉ còn nghiêng nhẹ sang phía tích cực và XRP đang ở mức tâm lý sợ hãi nặng nề nhất trong cả năm.

Lịch sử cho thấy khi nhà đầu tư nhỏ lẻ đồng loạt chuyển sang trạng thái bi quan ở nhiều tài sản vốn hóa lớn cùng lúc, một đợt bán tháo thường xảy ra, quét sạch các "nhà đầu tư non nớt" và tạo lại lực đỡ cho các nhà đầu tư lớn.

Sự đảo chiều tâm lý này diễn ra trong bối cảnh thị trường rộng lớn tiếp tục chịu áp lực. Tổng vốn hóa thị trường crypto đã giảm còn khoảng 3.470 tỷ USD , kéo dài xu hướng giảm một tháng qua.

Chuyên gia FxPro, Alex Kuptsikevich, cho biết các nhịp hồi phục đều liên tục gặp phải lực bán mạnh. Điều này cho thấy đặc trưng của "một pha điều chỉnh trung hạn, thay vì sự phá vỡ cấu trúc chu kỳ".

Đà giảm của Bitcoin về quanh 99.000 USD cũng khiến các ví lớn từng mua vào ở mức 110.000 USD tiếp tục chịu thua lỗ. Tuy nhiên, dữ liệu on - chain tiết lộ lượng bán ra này đang được hấp thụ bởi các nhà đầu tư mới.

Khảo sát mới nhất của Sygnum cho thấy 61% tổ chức có kế hoạch tăng mức độ đầu tư vào crypto, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng vào các quỹ ETF Altcoin sắp ra mắt và những thay đổi pháp lý trong năm 2026.

Mặt khác, dòng tiền chiến lược của các "ông lớn" nắm giữ Bitcoin toàn cầu càng củng cố cho quan điểm trên.

Strategy, hiện là một trong những đơn vị nắm giữ lượng Bitcoin công khai lớn nhất, đã tích lũy thêm 487 Bitcoin trong tuần qua với giá trung bình 102.557 USD , nâng tổng số nắm giữ lên 641.692 Bitcoin.