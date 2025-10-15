Vì sao tiền số 'sập nặng' khi ông Trump dọa áp thuế Trung Quốc?

Khi ông Trump đe dọa đánh thuế hàng Trung Quốc, làn sóng bán tháo tràn qua thị trường tiền mã hóa, khiến Bitcoin rơi hơn 15% và 1,6 triệu nhà giao dịch "cháy tài khoản".

Thị trường tiền mã hóa đã “bốc hơi” hàng chục tỷ USD sau lời đe dọa áp thuế của ông Trump vào ngày 10/10. Ảnh: Shutterstock.

Hôm 10/10, ngay sau khi ông Trump dọa áp mức thuế bổng sung 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, thị trường tài chính toàn cầu lập tức chao đảo.

Cổ phiếu công nghệ lao dốc, trong khi tiền mã hóa rơi tự do, khiến các nhà đầu tư tháo chạy sang những tài sản an toàn như vàng và bạc - những kim loại vốn đang đạt mức giá kỷ lục.

Điều gì đã xảy ra?

Từ Bitcoin cho đến các đồng meme coin, tiền mã hóa đồng loạt rơi tự do khi nhà đầu tư vội vã bán tháo, còn các vị thế giao dịch ký quỹ với tỷ lệ cao bị đóng hàng loạt trong đợt điều chỉnh bất ngờ. Theo dữ liệu từ CoinGlass, đợt “sập chớp nhoáng” này đã khiến tổng giá trị các vị thế bị thanh lý lên tới con số kỷ lục là 19 tỷ USD .

Theo Kobeissi Letter, khoảng 1,6 triệu nhà giao dịch đã bị “cháy tài khoản” trong ngày 10/10, dù giá các đồng tiền mã hóa sau đó có phục hồi nhẹ.

Ngay sau lời đe dọa áp thuế của ông Trump, nhà đầu tư hoảng sợ rút vốn khỏi các tài sản rủi ro, chuyển sang nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ và vàng.

Chỉ số Nasdaq, vốn nặng về các cổ phiếu công nghệ, đã lao dốc 3,56%, Bitcoin mất tới 15% ở đáy, trong khi chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giao dịch tệ nhất kể từ tháng 4.

Giá Bitcoin rơi từ khoảng 122.500 USD xuống chỉ còn 104.600 USD /BTC, còn Ethereum - đồng tiền số lớn thứ hai thế giới - giảm tới 21%.

“Đợt bán tháo dữ dội bắt nguồn từ tâm lý tháo chạy khỏi tài sản rủi ro”, ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, nhận định.

Giá Bitcoin giảm mạnh sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc vào ngày 10/10 (giờ Mỹ). Ảnh: TradingView.

Các đồng tiền mang tính đầu cơ cao thậm chí còn thiệt hại nặng hơn. Dogecoin mất hơn 50%, trong khi đồng $TRUMP gắn liền tên tuổi ông Trump rơi tới 63% ở mức thấp nhất, theo dữ liệu CoinMarketCap.

Đòn bẩy tài chính - “mồi lửa” khuếch đại cú sập

Giới chuyên gia cho rằng cú sập được khuếch đại bởi lượng lớn nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao, tức vay tiền để tăng quy mô giao dịch. Đây là chiến thuật rủi ro nhưng phổ biến trong thị trường tiền mã hóa, theo CNN.

Khi giá đi đúng hướng, lợi nhuận nhân lên nhanh chóng, nhưng chỉ cần thị trường đảo chiều, khoản thua lỗ có thể vượt xa khả năng chi trả của nhà đầu tư.

Khi đó, các sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế để tránh thiệt hại lan rộng - điều này càng khiến giá lao dốc mạnh hơn.

“Diễn biến hôm 10/10 là minh chứng điển hình cho cách đòn bẩy có thể làm khuếch đại biến động trong một thị trường hoạt động 24/7”, ông Samir Kerbage, Giám đốc đầu tư của công ty Hashdex, phân tích.

“Khi giá bắt đầu giảm, hàng loạt lệnh gọi ký quỹ và thanh lý cưỡng bức lan rộng khắp các sàn giao dịch”, ông cho biết thêm.

Sự cố kỹ thuật và nghi ngờ giao dịch nội gián

Cú rơi cũng làm dấy lên lo ngại về tính ổn định của hạ tầng giao dịch. Một stablecoin trên sàn Binance - vốn được neo tỷ lệ 1:1 với USD - bất ngờ mất neo tạm thời, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm hoảng loạn.

“Một số module nền tảng gặp trục trặc kỹ thuật trong thời gian ngắn, và một số tài sản bị mất neo do biến động quá mạnh”, Binance cho biết trong thông cáo.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng còn nêu nghi vấn về các ví tiền ẩn danh có thể đã trục lợi từ việc “đánh xuống” thị trường, làm dấy lên đồn đoán về khả năng giao dịch nội gián. Tuy nhiên, trong thế giới tiền mã hóa, việc chứng minh hành vi này gần như là bất khả thi.

Tính đến ngày 14/10, giá Bitcoin dao động quanh mức 112.000 USD /BTC, ổn định hơn sau cú rơi xuống dưới vùng 105.000 USD hôm 10/10, nhưng vẫn chưa lấy lại toàn bộ mức thiệt hại. Trước đó, đồng tiền số này từng đạt đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD /BTC vào ngày 6/10.

“Những yếu tố cấu trúc như việc các quỹ ETF được chấp thuận, dòng vốn tổ chức và sự rõ ràng về quy định vẫn đang hỗ trợ tăng trưởng dài hạn cho thị trường tiền mã hóa”, ông Kerbage của Hashdex nhận định.

Dù tiền mã hóa và cổ phiếu đều có xu hướng phục hồi trong đầu tuần, tâm lý bất ổn vẫn bao trùm thị trường.

Bạc - kênh trú ẩn truyền thống - đã tăng vọt 7% trong ngày 14/10, đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại, phản ánh rõ nỗi lo ngại của giới đầu tư trước làn sóng biến động mới.