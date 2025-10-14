Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump là nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất nước Mỹ?

  • Thứ ba, 14/10/2025 18:03 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Ông Trump nắm giữ vị thế lớn trong "cuộc chơi" Bitcoin, với giá trị ước tính khoảng 870 triệu USD và đủ để ông trở thành một trong những nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất thế giới.

Ông Trump gián tiếp nắm giữ Bitcoin thông qua các tập đoàn của cá nhân và gia đình. Ảnh: Bloomberg.

Tờ Forbes cho biết Bitcoin (BTC) không xuất hiện trong bản kê khai tài chính mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp cho chính phủ. Thậm chí, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng không được liệt kê trên trang web của Tập đoàn Trump hay các báo cáo khác về tài sản của ông.

Thực tế, khoản đầu tư này rất khó nhận biết bởi ông Trump chỉ gián tiếp nắm giữ, thông qua cổ phần trong Truth Social và tập đoàn Trump Media & Technology.

Trump Media từng được định giá hàng tỷ USD trên Nasdaq dù doanh thu hàng năm dưới 4 triệu USD, sau đó công ty dần chuyển sang mảng tiền số từ đầu năm nay.

Vào tháng 5, công ty đã huy động 2,3 tỷ USD bằng cách phát hành cổ phiếu và vay nợ. Đến tháng 7, Trump Media mua 2 tỷ USD Bitcoin.

Các đợt phát hành cổ phiếu đã làm giảm cổ phần sở hữu của ông Trump trong công ty từ 52% xuống còn 41%. Dù vậy, giá Bitcoin đã tăng khoảng 6% từ khi Trump Media đặt cược lớn vào tiền điện tử, nâng trị giá khối cổ phần của ông Trump lên 870 triệu USD.

Hiện, chỉ một số ít nhà đầu tư trên thế giới sở hữu nhiều Bitcoin hơn ông Trump. Cụ thể, cặp sinh đôi Winklevoss có khả năng sở hữu hơn 8 tỷ USD Bitcoin nếu chưa thanh lý, hay Michael Saylor cũng đang nắm giữ khoảng 5 tỷ USD Bitcoin, thông qua 7% cổ phần trong công ty Strategy và thêm khoảng 2,2 tỷ USD đầu tư bên ngoài.

"Tôi không phải là người hâm mộ của Bitcoin và các tiền điện tử khác, chúng không phải tiền tệ hay có giá trị biến động mạnh. Tài sản tiền điện tử không được quản lý có thể hỗ trợ cho hành vi phi pháp, bao gồm buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác", vị Tổng thống Mỹ từng đăng tải trên mạng xã hội vào năm 2019.

Nhiều chuyên gia nhận định sự chuyển biến trong tâm lý của ông Trump từ nghi ngờ sang ủng hộ Bitcoin phản ánh cách tiếp cận kinh doanh của ông.

Tổng thống Donald Trump bắt đầu thử sức với tiền điện tử khi rời Nhà Trắng. Trước tiên, ông bán thẻ NFT, bao gồm cả phiên bản siêu anh hùng của chính mình và đã thành công tạo ra vài triệu USD doanh thu.

Khi kỳ bầu cử 2024 đến gần, ông khởi động dự án tiền điện tử World Liberty Financial cùng 3 người con trai, nhưng dự án gần như thất bại cho đến khi ông đắc cử.

Khi đó, cộng đồng crypto đổ xô vào token World Liberty giúp vị Tổng thống "bỏ túi" hơn 1 tỷ USD vào tài sản ròng. Đáng chú ý, trước lễ nhậm chức vào tháng 1, ông còn ra mắt memecoin và đem về thêm gần 1 tỷ USD cho khối tài sản của mình.

Chưa dừng lại, nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 của ông Trump còn giúp giá trị tài sản toàn ngành tiền số tăng mạnh. Giá Bitcoin đã tăng 60% từ ngày bầu cử tháng 11 năm ngoái đến tháng 5 năm nay.

Nhờ vào đà tăng này, Trump Media thông báo kế hoạch tích trữ Bitcoin, tận dụng giá cổ phiếu cao để huy động vốn, đồng thời phát hành 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi và 1,4 tỷ USD cổ phiếu.

Các nhà đầu tư mua cổ phiếu và trái phiếu tài trợ cho khoản đầu tư Bitcoin của Trump Media dường như đặt nhiều kỳ vọng vào "cơn sốt meme-stock".

Cổ phiếu công ty này từng tăng vọt dù chỉ dựa trên một ứng dụng mạng xã hội, do đó không loại trừ khả năng chúng sẽ bùng nổ trở lại khi gắn liền với một trong những tài sản số được săn đón nhất thế giới.

Để tạo thêm mức độ an toàn, trái phiếu được cấu trúc để nhà đầu tư có thể rút lui với lợi suất 4% sau 18 tháng nếu giá cổ phiếu không tăng như kỳ vọng.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng cơn sốt trên sẽ dần hạ nhiệt. Dù bảng cân đối mạnh hơn với vài tỷ USD Bitcoin và 1 tỷ USD nợ, vốn hóa thị trường của Trump Media hiện thấp hơn 1,2 tỷ USD so với trước thời điểm chuyển sang đầu tư Bitcoin.

Nếu bỏ qua khoản đầu tư vào Bitcoin, nhà đầu tư nhìn nhận giá trị kinh doanh truyền thông của công ty này chỉ còn 60% so với ước tính hồi tháng 5.

Dù vậy, điều này không có nghĩa Trump Media thất bại. Nếu giá Bitcoin tiếp tục tăng, những người theo sát ông Trump có thể đẩy giá cổ phiếu đi lên, giúp bổ sung thêm hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ USD vào tài sản của ông.

Anh Nguyễn

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

