Thế giới

Bất ngờ xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin

  • Thứ năm, 18/9/2025 21:03 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Ngày 17/9, một bức tượng vàng khổng lồ cao khoảng 3,6 mét khắc họa Tổng thống Donald Trump cầm đồng xu có biểu tượng Bitcoin bất ngờ xuất hiện bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Tượng Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm Bitcoin đặt hướng về Tòa nhà Quốc hội ở Washington D.C ngày 17/9. Ảnh: WLJA News.

Theo WLJA News, công trình tạm thời này do một nhóm nhà đầu tư tiền mã hóa tài trợ trong khuôn khổ dự án “Donald J. Trump Golden Statue” (DJTGST).

Nhóm tổ chức mô tả đây là “sự tri ân dành cho tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ - vị tổng thống của Bitcoin”, đồng thời cho biết mục đích của tác phẩm là khơi gợi tranh luận về tài sản số, chính sách tiền tệ và vai trò của chính phủ liên bang trên thị trường tài chính.

Ông Hichem Zaghdoudi, đại diện nhóm tài trợ, nói với WLJA News: “Tác phẩm này được thiết kế để khơi dậy cuộc thảo luận về tương lai của đồng tiền do chính phủ phát hành, đồng thời là biểu tượng cho điểm giao thoa giữa chính trị hiện đại và đổi mới tài chính”.

Trang TheStreet Roundtable cho biết họ chưa thể xác minh độc lập việc cấp phép đặt tượng, song tài khoản chính thức của dự án DJTGST trên mạng xã hội X đã đăng tải “bằng chứng” về giấy phép này.

tuong ong Trump cam Bitcoin anh 1

Giấy phép được cho là bằng chứng việc bức tượng đã được cấp phép. Ảnh: Donald J. Trump Golden Statue's official handle.

Bức tượng được công bố chỉ vài giờ trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo hạ lãi suất điều hành thêm 0,25%, xuống còn 4-4,25%.

"Khi Fed định hình chính sách kinh tế, chúng tôi hy vọng bức tượng này sẽ khơi gợi sự suy ngẫm về ảnh hưởng ngày càng tăng của tiền mã hóa", ông Hichem Zaghdoudi, đại diện của nhóm đầu tư xây tượng, cho biết.

Trên mạng xã hội, có người khen dự án là “nghệ thuật trình diễn với cú twist tài chính”, nhưng cũng không ít ý kiến coi đây chỉ là “chiêu” memecoin kiếm tiền. Một số người dùng trên X còn cảnh báo về các giao dịch đáng ngờ quanh DJTGST.

Giới quan sát nhận định bức tượng vàng Trump cầm Bitcoin là ví dụ mới nhất cho xu hướng các memecoin đang ngày càng xóa nhòa ranh giới giữa văn hóa đại chúng, chính trị và tài chính.

Thực tế, giá Bitcoin đã tăng mạnh kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ, từ mức khoảng 68.000 USD đầu tháng 11/2024, nay đã lên khoảng 116.000 USD ngày 18/9.

Phương Linh

