Nhà đầu tư sợ hãi sau ngày 'đen tối' nhất lịch sử Bitcoin

Các nhà giao dịch đã chịu thiệt hại kỷ lục khi giá Bitcoin rơi tự do, ngay sau khi ông Trump áp đòn thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc.

Trong vòng 24 giờ, tổng giá trị thanh lý đạt 19,31 tỷ USD, hơn gấp 10 lần so với các giai đoạn khủng hoảng trước. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu của Coinglass, việc giá Bitcoin (BTC) lao dốc nhanh chóng trong ngày 10/10 được xem là "sự kiện thanh lý tồi tệ và lớn nhất trong lịch sử thị trường tiền mã hóa".

Ngày "Black Friday" của thị trường tiền số

Dù thị trường đã suy yếu trước đó, bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc trên Truth Social đã khiến BTC giảm hơn 12%.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy đồng tiền số giảm mạnh từ 121.000 USD xuống mức thấp nhất 109.000 USD chỉ trong vòng 7 giờ, xóa sạch toàn bộ mức tăng có được từ đợt "Uptober" đầu tháng.

Ethereum (ETH) rơi xuống mức 3.686 USD , trong khi Solana (SOL) chỉ còn hơn 173 USD . Thậm chí, nhiều nhà đầu tư gọi đợt lao dốc lần này là ngày "Black Friday" của thị trường tiền số.

Phiên giao dịch đầy biến động này cũng kích hoạt một "cơn khủng hoảng thanh lý chớp nhoáng", cuốn bay gần 7 tỷ USD khỏi thị trường chỉ trong một giờ, trong đó 5,5 tỷ USD đến từ các vị thế mua (long).

Khi thị trường tạm ổn định, gần 20 tỷ USD giá trị vị thế đã bị xóa sổ, với 16,7 tỷ USD đến từ các lệnh long, theo Decrypt.

Như vậy, trong vòng 24 giờ, tổng giá trị thanh lý rơi vào mức 19,31 tỷ USD , hơn gấp 10 lần so với các giai đoạn khủng hoảng trước - bao gồm đợt sụt giảm thời Covid-19 ( 1,2 tỷ USD ) và sự sụp đổ của sàn FTX ( 1,6 tỷ USD ).

Đáng chú ý, vốn hóa thị trường tiếp đà lao dốc 8,92% chỉ sau một đêm, xuống còn 376.000 tỷ USD . Chỉ số CMC20 của CoinMarketCap cũng giảm mạnh xuống 239,42 điểm khi nỗi hoảng loạn bao trùm toàn ngành.

Theo dữ liệu từ Binance, Alternative, Chỉ số Tham lam và Sợ hãi Tiền số được đo lần lượt ở mức 35 và 27 điểm. Các trang này đánh giá người dùng đã chuyển sang trạng thái "sợ hãi".

Chuyên gia tiền số nhận định điều khiến sự kiện này trở nên đặc biệt nằm ở sự giao thoa giữa hoảng loạn vĩ mô và tình trạng lạm dụng đòn bẩy trong các sản phẩm phái sinh.

Trong một bài đăng trên X, Coinglass cho biết con số thực tế có thể cao hơn nhiều do các sàn giao dịch không báo cáo lệnh thanh lý theo thời gian thực. Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance chỉ báo cáo một lệnh thanh lý trong mỗi giây.

Đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán và tiền mã hóa diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế quan 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc - một động thái mà ông thừa nhận có thể gây tổn thương cho người dân Mỹ.

Đồng thời, ông cũng "dọa" hủy cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc.

Một số nhà phân tích cho rằng đợt hoảng loạn trên thị trường vừa qua có khả năng xuất phát từ phản ứng tức thời về địa chính trị, không phải là sự đổ vỡ "mang tính kỹ thuật".

Ông Dean Serroni, Giám đốc điều hành công ty quản lý đầu tư tiền mã hóa Merkle Tree lưu ý rằng áp lực bán trên thị trường hiện "rất mỏng" do thị trường phái sinh đang được thiết lập lại trạng thái mở sau biến động mạnh.

Không ảnh hưởng đến các yếu tố dài hạn

Đợt sụt giảm đột ngột hôm 10/10 khiến một số đồng tiền mã hóa mất tới 95% giá trị chỉ trong chưa đầy 24 giờ, nhưng lại không đồng nghĩa với việc nền tảng cơ bản của thị trường đang xấu đi hay báo hiệu một chu kỳ giảm giá dài hạn, theo CoinTelegraph.

Các chuyên gia của The Kobeissi Letter cho biết "cơn bão" đã hình thành từ nhiều yếu tố ngắn hạn, bao gồm "mức đòn bẩy và rủi ro quá mức", cùng với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc.

Hiện, thị trường có xu hướng nghiêng mạnh về vị thế (long), với 16,7 tỷ USD vị thế long bị thanh lý so với chỉ 2,5 tỷ USD vị thế bán khống (short) - tương đương tỷ lệ 7:1.

Thông báo của ông Trump được đưa ra vào khoảng 17h ngày 10/10. Đây là thời điểm thanh khoản trên thị trường thấp, tạo điều kiện cho biến động giá mạnh và các cú sốc ngoài dự đoán.

"Đợt sụt giảm này là kết quả của nhiều yếu tố kỹ thuật xảy ra cùng lúc. Nó không mang hàm ý tiêu cực về cơ bản trong dài hạn. Một đợt điều chỉnh đã được dự báo từ trước và chúng tôi cho rằng một thỏa thuận thương mại sẽ sớm đạt được. Thị trường tiền mã hóa sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh vốn có của nó", The Kobeissi Letter nhận định.

Theo Cory Klippsten, Giám đốc điều hành Công ty dịch vụ Bitcoin Swan Bitcoin, nhà đầu tư và nhà giao dịch BTC nên chuẩn bị cho giai đoạn biến động mạnh trong ngắn hạn, khi thị trường đang hấp thụ tác động từ thông báo thuế quan của ông Trump và các hệ quả kinh tế vĩ mô đi kèm.

"Đợt bán tháo này sẽ giúp loại bỏ những nhà đầu tư 'non nớt', từ đó tạo nền tảng cho đợt tăng giá mới lên các đỉnh cao hơn", ông Klippsten nói với CoinTelegraph.

Một số nhà phân tích và nhà giao dịch khác lại cho rằng 20 tỷ USD bị thanh lý chỉ là phần nổi của tảng băng và những thiệt hại thực tế đối với thị trường và nhà đầu tư còn lớn hơn nhiều so với số liệu được báo cáo.

Dù vậy, trong ngày 13/10, giá BTC đã tăng khoảng 5% trong ngày, lên mức 115.100 USD , trong khi ETH tăng 10,5% lên 4.138 USD . Các altcoin lớn như SOL, BNB và Dogecoin (DOGE) lần lượt tăng 12%, 16,5% và 11,4%.

"Mức tăng 12% của ETH hoàn toàn là kết quả của động thái mua bù (short-covering) và sự điều chỉnh về giá trung bình sau khi thị trường phản ứng quá mức với 'cú sốc thuế quan' từ ông Trump", ông Serroni nói thêm.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ trở nên mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc. Trong một bài viết mạng xã hội Truth Social hôm 12/10, Tổng thống Trump trấn an: "Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đang "muốn giúp Trung Quốc, không phải gây hại cho Trung Quốc", đồng thời tiết lộ Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn nước mình rơi vào suy thoái và "Mỹ cũng vậy".