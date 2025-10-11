Bitcoin tăng chóng mặt, chuyên gia cảnh báo rủi ro tiền ảo vô giá trị

Giới đầu tư quốc tế lại chia rẽ. Một bên tin vào giai đoạn tăng trưởng bền vững, còn lại cảnh báo rủi ro và khẳng định "Bitcoin không phải là tài sản".

Từ đầu tháng 9, thị trường Bitcoin tăng phi mã. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (10/10), đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới giao dịch ở mức 123.109,79 USD . Bitcoin thiết lập mức đỉnh 125.449,77 USD vào cuối tuần trước.

Bitcoin liên tục khuấy đảo thị trường

Việc liên tiếp lập đỉnh giúp Bitcoin tăng vốn hóa thị trường lên 2.453 tỷ USD . Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới chưa có dấu hiệu chững lại. Dữ liệu trên chuỗi (on-chain) và hoạt động phái sinh cho thấy thị trường đang được củng cố trên nền tảng ổn định, thay vì dựa vào làn sóng đầu cơ ngắn hạn.

Theo báo cáo hàng tuần của CryptoQuant, đà tăng hiện tại của thị trường vẫn mạnh khi hoạt động chốt lời ở mức thấp hơn nhiều so với các chu kỳ trước, dù Bitcoin liên tục lập đỉnh mới trong năm.

Bitcoin đang bước vào mùa tăng giá mạnh.

Bước vào tháng 10 - giai đoạn được giới đầu tư gọi là “Uptober”, tháng tăng mạnh nhất trong lịch sử Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã kích hoạt làn sóng tăng giá lan tỏa sang nhiều loại tiền điện tử khác, đặc biệt là nhóm altcoin lâu đời.

CryptoQuant ghi nhận trong 30 ngày qua, những người nắm giữ Bitcoin chỉ thu được khoảng 30 tỷ USD lợi nhuận, thấp hơn 50% so với đỉnh 63 tỷ USD hồi tháng 7 và sụt mạnh so với mức 78- 99 tỷ USD trong các đợt “sốt” hồi tháng 3 và tháng 12/2024.

Tỷ suất lợi nhuận thực tế của các nhà đầu tư dài hạn hiện ở mức 129% - thấp hơn nhiều so với ngưỡng 300%, báo hiệu thị trường đang nóng, bù lại lực bán chốt lời chưa xuất hiện mạnh và dư địa tăng giá vẫn còn.

Điều khiến thị trường chú ý là đợt tăng giá lần này trông "bền" hơn so với các chu kỳ trước. Tuy nhiên, mức lợi nhuận không tăng khiến giới đầu tư như ngồi trên đống lửa.

Theo Adam Chu - nhà nghiên cứu chính tại GreeksLive - hợp đồng quyền chọn mua vùng giá 120.000- 140.000 USD chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong đó mốc 120.000 USD là mức tập trung cao nhất.

Ông lý giải các nhà đầu tư lớn đang nắm giữ hợp đồng quyền chọn ngoài giá trị thực, tức chỉ có lãi nếu giá Bitcoin tăng vượt mức thực hiện. Điều này cho thấy giới đầu tư đặt cược khả năng Bitcoin tăng mạnh hơn nữa”, chuyên gia nhận định.

Ông bổ sung thêm mức gamma của các nhà tạo lập thị trường vẫn thấp, nghĩa là biến động giá nhỏ chưa tạo ảnh hưởng đáng kể. Hiện 110.000 USD là vùng hỗ trợ mạnh và khi giá phá đỉnh, lực mua có thể tăng nhanh.

Theo giới phân tích, sự kết hợp giữa hành vi nắm giữ có kỷ luật và cấu trúc phái sinh đang nghiêng về phe mua là tín hiệu cho thấy đà tăng của Bitcoin trong tháng 10 vẫn có nền tảng vững.

“Tôi tin điều kiện thị trường tháng 10 thuận lợi để Bitcoin tăng giá. Nhiều người cũng bày tỏ sự lạc quan về giá trị của tiền điện tử trong quý IV”, Adam Chu nhận định thêm.

Cảnh báo Bitcoin không phải tài sản

Hargreaves Lansdown - nền tảng đầu tư bán lẻ lớn nhất nước Anh - vừa đưa ra cảnh báo nghiêm khắc: “Bitcoin không phải là một loại tài sản”, giữa lúc các nhà đầu tư cá nhân đang háo hức trước việc nới lỏng quy định về tiền điện tử.

“Quan điểm của HL Investment là bitcoin không phải là tài sản. Chúng tôi không cho rằng tiền điện tử có những đặc điểm khiến nó nên được đưa vào danh mục đầu tư để tăng trưởng hoặc tạo thu nhập. Nhà đầu tư không nên dựa vào tiền điện tử để đặt mục tiêu tài chính”, công ty nêu trong tuyên bố.

Báo cáo đưa ra giữa lúc lệnh cấm kéo dài nhiều năm của Anh đối với việc nhà đầu tư cá nhân mua bán các chứng chỉ quỹ giao dịch trao đổi (ETN) liên quan đến tiền điện tử đã chính thức được dỡ bỏ vào ngày 8/10.

Giới đầu tư và thị trường vẫn còn nhiều nghi ngại về tiền điện tử.

ETN là công cụ nợ được gắn với một hoặc nhiều tài sản cụ thể, trong trường hợp này là các token kỹ thuật số, cho phép nhà đầu tư giao dịch thông qua một sàn được quản lý.

Tuy nhiên, sự thay đổi lập tức làm dấy lên cảnh báo từ Hargreaves Lansdown, vốn có hàng triệu khách hàng cá nhân tại Anh. “Không thể phân tích được các giả định về hiệu suất của tiền điện tử, và khác với những loại tài sản thay thế khác, nó không có giá trị nội tại”, công ty nhấn mạnh.

Khi chính phủ Anh công bố kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm, họ khẳng định đây là bước đi nhằm hỗ trợ “sự tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp tiền điện tử tại Anh”. Nhiều công ty tiền số xem đây là bước ngoặt lịch sử đối với lĩnh vực còn non trẻ này.

Theo quyết định mới nhất, các nhà đầu tư có thể nắm giữ ETN tiền điện tử trong tài khoản ISA cổ phiếu và trái phiếu, cho phép đầu tư tối đa 20.000 bảng Anh (khoảng 26.753 USD ) mỗi năm mà không bị đánh thuế.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo tiền điện tử vẫn là tài sản cực kỳ biến động. Năm 2022, “mùa đông tiền điện tử” đã cuốn bay 2 nghìn tỷ USD khỏi thị trường. Dù vậy, bitcoin - đồng tiền phổ biến nhất - đã phục hồi mạnh và hiện được giao dịch quanh mức 120.000 USD .

“Mặc dù lợi nhuận dài hạn của Bitcoin là tích cực, nhưng nó đã trải qua nhiều giai đoạn thua lỗ nghiêm trọng. Đây là khoản đầu tư có độ biến động cao, rủi ro lớn hơn nhiều so với cổ phiếu hay trái phiếu”, Hargreaves Lansdown khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng.

Công ty cho biết thêm, họ nhận thấy một số khách hàng vẫn muốn “đầu cơ bằng ETN tiền điện tử”, nên sẽ mở quyền giao dịch cho nhóm khách hàng phù hợp từ đầu năm 2026.

Giới tài chính chia rẽ

Thị trường tiền điện tử từ lâu đã chia rẽ giới đầu tư toàn cầu. Một số tổ chức lớn bắt đầu tham gia mạnh mẽ, trong khi những tên tuổi khác vẫn giữ quan điểm hoài nghi.

Tháng trước, Morgan Stanley cho biết họ sắp mở dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho nhà đầu tư cá nhân thông qua bộ phận E-Trade, trở thành ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ cho phép khách hàng giàu có đầu tư vào quỹ Bitcoin - động thái nhanh chóng được các ngân hàng khác noi theo.

Trong khi đó, JPMorgan chuẩn bị bước vào lĩnh vực stablecoin, bất chấp CEO Jamie Dimon nhiều lần chỉ trích tiền điện tử. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng từng công khai phản đối loại tài sản này.

Thị trường vẫn còn hoài nghi nên xem tiền điện tử là tài sản hay đầu cơ.

Trái lại, Chris Mellor - Giám đốc quản lý sản phẩm ETF khu vực EMEA của Invesco - cho rằng tài sản kỹ thuật số có thể đóng vai trò phòng vệ rủi ro trong danh mục đầu tư.

“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đôi khi được xem như ‘vàng kỹ thuật số’. Câu hỏi đặt ra là liệu một ngày nào đó bitcoin có thể thay thế vàng để trở thành tài sản phi pháp định được ưa chuộng hay không”, Mellor nhận định.

Ở chiều ngược lại, Nigel Green - CEO của DeVere Group - nhận định việc bitcoin vượt mốc 125.000 USD gần đây là dấu hiệu cho thấy tiền điện tử đã bước vào dòng chảy tài chính chính thống.

“Các nhà đầu tư không còn coi bitcoin là sự tò mò bên lề nữa. Biến động vẫn tồn tại, nhưng đó là loại biến động mang tính xây dựng - đặc trưng của giai đoạn khám phá giá trong một thị trường đang trưởng thành”, Nigel Green nói với CNBC.

Theo ông Green, đây là “sự tái cấu trúc, không phải đợt tăng giá tạm thời” của bitcoin. Ông cũng cho rằng chính sách tài chính linh hoạt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang củng cố thêm độ tin cậy của đồng tiền điện tử.

“Những người nắm giữ bitcoin hiện nay kiên định hơn, có tổ chức hơn và tầm nhìn dài hạn hơn. Với các nhà đầu tư chiến lược, bitcoin vẫn là một khoản đầu tư bền vững và đáng tin cậy”, ông nhấn mạnh.