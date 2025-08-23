Có nên đầu tư tiền ảo meme coin?

Gần đây, giới đầu tư quan tâm đến meme coin - loại tiền điện tử ra đời nhờ lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình, người nổi tiếng hay trào lưu trên mạng xã hội.

Meme coin là gì?

Đây là loại tiền ảo được tạo ra với mục tiêu giải trí, dựa trên các xu hướng phổ biến trên Internet. Những trò đùa châm biếm, hài hước, sự bùng nổ của các token gắn liền với người nổi tiếng, chính trị gia và các xu hướng lan truyền đã biến meme coin thành tài sản có tính biến động cao và đầu cơ.

Phần lớn các đồng meme coin trở nên nổi tiếng nhờ vào sự quảng bá của những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng.

Theo thống kê của website coinmartketcap.com hiện tại có hơn 80 meme coin và các token đang được xếp hạng đánh giá trên CoinmarketCap. Trong đó, Dogecoin, Shiba inu coin là 2 meme coin nổi tiếng nhất tạo nên những cơn sốt giá trong thời gian gần đây.

Meme coin được tạo ra với mục tiêu giải trí. (Ảnh minh họa).

Tiền meme thường được tạo ra trên nền tảng blockchain hiện có, nhưng cũng có thể có blockchain riêng. Chẳng hạn, đồng meme Pudgy Penguins giới thiệu vào cuối năm 2024 được xây dựng trên blockchain Solana. Còn Dogecoin hoạt động trên blockchain độc lập của riêng nó. Giá trị của chúng tăng và giảm theo nhu cầu, thường đến từ những người dùng internet yêu thích trò đùa.

Giá trị và mức độ phổ biến của meme coin chịu ảnh hưởng lớn từ cộng đồng trực tuyến. Nó có thể dễ biến động về giá, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản của thị trường.

Meme coin có tốc độ phát triển nhanh nhờ cộng đồng lớn. Tuy nhiên về bản chất, meme coin không có bất kỳ giá trị nội tại nào, bởi chúng được tạo ra nhờ tâm lý đám đông và có tính giải trí cao. Tiếp cận meme coin cũng dễ hơn so với các đồng tiền như Bitcoin hay Ethereum. Mặc dù vậy, do tâm lý đám đông, meme coin có thể biến động mạnh về giá, dễ bị thao túng tạo ra rủi ro đầu tư lớn.

Những rủi ro khi mua meme coin

Theo các chuyên gia thế giới, về lý thuyết, tiền meme có thể được trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ như các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, nhiều đặc điểm của meme coin tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Việc thiếu giá trị nội tại đồng nghĩa với việc giá meme coin đầu cơ có thể giảm xuống bằng 0. Meme coin không có giá trị nhất định thật sự mà phụ thuộc tất cả vào cộng đồng người chơi meme coin.

Tính biến động cao có thể khiến việc sở hữu một đồng meme trở nên giống như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Giá của chúng có thể tăng vọt khi có sự tham gia của người nổi tiếng hoặc nhiều người chú ý, nhưng sau đó có thể giảm nhanh hơn lúc ban đầu.

Meme coin tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, meme coin còn dễ bị thao túng giá do thiếu quy định pháp lý rõ ràng. Đây là kẽ hở giúp cho các nhà tạo lập thị trường thổi phồng khối lượng giao dịch và giá meme coin, thu hút sự quan tâm của người mua.

Các kế hoạch bơm và bán phá giá cũng phổ biến, khiến giá meme coin bị thổi phồng phi lý trước khi bị bán tháo lớn, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư "vào muộn".

Giống như các loại tiền điện tử khác, meme coin trở thành mục tiêu của nạn trộm cắp và lừa đảo. Vì thế, điều quan trọng là nhà đầu tư phải tự bảo vệ mình bằng cách giữ mật khẩu an toàn nhằm bảo vệ tiền khỏi tin tặc và các tội phạm.

Về thanh khoản, nhiều meme coin có khối lượng giao dịch thấp, khiến việc bán ở mức giá mong muốn trở nên khó khăn.

Vì vậy, các nhà giao dịch được khuyến cáo nên tiếp cận đồng tiền meme một cách cực kỳ thận trọng, giống như giải trí hơn là một danh mục đầu tư. Meme coin tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những người thiếu kinh nghiệm.