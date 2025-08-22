Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vietcombank, BIDV quá mạnh

  Thứ sáu, 22/8/2025 15:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau chuỗi phiên tăng hưng phấn, VN-Index ngày 22/8 bất ngờ rơi hơn 42 điểm. Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử. Tuy nhiên, đây là lúc Vietcombank, BIDV tạo ra sự khác biệt.

VN-Index bị sắc đỏ chi phối trong phiên giao dịch 22/8. Ảnh: Việt Linh.

Sau chuỗi phiên giao dịch đầy hưng phấn, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 22/8 bất ngờ chứng kiến cú lao dốc mạnh ngay từ đầu phiên, tạo tín hiệu rung lắc dữ dội sau giai đoạn bùng nổ. Áp lực bán nhanh chóng xuất hiện trên diện rộng, lan sang nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thép, khiến sắc đỏ gần như bao trùm bảng điện.

Chứng khoán bị bán tháo

Trong suốt phiên, VN-Index liên tục ghi nhận những nhịp sảy chân mạnh. Có thời điểm chỉ số mất hơn 57 điểm so với tham chiếu, thổi bùng tâm lý hoảng loạn và kéo theo làn sóng bán tháo ồ ạt từ phía nhà đầu tư.

Dù vậy, lực cầu bắt đáy không đứng ngoài cuộc. Nhiều nhà đầu tư tranh thủ mức chiết khấu sâu để gom hàng, tạo ra các nhịp hồi kỹ thuật, giúp chỉ số phần nào thu hẹp đà giảm.

Tuy nhiên, dòng tiền phe bán vẫn chiếm ưu thế so với phe mua khiến VN-Index liên tục bị dìm sâu dưới tham chiếu trong hầu hết thời gian giao dịch.

Kết phiên, VN-Index giảm 42,53 điểm (-2,5%) xuống 1.645,47 điểm; HNX-Index giảm 11,91 điểm (-4,2%) xuống 272,48 điểm; UPCoM-Index giảm 1,32 điểm (-1,2%) xuống 109,26 điểm.

Sự giằng co quyết liệt giữa bên bán và mua đã đẩy thanh khoản lên mức cao, đạt gần 69.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,6 tỷ USD. Con số này phản ánh không chỉ sự khốc liệt của phiên bán tháo mà còn cho thấy sức "nóng" của thị trường sau giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trước đó.

Toàn thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi sắc xanh bị thu hẹp mạnh, chỉ có 215 mã còn giữ được đà tăng (gồm 35 mã tăng trần) trong khi 691 mã đứng giá và tới 699 mã giảm giá (bao gồm 52 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 26 mã giảm và chỉ 4 mã tăng. Chỉ số đại diện rổ do đó giảm hơn 60 điểm xuống 1.814 điểm.

chung khoan lao doc anh 1

VN-Index lao dốc mạnh nhất 3 tuần qua. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống hôm nay đến từ nhiều nhóm ngành, song tập trung tại nhóm vốn hóa lớn như VPB (giảm sàn), VHM (-1,7%), TCB (-6,1%), HPG (-5,1%), GVR (giảm sàn), LPB (-2,9%), BSR (giảm sàn), ACB (-5,4%), VIC (-0,7%) và MBB (-4,6%).

Ngoài các mã kể trên, thị trường chứng kiến loạt cổ phiếu giảm sàn khác, như nhóm bất động sản có SCR, NHA, AGG, LDG; nhóm tiêu dùng có ANV, PET, HUT; nhóm đầu tư công có PC1, DPG, VGC.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi cổ phiếu ngân hàng quốc doanh là VCB (+0,6%) và BID (+2,3%) là 2 trụ đỡ duy nhất cho thị trường. Dẫu vậy, sức ảnh hưởng mà 2 mã này mang lại cùng với MSB (+3,2%), VIB (+0,9%), SJS (+5,2%), DGC (+2,2%)%), POW(+2,5%), NAB (+4,6%), KBC (+2,6%) và DSE (+4,5%) không đủ để lật ngược tình thế.

Vietcombank, BIDV tạo khác biệt

Trong phiên giao dịch hôm nay, Vietcombank và BIDV không chỉ thể hiện vai trò là những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam mà cổ phiếu 2 nhà băng này cũng tạo ra quá nhiều sự khác biệt so với thị trường chung.

Xét trong nhóm 10 công ty vốn hóa lớn nhất sàn HoSE, VCB và BID là 2 cái tên hiếm hoi duy trì sắc xanh hôm nay, trong khi 8/10 đại diện còn lại đều giao dịch trong giá đỏ, thậm chí nhiều mã giảm sâu như TCB, MBB, HPG, VPB...

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, VCB và BID cũng là 2 trong 6 mã tăng điểm hôm nay cùng với VIB, VBB, MSB và NAB.

Trong những phiên gần đây, đà tăng mạnh của những cổ phiếu ngân hàng tư nhân như VPB, TCB có thời điểm đưa vốn hóa của nhóm nhà băng này vượt mặt những ngân hàng quốc doanh như BID. Tuy nhiên, sau phiên giảm mạnh của VPB và TCB hôm nay, BID đã lấy lại vị thế là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 4 sàn HoSE, chỉ sau VCB, VIC và VHM.

Trong khi đó, VCB vẫn duy trì vị trí top 1 trên thị trường với vốn hóa gần 540.000 tỷ đồng, hiện là cổ phiếu duy nhất tại Việt Nam có vốn hóa trên nửa triệu tỷ đồng.

Khối ngoại hôm nay tranh thủ mang hàng bán ra ồ ạt với quy mô bán ròng lên tới 1.500 tỷ đồng. Trong đó, dẫn đầu danh mục bán ra là HPG (-1.047 tỷ đồng), VPB (-325 tỷ đồng), STB (-120 tỷ đồng).

Trong khi đó, một phần tiền ngoại được phân phối sang VIX (+180 tỷ đồng), PDR (+129 tỷ đồng), BSR (+86 tỷ đồng).

Chứng khoán bị bán tháo

Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 22/8 lao dốc mạnh ngay từ đầu phiên, VN-Index có lúc mất tới 27 điểm do áp lực bán lan rộng.

6 giờ trước

Nhà phân phối ôtô MG trở lại sàn sau 7 năm, cổ phiếu tăng dựng đứng

Sau thời gian dài tái cơ cấu, PTM chính thức trở lại UPCoM với giá tham chiếu 20.000 đồng/cổ phiếu. Ngay trong phiên đầu, thị giá tăng kịch trần 40% lên 28.000 đồng.

8 giờ trước

Tăng không ngừng nghỉ, VN-Index sắp vượt 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại ngày 21/8 trong trạng thái hưng phấn, khi nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kéo VN-Index tiến sát ngưỡng 1.700 điểm.

25:1518 hôm qua

Minh Khánh

chứng khoán lao dốc Tiền mã hóa Vietcombank Ngân hàng Á Châu ACB BIDV chứng khoán cổ phiếu

