Giới đầu tư hoảng loạn khi giá Bitcoin 'sập'

Nhà đầu tư Bitcoin chuyển sang trạng thái sợ hãi khi đồng tiền số lớn nhất thế giới lao dốc xuống dưới 112.000 USD, sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc.

Các nhà đầu tư thể hiện trạng thái sợ hãi khi đồng Bitcoin rơi xuống ngưỡng 112.000 USD. Ảnh: New York Times.

Ngày 10/10, giá Bitcoin (BTC) giảm mạnh về dưới 112.000 USD , tương đương mức giảm hơn 8% trong 24 giờ qua. Thậm chí trước đó, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thời điểm rớt mạnh xuống chỉ còn 104.000 USD .

Biên độ biến động mạnh cùng các thông tin tiêu cực từ dữ liệu các đồng tiền số khác, tình hình địa chính trị đã khiến tâm lý nhà đầu tư rơi vào trạng thái bi quan.

Giới đầu tư "sợ hãi"

Theo dữ liệu từ Binance, Alternative, chỉ số Tham lam và Sợ hãi Tiền số hiện lần lượt ở mức 35 và 27 điểm. Các trang này đánh giá người dùng đã chuyển sang trạng thái "sợ hãi", trong khi trước đó vẫn rất lạc quan về thị trường tiền số.

Đáng chú ý, trong 1 tháng gần nhất, chỉ số này liên tục biến động ở ngưỡng 57-70, tương đương trạng thái "cân bằng" và "tham lam" khi đồng tiền số lớn nhất thế giới liên tục phá vỡ các kỷ lục được thiết lập trước đó.

Trang Alternative lý giải nhà đầu tư thường trở nên tham lam khi giá tăng, dẫn đến hiện tượng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội). Ngược lại, họ cũng thường bán tháo một cách thiếu lý trí khi nhìn thấy thị trường chìm trong sắc đỏ.

Chỉ số trên cũng là yếu tố giúp nhà đầu tư kiểm soát phản ứng và cảm xúc của chính bản thân.

Theo đó, mức độ "sợ hãi tột độ" có thể là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang lo lắng quá mức và họ thường có xu hướng mua vào. Còn khi nhà đầu tư trở nên quá tham lam, thị trường sắp hướng đến một phiên điều chỉnh.

"Chúng tôi phân tích tâm lý hiện tại của thị trường Bitcoin và chuyển các dữ liệu này thành một thang đo đơn giản 0-100. Cụ thể, mức 0 thể hiện sự sợ hãi tột độ, trong khi mức 100 mô tả các nhà đầu tư đang tham lam tột độ", trang này cho biết.

Theo báo cáo Dropstab, cú sập của Bitcoin đã khiến El Salvador - quốc gia đang nắm giữ 6.233 BTC, tương đương khoảng 708 triệu USD - mất gần 59 triệu USD tại thời điểm giá Bitcoin giao dịch quanh mốc 112.000 USD .

Trước đó, khi giá Bitcoin vượt ngưỡng 125.000 USD , Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã đăng lại một bức ảnh trên X cùng biểu tượng "mặt ngầu". Nội dung tấm hình là thông tin về lượng tài sản số mà quốc gia này nắm giữ, cùng mức tăng giá đáng kể từ năm 2021.

Tổng số vốn mà nước này bỏ ra để mua Bitcoin suốt thời gian qua là 300 triệu USD . Như vậy, quốc gia này đang tạm lãi 470 triệu USD , tương đương tỷ suất lợi nhuận 156%.

Với chiến lược liên tục mua vào mà không bán ra, quốc gia này đang tiên phong trong việc xây dựng một tương lai tiền số cho người dân nước mình.

Không chỉ Bitcoin, toàn thị trường tiền số đang chao đảo trước thông tin Mỹ áp thuế thêm 100% lên Trung Quốc, nhiều đồng tiền số khác cũng đang sụt giảm 15-30%, theo CoinTelegraph.

Không chỉ Bitcoin, hàng loạt altcoin lớn khác cũng đang bị bán tháo dữ dội. Nguồn: CoinmarketCap.

Cụ thể, giá Ethereum (ETH) đang giảm 16% xuống dưới 3.700 USD , trong khi các altcoin lớn khác như XRP, Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE) đồng loạt giảm 20-30%.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy đợt sụp đổ của thị trường hôm 10/10 (giờ địa phương) đã dẫn đến đợt thanh lý trị giá hơn 7 tỷ USD từ các nhà giao dịch đặt cược vào xu hướng tăng giá của các đồng tiền ảo.

Giá Bitcoin diễn biến ra sao trong tháng 10

Chuyên gia kinh tế Timothy Peterson nhận định việc Bitcoin giảm hơn 5% trong tháng 10 là điều "cực kỳ hiếm gặp" và theo lịch sử, tài sản này thường phục hồi trong tuần kế tiếp.

Trong đó, giá đồng tiền số này có thể tăng trở lại 21% trong 7 ngày tới nếu xu hướng trước đó được duy trì.

Trong những tuần sau mỗi lần sụt giảm, Bitcoin đã phục hồi 16% vào năm 2017, 4% vào năm 2018, và 21% vào năm 2019. Ngược lại, năm 2021, đồng tiền điện tử này đã tiếp tục giảm thêm 3% sau cú sập vào tháng 10 cùng năm.

Dù vậy, tháng 10 vẫn được coi là tháng có hiệu suất tăng trưởng mạnh mẽ (Uptober) của Bitcoin trong lịch sử.

Từ năm 2013 đến nay, tháng 10 là tháng có mức sinh lời cao thứ 2 của đồng tiền số này, với mức tăng trung bình 20,1% và chỉ đứng sau tháng 11 (vốn đạt mức tăng trung bình hơn 46%). Như vậy, nếu lịch sử lặp lại, giá Bitcoin có thể tăng vọt lên vùng 124.000 USD .