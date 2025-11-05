Bitcoin giảm mạnh, thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin đã giảm xuống ngưỡng 100.000 USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua đợt điều chỉnh quy mô lớn.

Giá BTC tiếp tục sụt giảm mạnh khi giảm hơn 5% xuống quanh ngưỡng 101.000 USD. Ảnh minh họa: Reuters.

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 9h40 ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) giảm 5,25% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 101.634 USD .

Trước đó trong phiên giao dịch, giá đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thời điểm "xuyên thủng mốc" 100.000 USD và nhanh chóng hồi phục nhẹ lên vùng 101.300 USD chỉ trong vài phút, cho thấy lực mua bắt đáy xuất hiện ở ngưỡng quan trọng, theo CoinDesk.

Không chỉ BTC, các đồng tiền số khác cũng giảm mạnh. Cụ thể, Ethereum (ETH) giảm gần 10% xuống 3268,9 USD , trong khi các altcoin lớn khác như Dogecoin (DOGE) và Solana (SOL) đồng loạt giảm 4-8%.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện đã giảm hơn 20% so với mức kỷ lục trên 126.000 USD đạt được chỉ một tháng trước đó.

Bên cạnh đó, BTC cũng thiết lập mức đáy mới thấp hơn so với "cú sập chớp nhoáng" ngày 10/10. Sự kiện này được xem là một trong những đợt thanh lý lớn nhất trong lịch sử thị trường tiền số, khi giá BTC rơi từ hơn 120.000 USD xuống 103.000 USD chỉ trong chưa đầy 24h.

Trong những tuần sau đó, các nỗ lực phục hồi đều thất bại bởi mỗi lần vượt mốc 110.000 USD , đồng tiền số lại bị áp lực bán mạnh đẩy lùi giá.

Một trong những nguyên nhân gần đây khiến giá BTC tiếp tục lao dốc là chính sách "diều hâu" bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần trước. Chủ tịch Jerome Powell cùng nhiều quan chức Fed khác đã khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Mặt khác, diễn biến giá BTC gần đây đặc biệt gây thất vọng cho phe "bull" (nhà đầu tư kỳ vọng giá tăng), nhất là trong bối cảnh động thái này xảy ra song song với đà tăng kỷ lục của thị trường chứng khoán cũng như giá vàng.

Tuy nhiên, phiên giao dịch hôm nay lại chứng kiến sự sụt giảm trên diện rộng: chỉ số Nasdaq giảm 2%, còn vàng giảm 1,6%.

Các chuyên gia nhận định các chỉ số BTC, chứng khoán và vàng "không có sự tương quan khi tăng, nhưng lại đồng pha khi giảm". Đây là "một mùa thu" đầy sóng gió cho thị trường tiền ảo.

Ông Paul Howard, Giám đốc công ty giao dịch tiền số Wincent, cho biết nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF và các tổ chức nắm giữ tài sản kỹ thuật số (DAT) trong mùa hè đã suy yếu đáng kể, thậm chí nhiều ví dài hạn đã bắt đầu bán ra.

"Chúng ta có thể đang bước vào giai đoạn thị trường suy giảm mạnh (bear market), phù hợp với chu kỳ 4 năm nổi tiếng của BTC. Tuy nhiên, nếu BTC giữ vững trên ngưỡng 100.000 USD , thị trường có thể tránh được làn sóng bán tháo hoảng loạn và các đợt thanh lý quy mô lớn", ông nói thêm.

Trong khi đó, ông Gary O’Shea, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại Hashdex, lại nhìn nhận nhiều yếu tố vĩ mô đang tạo áp lực lên giá, bao gồm khả năng Fed có thể không tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, lo ngại về thuế quan, thị trường tín dụng và định giá cao của cổ phiếu.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn rất tích cực. Cụ thể, diễn biến giá BTC hiện tại không phải là dấu hiệu cho thấy niềm tin đầu tư dài hạn vào đồng tiền ảo đang suy yếu.

Với tốc độ gia tăng nhanh của sự tham gia từ các nhà đầu tư tổ chức, BTC vẫn có thể thiết lập mức đỉnh mới trong những tháng tới.